Amíg Magyar Péter Berlinben kapott dührohamot, addig Budapesten már listázásról beszélnek a külügyben

Németországban is megdöbbentek a miniszterelnök viselkedésén

A Spiegel cikke Magyar Péter első hivatalos berlini látogatásáról és a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóról számol be. A lap szerint a találkozó eleinte harmonikus volt, Merz láthatóan nagy reményeket fűz az új magyar miniszterelnökhöz.

A hangulat azonban drámaian megváltozott, amikor Magyar Pétert Sulyok Tamás államfővel kapcsolatban kérdezték. A cikk szerint ekkor „majdnem fizikailag érezhető” feszültség támadt: Magyar arca elkomorult, mosolya eltűnt, és indulatosan, hosszan beszélt.