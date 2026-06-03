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pósfai gábor karmelita kolostor kordonbontás Magyar Péter

Magyar Péter épphogy lebontotta a kordonokat a Karmelitánál, máris megtörtént a baj: a mentők vittek el egy német turistát

2026. június 03. 19:03

A közelmúltban elbontott kordonok által határolt területen sérült meg egy német turista a Karmelita kolostor közelében, a Várban.

2026. június 03. 19:03
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„Ma a Karmelitánál egy német turista fejére esett valami az építkezési területen” – osztotta meg követőivel Facebook-oldalán Gulyás Virág jobboldali influenszer, aki egyik követőjétől értesült az esetről. Mint írta, „azon a területen, ahonnan pár hete nagy csinnadrattával bontották el a kordonokat”. „Mindez persze nem változtat azon a tényen, hogy a terület akkor is és most is építési terület volt” – írta Gulyás.

A Blikk ezzel kapcsolatban kereste meg a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették az információt: „Tájékoztatjuk, hogy 2026. június 3-án 12 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy az I. kerület Színház utcában zajló építkezésen egy állványzatról egy szerszám egy járókelő fejére esett. A sérült férfit a mentők kórházba vitték. Az I. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indít eljárást” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya. 

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A Blikk információi szerint egy „krova kulcs”, vagyis egy racsnis dugókulcs zuhant a járókelő fejére. 

Fidesz: Magyar Péter emberéleteket veszélyeztet a Karmelitánál

A történtekkel kapcsolatban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte az MTI-vel: 

„Magyar Péter facebook-kormányzása immár emberéleteket veszélyeztet. Alig két hete saját kezűleg bontotta el az építési területet határoló kordonokat a Karmelitánál, hogy saját közösségi oldalán élő adásban bohóckodhasson, és máris megtörtént az első komoly baleset” – írta. 

A párt kommunikációs igazgatója mélységesen felháborítónak nevezte az esetet, amely szerinte jól mutatja, hogy Magyar Péter alkalmatlan az ország vezetésére. „Az a legkevesebb, hogy azonnal intézkedik az építési terület újbóli biztosítása érdekében!” – áll a közleményben. 

Emlékezetes, Magyar Péter nemrég Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel, valamint Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosával érkezett a Karmelita Sándor-palotához közelebb eső bejáratához.

A kormányfő akkor a helyszínen elmondta, hogy 2021 óta áll kordon a Karmelita Palota körül, és azt kérte a belügyminisztertől, hogy bontsák le a kordont, amit a sajtónyilvános eseményen meg is kezdtek. Ezt követően Magyar Péter továbbá azt kérte Pósfai Gábortól, hogy utasítsa a helyszínen lévő rendőrséget, hogy bontsák le teljesen a kordont. A miniszterelnök közölte, hogy hosszabb időre megnyitják az épületet, hogy bárki megtekinthesse.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

Összesen 13 komment

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nanemane-0
2026. június 03. 19:24
Nem kell ide Fidesz. Elég egy racsnis dugókulcs MP leváltásához:)
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2
0
zakar zoltán béla
2026. június 03. 19:24
Fiala jajjjjjjjjjjj,Magyar György jájjjjjjjjjjjj!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2
0
komloisracok
2026. június 03. 19:22
Gyilkossági kísérlet. MOCSKOS POLOSKA TAKARODJ!
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2
0
zakar zoltán béla
2026. június 03. 19:21
Fiala és Magyar György ocsmány módon mellébeszél a Kommentben! A szokásos "liberális" duma! Hányni szabad?!
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0
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