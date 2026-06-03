Nem várt helyen bukhat el Magyar Péter hadjárata Sulyok Tamás ellen

Megelégelte a köztársasági elnök a folyamatos támadásokat, a Velencei Bizottsághoz fordult
Sulyok Tamás úgy fogalmazott, aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.
Veszélyben a miniszterelnök egyik legfőbb választási ígérete.
Magyar Péter június 1-jén beharangozott, nem személyre szabott Alaptörvény-módosítási terve, amellyel több közjogi méltóságot és állami tisztségviselőt távolítana el hivatalából, könnyen lehetséges, hogy az Európa Tanács két jogi fóruma, a Velencei Bizottság és a Miniszteri Bizottság előtt folyamatban lévő magyarországi ügyek miatt futhat zátonyra – írja az Index.
A kormány Alaptörvény-módosítási, „nem személyre szabott” jogalkotási tervének nemzetközi jogi akadályai lehetnek:
A portál felidézte, a köztársasági elnök megelégelve a politikai nyomásgyakorlást, május 29-én az Európa Tanács konzultatív testületéhez, a Velencei Bizottsághoz fordult. Közleménye szerint az eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti.
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Sulyok Tamás úgy fogalmazott, aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.
A köztársasági elnök kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában.
Az index rámutat: miközben a Velencei Bizottság állásfoglalásainak (opinions) nincs közvetlen jogi kötőerejük, véleményei formálisan ajánlásoknak minősülnek, van politikai kötőerejük, hiszen az uniós intézmények jogállamisági eljárásaikban és országértékeléseikben kiemelt szempontnak veszik, hogy egy állam mennyiben követte a Velencei Bizottság ajánlásait.
Önmagában egy esetleges negatív bizottsági vélemény még nem okozhat például forrásvesztést, de erősítheti/gyengítheti azt az érvrendszert, amelyre az uniós intézmények a pénzügyi vagy jogi intézkedéseiket alapozzák.
A portál azt is kifejti, hogy a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők tervezett, egylépcsős elmozdításának nemcsak hazai (alkotmányjogi, munkajogi), hanem nemzetközi jogi feltételei is vannak.
Baka Andrást például 15 évvel ezelőtt jogszabály-módosítással mozdították el a Legfelsőbb Bíróság éléről,
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fél évvel mandátumának vége előtt.
Az exfőbíró 2016-ban nyert a magyar állam ellen, és jogellenes leváltása miatt százezer euró kártérítést is megítélt neki a strasbourgi bíróság.
Az Index azt írja: a bírósági eljárás lezárult ugyan a jogerős marasztaló ítélettel, azonban a magyar állam még mindig nem hajtotta végre hiánytalanul az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlásait a jövőbeli jogsértések megelőzése érdekében.
Az történt ugyanis, hogy az ítélet (a többi strasbourgi ügyhöz hasonlóan) átkerült az Európa Tanács Miniszteri Bizottságához, amelynek feladata a döntések végrehajtásának felügyelete. Erre azért is szükség volt, mert a bíróság az ítéletében rámutatott, hogy Baka András eltávolítása nemcsak az ő jogait sértette, hanem úgynevezett dermesztő hatással (chilling effect) volt a magyar bírói kar függetlenségére is.
Az Index szerint a Baka-ítélet folyamatban lévő végrehajtásából az következik, hogy
Az Index ráadásul rábukkant egy érdekes dokumentumra az Európa Tanács honlapján, amelyben
Varga Judit még Magyarország igazságügyi minisztereként egyértelmű kötelezettséget vállalt a magyar kormány részéről, hogy Baka András eltávolítása csak egy egyszeri alkotmányos reform miatt történt, ami az alkotmányos fejlődés egyedi eseménye volt, és már lezárult.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd