Magyar Péter épphogy lebontotta a kordonokat a Karmelitánál, máris megtörtént a baj: a mentők vittek el egy német turistát

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A közelmúltban elbontott kordonok által határolt területen sérült meg egy német turista a Karmelita kolostor közelében, a Várban.
„Ma a Karmelitánál egy német turista fejére esett valami az építkezési területen” – osztotta meg követőivel Facebook-oldalán Gulyás Virág jobboldali influenszer, aki egyik követőjétől értesült az esetről. Mint írta, „azon a területen, ahonnan pár hete nagy csinnadrattával bontották el a kordonokat”. „Mindez persze nem változtat azon a tényen, hogy a terület akkor is és most is építési terület volt” – írta Gulyás.
A Blikk ezzel kapcsolatban kereste meg a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették az információt: „Tájékoztatjuk, hogy 2026. június 3-án 12 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy az I. kerület Színház utcában zajló építkezésen egy állványzatról egy szerszám egy járókelő fejére esett. A sérült férfit a mentők kórházba vitték. Az I. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indít eljárást” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.
A Blikk információi szerint egy „krova kulcs”, vagyis egy racsnis dugókulcs zuhant a járókelő fejére.
A történtekkel kapcsolatban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte az MTI-vel:
„Magyar Péter facebook-kormányzása immár emberéleteket veszélyeztet. Alig két hete saját kezűleg bontotta el az építési területet határoló kordonokat a Karmelitánál, hogy saját közösségi oldalán élő adásban bohóckodhasson, és máris megtörtént az első komoly baleset” – írta.
A párt kommunikációs igazgatója mélységesen felháborítónak nevezte az esetet, amely szerinte jól mutatja, hogy Magyar Péter alkalmatlan az ország vezetésére. „Az a legkevesebb, hogy azonnal intézkedik az építési terület újbóli biztosítása érdekében!” – áll a közleményben.
Emlékezetes, Magyar Péter nemrég Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel, valamint Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosával érkezett a Karmelita Sándor-palotához közelebb eső bejáratához.
A kormányfő akkor a helyszínen elmondta, hogy 2021 óta áll kordon a Karmelita Palota körül, és azt kérte a belügyminisztertől, hogy bontsák le a kordont, amit a sajtónyilvános eseményen meg is kezdtek. Ezt követően Magyar Péter továbbá azt kérte Pósfai Gábortól, hogy utasítsa a helyszínen lévő rendőrséget, hogy bontsák le teljesen a kordont. A miniszterelnök közölte, hogy hosszabb időre megnyitják az épületet, hogy bárki megtekinthesse.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA