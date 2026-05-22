„Ne féljetek!” – megszületett a kiállás a közjogi méltóságok mellett

Lehetséges, hogy a köztársasági elnök elleni támadássorozat része, hogy a távirati iroda levágta Sulyok Tamást a miniszteri kinevezésekről készült fotókról. A közvetítésekben még látható volt az államfő, a képszerkesztőség hivatalos felvételein viszont már nem. A miniszterelnök előzőleg kijelentette: „a kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”. Tarr Zoltán pedig belebegtette, a kormányváltást követően átalakítják a közmédiát. Lehet, hogy ez már a fazonírozás jele? Mindenesetre az MTI-nél belső vizsgálatot indítottak az ügyben.

Pokol Béla egykori alkotmánybíró szerint Magyar Péter lépése túlmutat a politikai kritikán, ugyanis ha a miniszterelnök közvetlen érintkezés során szólítja fel lemondásra az államfőt, az alkotmánysértésnek minősülhet. A jogtudós kiemelte: az alaptörvény világosan rögzíti, hogy az államfő hivatalból való eltávolítása csak az Ország­gyűlésben kezdeményezhető megfelelő indoklással, majd kétharmados döntést követően az ügy az Alkotmánybíróság elé kerül. Ennek megkerülése az alkotmányos rend sérelmét jelenti.

Az aláírásgyűjtés és a nyilvános kiállás mellett Ne féljetek! szlogennel szimpátiatüntetést is szerveznek az állami intézmények vezetői mellett. Kurucz Dániel újságíró, Renge Zsolt, Újpest– Angyalföld korábbi képviselőjelöltje, valamint Szabó László, a Fidesz–KDNP újbudai frakcióvezetője június 7-ére a Sándor-palota elé hívja azokat, akik egyetértenek azzal, hogy „a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat”.