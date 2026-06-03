Nem várt helyen bukhat el Magyar Péter hadjárata Sulyok Tamás ellen

Az uniós forrásokról szóló tárgyalásoknál is rosszul jöhet

Az index rámutat: miközben a Velencei Bizottság állásfoglalásainak (opinions) nincs közvetlen jogi kötőerejük, véleményei formálisan ajánlásoknak minősülnek, van politikai kötőerejük, hiszen az uniós intézmények jogállamisági eljárásaikban és országértékeléseikben kiemelt szempontnak veszik, hogy egy állam mennyiben követte a Velencei Bizottság ajánlásait.

Önmagában egy esetleges negatív bizottsági vélemény még nem okozhat például forrásvesztést, de erősítheti/gyengítheti azt az érvrendszert, amelyre az uniós intézmények a pénzügyi vagy jogi intézkedéseiket alapozzák.