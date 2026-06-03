Magyar Péter épphogy lebontotta a kordonokat a Karmelitánál, máris megtörtént a baj: a mentők vittek el egy német turistát

„Ma a Karmelitánál egy német turista fejére esett valami az építkezési területen” – osztotta meg követőivel Facebook-oldalán Gulyás Virág jobboldali influenszer, aki egyik követőjétől értesült az esetről. Mint írta, „azon a területen, ahonnan pár hete nagy csinnadrattával bontották el a kordonokat”. „Mindez persze nem változtat azon a tényen, hogy a terület akkor is és most is építési terület volt” – írta Gulyás.

A Blikk ezzel kapcsolatban kereste meg a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik megerősítették az információt: „Tájékoztatjuk, hogy 2026. június 3-án 12 óra 20 perc körül érkezett bejelentés, hogy az I. kerület Színház utcában zajló építkezésen egy állványzatról egy szerszám egy járókelő fejére esett. A sérült férfit a mentők kórházba vitték. Az I. Kerületi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség gyanúja miatt indít eljárást” – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.