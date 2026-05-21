Elképesztő felvétel: Ronaldo elsírta magát a gólja után – óriási nap ez az életében (VIDEÓ)

Cristiano Ronaldo kétszer is betalált, az Al-Naszr 4–1-re győzött az utolsó fordulóban, és ezzel megnyerte a szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot.

Ronaldo szabadrúgásból szerezte csapata harmadik gólját (Fotó: Fayez Nureldine/AFP)

A 41 éves portugál klasszis szerezte a Damac elleni hazai mérkőzés utolsó két gólját – a második után elsírta magát.