Cristiano Ronaldo al-Nasszr sztrájk Szaúd-Arábia Videoton

Így ért véget Cristiano Ronaldo sztrájkja – de mi köze ehhez a Videotonnak?

2026. február 10. 10:13

Korábbi Vidi-edző csapata ellen térhet vissza a pályára a sztrájkoló portugál zseni. Az al-Nasszr ötszörös aranylabdás szupersztárja, Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiában is megmutatta, ki az úr a háznál.

2026. február 10. 10:13
null

Cristiano Ronaldo úgy döntött, hogy véget vet a sztrájknak, nem bojkottálja tovább az al-Nasszr mérkőzéseit – értesült az ESPN brazíliai forrásokból. A 41 éves világklasszis a szaúdi élvonalban szereplő csapat két, soron következő meccsét is kihagyta: a pénteki, al-Ittihad elleni 2–0-s győzelem, valamint az előző heti, al-Rijaddal szembeni siker alkalmával sem lépett pályára együttesében.

 

Cristiano Ronaldo: az erősebb kutya nyert...

A lapnál úgy tudják,

 az ötszörös aranylabdás jelezte, hogy február 14-én, az al-Fateh ellen visszatér.

Ronaldo azért sztrájkolt, mert elégedetlen volt a PIF-fel (Szaúd-Arábia Állami Befektetési Alapja), illetve azzal, ahogyan az alap segítette – vagy nem – arab egyesületét az átigazolási időszakban.

Azt látta, hogy az egyik legnagyobb riválisuk, az al-Hilal – amely 75 százalékban szintén a PIF tulajdonában van – a januári transzferablakban megszerezte korábbi madridi csapattársát, Karim Benzemát, az al-Ittihadtól.

A beszámolók alapján CR7 azután egyezett bele a folytatásba, hogy látta: az alap teljesítette a fő követeléseit: 

  • kifizették az al-Nasszr elmaradt fizetéseit, és 
  • visszaadták a vezetőinek az önálló döntési jogköröket,

így Simao Coutinho sportigazgatónak és José Semedo vezérigazgatónak is, akiket korábban felfüggesztettek – közölték a források.

Cristiano Ronaldo ebben az idényben 22 találkozón szerepelt, és ezeken 18 gólt szerzett, de van 3 gólpassza is. 

Az al-Nasszr jelenleg a második helyen áll a szaúdi bajnokságban, egy ponttal lemaradva az ősi rivális al-Hilaltól.

Cristiano Ronaldo, CR7, sztrájk, Szaúd-Arábia, al-Nasszr
Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiában is megmutatta, ki az úr a háznál / Fotó: Fayez Nureldine / AFP

A szaúdi Pro League múlt csütörtökön közleményt adott ki, amelyben figyelmeztette a világ legjobban kereső sportolóját, hogy egyetlen játékos sem gyakorolhat befolyást a saját csapatán túlmutató döntésekre. Úgy látszik, az erősebb kutya nyert...

A támadó így a szombati, al-Fateh elleni bajnokin már edzője rendelkezésére áll. Érdekesség, hogy 

az al-Fateh vezetőedzője José Gomes, aki korábban a Videotont is irányította

– mutat rá cikkében a Blikk. 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemturista
2026. február 10. 11:44
Már azt hittem Fehérvárra akart igazolni,de a klubja nem engedte el:-)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!