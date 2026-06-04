Amíg Magyar Péter Berlinben kapott dührohamot, addig Budapesten már listázásról beszélnek a külügyben

Dühkitörés: Magyar Péter alaposan meglepte a német újságírót
A szinkrontolmács is alig volt képes lépést tartani a miniszterelnök szidalmaival, az „Orbán-bábozással” és a többivel, mindezt a német kancellár előtt.
A szerdai nap legolvasottabb cikkei.
A Spiegel cikke Magyar Péter első hivatalos berlini látogatásáról és a Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóról számol be. A lap szerint a találkozó eleinte harmonikus volt, Merz láthatóan nagy reményeket fűz az új magyar miniszterelnökhöz.
A hangulat azonban drámaian megváltozott, amikor Magyar Pétert Sulyok Tamás államfővel kapcsolatban kérdezték. A cikk szerint ekkor „majdnem fizikailag érezhető” feszültség támadt: Magyar arca elkomorult, mosolya eltűnt, és indulatosan, hosszan beszélt.
A cikk kiemeli, hogy Magyar Péter ezen a ponton elvesztette a hidegvérét, és a szinkrontolmácsnőnek is nehézséget okozott a tempója.
Emellett egy másik pillanatban is kibillent, amikor a választások előtt adott Cicero-interjújára kérdeztek rá. Magyar ekkor már nem kívánta ismételni a kemény vádakat Merz előtt, inkább kitérő választ adott: „nehéz idők voltak”, most pedig nem akarja tovább mélyíteni a megosztottságot.
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A szinkrontolmács is alig volt képes lépést tartani a miniszterelnök szidalmaival, az „Orbán-bábozással” és a többivel, mindezt a német kancellár előtt.
Június 3-án dél körül egy német turista fejére zuhant egy racsnis dugókulcs a budapesti Karmelita-palota melletti építkezési területen az I. kerületi Színház utcában. A sérültet mentővel kórházba vitték. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást.
Az eset azért kiemelt, mert alig két hete Magyar Péter miniszterelnök nagy sajtóesemény keretében saját maga kezdeményezte és bontatta le a Karmelita-palota körüli kerítéseket, hogy „nyitottabbá” tegye az épületet.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója élesen támadta Magyar Pétert. Szerinte a miniszterelnök „Facebook-kormányzása immár emberéleteket veszélyeztet”, a kordonbontás felelőtlen showműsor volt, ami miatt megtörtént az első komoly baleset. Felháborítónak nevezte az incidenst, és azt követelte, hogy Magyar Péter azonnal biztosítsa újra az építési területet.
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A Fidesz felszólította a kormányt, hogy intézkedjen az építési terület újbóli biztosítása érdekében.
Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő Facebookon közzétett videójában bírálta Magyar Pétert, amiért az állítólag be akarja tiltani a közösségi média használatát a Parlamentben, a Fideszre hivatkozva.
A videóban egy szerdai bizottsági ülésből származó jelenetet mutatnak be, ahol
Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára annyira belemerült a telefonjába, hogy egy rövid időre „elveszett” a többiek számára.
A helyzetre Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes is reagált, aki ingerülten kérdezte pártársát: „Most Facebookozik, vagy beszélgetünk?”
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Ismert, Magyar Péter a fideszes képviselőkre való hivatkozással tiltaná be a telefonozást a Parlamentben.
A Külügyminisztériumban továbbra is nagy a bizonytalanság és a feszültség Orbán Anita miniszter állománygyűlési ígéretei után.
Az alkalmazottak szerint sem az államtitkárságok, sem a kommunikációs főosztály nem jött létre, újabb gyűlést sem tartottak, és semmilyen információt nem kapnak a jövőről.
Több, neve elhallgatását kérő külügyes szerint listákat készítenek a nemkívánatos személyekről belföldön és a külképviseleteken.
Nem tudni, mi alapján döntenek, de jelentős szerepe van néhány korábban elbocsátott vagy hazarendelt munkatársnak.
Mindenki beszél a listákról, de senki sem tudja, ki írja őket”
– mondták. Egy alkalmazott hozzátette: nem is Fidesz-közeli, mégis listára került. Több forrás szerint több száz embert érinthetnek a „közös megegyezésbe bújtatott kirúgások”. Voltak olyanok, akik Szijjártó Péter kabinetjében dolgoztak adminisztratív pozícióban, vagy fiatal, pártonkívüli munkatársak (még a Tiszára szavazók is), akiket hirtelen bizalomvesztésre hivatkozva küldtek el.
A minisztérium szerint szervezeti átalakítás zajlik, a döntések egyedi mérlegelés alapján születnek, figyelembe véve az érintettek élethelyzetét. Állításuk szerint elsősorban a vezetői pozíciókat érintik a változások, és tisztelettel járnak el az emberekkel. Azt is cáfolták, hogy bárkit eltiltanának a közigazgatástól.
Magyar Péter június 1-jén beharangozott, Alaptörvény-módosítási terve – amely több közjogi méltóságot és állami tisztségviselőt (köztük feltehetően Sulyok Tamást) is eltávolítana hivatalából – nemzetközi jogi akadályokba ütközhet az Európa Tanács két fontos fóruma miatt. Fő akadályok:
A Baka-ítélet és annak végrehajtási felügyelete miatt a legfelsőbb bírói vezetők (Kúria, OBH, Alkotmánybíróság elnökei) idő előtti elmozdítása nemzetközi jogi kockázatot jelent. Egy esetleges Tisza-kormány nem az eltávolítás megismétlésével, hanem éppen ezeknek az eseteknek a jogorvoslatával lenne kénytelen foglalkozni.
Nyitókép forrása: NurPhoto via AFP
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Veszélyben a miniszterelnök egyik legfőbb választási ígérete.
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