sulyok tamás magyarország országgyűlés alaptörvény Magyar Péter velencei bizottság államfő

Megelégelte a köztársasági elnök a folyamatos támadásokat, a Velencei Bizottsághoz fordult

2026. május 29. 11:49

Sulyok Tamás úgy fogalmazott, aggasztónak tartja, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint.

Közleményt adott ki a Sándor-palota közleménye a köztársasági elnök alkotmányos feladatait érintő egyes aktuális kérdésekről. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök úgy fogalmazott közösségi oldalán, hogy esküjéhez híven a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatát, ahogyan egyébként a Kormány és az Országgyűlés képviselői is. 

Mint rámutatott, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy egy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére. 

Majd leszögezte azt is, hogy az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az Alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti. 

Sulyok arra is kitért, hogy Magyar Péter kormányfő ezenfelül nyilvánosan és egyértelműen azon aggodalmának adott hangot, mely szerint az államfő – alaptörvényi kötelezettségének megfelelően – a törvényhozás felett alkotmányos kontrollt gyakorolhat az uniós támogatások lehívásához szükséges jogalkotási folyamatban, ami adott esetben az eljárásoknak a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést megnehezítő elhúzódásával járhat. 

Ennek kapcsán kijelentette, hogy

a köztársasági elnök hazafiként is elkötelezett amellett, hogy Magyarország mielőbb hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, s eddigi tevékenysége során egy alkalommal sem akadályozta a hatalmi ágak megfelelő és hatékony működését.

A Velencei Bizottság fordult a kialakult helyzet miatt

Az államfő posztjában aláhúzta, hogy az uniós alapértékek egyben alkotmányos értékek is. 

A köztársasági elnök ezért is tartja aggasztónak, ha bárki az alkotmányos követelményekre nem mérceként, hanem a törvényhozás kiiktatandó akadályaként tekint. 

Ezt követően ismételten és nyomatékosan megerősíti, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a Kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. „Amennyiben a törvényhozás és jogalkotás az alapvető alkotmányos és egyben uniós elvek érvényesülését, védelmét szolgálja, és nem ezek sérelmével valósul meg, nincs ok attól tartani, hogy az államfő a demokratikus felhatalmazással rendelkező törvényhozást bármilyen módon akadályozza vagy hátráltatja” – fogalmazott.

Fentiekre tekintettel a köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól kérte a fennálló alkotmányos kérdések értékelését és a Testület szakértői közreműködését az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában – zárult a közlemény.

Összesen 116 komment

lazio154-5
2026. május 29. 15:22
Ez az a bizottság, amelynek ítéleteire emberöltőket kell várni! Ügyes Elnök úr, Ön már rég nem lesz hivatalban, de visszamenőleg kamatos fizetést is kaphat-ha megéli!
altercat1
2026. május 29. 15:09
Lesz itt röhögni való, mert a szarosgatyás be fog vadulni, és még jobb lesz a cirkusz.
mreinstand-3
2026. május 29. 15:09
Ilyenkor már bújik a nemlétező jogállam mögé, aminek nincs definíciója. Olyan szervezethez fordul, ami a geci és újnáci csőcseléke szerint soros ügynök. Takarodj, te ganaj. És ha nem takarodsz el szépen, akkor majd eltakarodsz csúnyán.
iimre
•••
2026. május 29. 15:00 Szerkesztve
"dundi-fan 2026. május 29. 12:09 A Velencei Bizottsághoz? Az nem csak egy Soros-katonák alkotta gittegylet? »A Velencei Bizottság nem döntéshozó fórum, hanem tanácsadó testület, ezért a véleményét nem kell szentnek tekinteni, főleg mivel átpolitizálódott.« - Gulyás Gergely" Egy EU-tagállam államfője egy tanácsadói testület felé fordulva írásben kérte a véleményüket, szerintük mi a teendő ilyen esetben. Ez miért zavar, mi a problémád ezzel? Legalább lesz róla papír…
