„Ne féljetek!” – megszületett a kiállás a közjogi méltóságok mellett

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Magyar Péter miniszterelnök május 31-éig adott határidőt számos közjogi méltóságnak, hogy lemondjon hivataláról. Sokan biztatják azonban őket arra, hogy tartsanak ki, és már szimpátiatüntetés is szerveződik mellettük.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már április 12-ei győzelmi beszédében távozásra szólította fel fél tucat állami intézmény vezetőjét, és május 31-ét nevezte meg lemondásuk határidejeként – annak ellenére, hogy kinevezésük jogszerű volt. Az érintett közjogi méltóságok a következők: Sulyok Tamás köztársasági elnök, Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.
A miniszterelnök azóta többször megismételte felszólítását. Szavai nagy visszhangot váltottak ki a társadalomban. A CitizenGo keresztény szervezet petíciót indított Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr! címmel. Az aláírásgyűjtés indoklásában kiemelték, „ha az elnök úr megfutamodik, a Tisza nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait”. Már több mint százezren írták alá a petíciót, köztük Orbán Viktor korábbi miniszterelnök.
Lehetséges, hogy a köztársasági elnök elleni támadássorozat része, hogy a távirati iroda levágta Sulyok Tamást a miniszteri kinevezésekről készült fotókról. A közvetítésekben még látható volt az államfő, a képszerkesztőség hivatalos felvételein viszont már nem. A miniszterelnök előzőleg kijelentette: „a kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből”. Tarr Zoltán pedig belebegtette, a kormányváltást követően átalakítják a közmédiát. Lehet, hogy ez már a fazonírozás jele? Mindenesetre az MTI-nél belső vizsgálatot indítottak az ügyben.
Pokol Béla egykori alkotmánybíró szerint Magyar Péter lépése túlmutat a politikai kritikán, ugyanis ha a miniszterelnök közvetlen érintkezés során szólítja fel lemondásra az államfőt, az alkotmánysértésnek minősülhet. A jogtudós kiemelte: az alaptörvény világosan rögzíti, hogy az államfő hivatalból való eltávolítása csak az Országgyűlésben kezdeményezhető megfelelő indoklással, majd kétharmados döntést követően az ügy az Alkotmánybíróság elé kerül. Ennek megkerülése az alkotmányos rend sérelmét jelenti.
Az aláírásgyűjtés és a nyilvános kiállás mellett Ne féljetek! szlogennel szimpátiatüntetést is szerveznek az állami intézmények vezetői mellett. Kurucz Dániel újságíró, Renge Zsolt, Újpest– Angyalföld korábbi képviselőjelöltje, valamint Szabó László, a Fidesz–KDNP újbudai frakcióvezetője június 7-ére a Sándor-palota elé hívja azokat, akik egyetértenek azzal, hogy „a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat”.
A Mandiner megkeresésére a szervezők elárulták, hogy már a választás éjszakáján megfogalmazódott bennük: tető alá hoznak egy tüntetést, mivel felháborítónak tartották Magyar Péter megnyilvánulását. Renge Zsolt azt mondta: nagy az érdeklődés a megmozdulás iránt, és a kormányfő közel egy hónapja tartó fenyegetőzései még a Tisza Párt szimpatizánsainál is kiverték a biztosítékot. „Az oly sokszor emlegetett jogállamiság meglátásunk szerint ez esetben súlyosan sérülne. Ezt nemcsak mi gondoljuk így, hanem a társadalom nagy része is. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy ne konkrétan a személyek mellett álljunk ki, hanem a jogintézmények és az állami intézményvezetői mandátumok mellett. Hiszen a fékek és ellensúlyok rendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak ezek a kormányzati ciklusokon átívelő állami intézményvezetői pozíciók, nem szabad hagyni, hogy jogállam- és alkotmányellenes eszközökkel eltöröljék vagy megszüntessék őket” – fogalmazott a korábbi képviselőjelölt.
Kurucz Dániel hozzátette: fontos hangsúlyozni, hogy a megmozdulás független a Fidesztől. „Nem véletlen, hogy
a demokráciában úgy alakítják ki e pozíciók megbízatási idejét, hogy átíveljen a politikai ciklusokon.
Ez adja a fékek és ellensúlyok rendszerének alapját. Ha valaki ezt nem érti, akkor gondoljon bele abba, miként reagálna a Tisza Párt arra, ha 2030-ban egy másik kétharmados politikai formáció hasonló módon próbálná elmozdítani ezeket a vezetőket. Érdemes kicsit aggódni a magyar demokráciáért, függetlenül attól, ki mennyire dühös” – jegyezte meg.
Szabó László a június 7-ei időpontot azzal indokolta, hogy szeretnék megvárni a Magyar Péter által adott határidőt. „Bízunk abban, hogy kitartanak az intézményvezetők. Mi szeretnénk megerősíteni őket abban, hogy a soha nem látott támadások ellenére se mondjanak le, hiszen jogállami keretek között választották meg őket” – hangsúlyozta a kerületi frakcióvezető.
Nyitókép: Földházi Árpád