Így ért véget Cristiano Ronaldo sztrájkja – de mi köze ehhez a Videotonnak?

Sok vagy kevés Tóth Alex 12 milliós vételára? Ez a lista mindent elárul!
Szaúd-Arábiában robbant a bomba.
Korábbi Vidi-edző csapata ellen térhet vissza a pályára a sztrájkoló portugál zseni. Az al-Nasszr ötszörös aranylabdás szupersztárja, Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiában is megmutatta, ki az úr a háznál.
Cristiano Ronaldo úgy döntött, hogy véget vet a sztrájknak, nem bojkottálja tovább az al-Nasszr mérkőzéseit – értesült az ESPN brazíliai forrásokból. A 41 éves világklasszis a szaúdi élvonalban szereplő csapat két, soron következő meccsét is kihagyta: a pénteki, al-Ittihad elleni 2–0-s győzelem, valamint az előző heti, al-Rijaddal szembeni siker alkalmával sem lépett pályára együttesében.
A lapnál úgy tudják,
az ötszörös aranylabdás jelezte, hogy február 14-én, az al-Fateh ellen visszatér.
Ronaldo azért sztrájkolt, mert elégedetlen volt a PIF-fel (Szaúd-Arábia Állami Befektetési Alapja), illetve azzal, ahogyan az alap segítette – vagy nem – arab egyesületét az átigazolási időszakban.
Azt látta, hogy az egyik legnagyobb riválisuk, az al-Hilal – amely 75 százalékban szintén a PIF tulajdonában van – a januári transzferablakban megszerezte korábbi madridi csapattársát, Karim Benzemát, az al-Ittihadtól.
Ezt is ajánljuk a témában
Szaúd-Arábiában robbant a bomba.
A beszámolók alapján CR7 azután egyezett bele a folytatásba, hogy látta: az alap teljesítette a fő követeléseit:
így Simao Coutinho sportigazgatónak és José Semedo vezérigazgatónak is, akiket korábban felfüggesztettek – közölték a források.
Cristiano Ronaldo ebben az idényben 22 találkozón szerepelt, és ezeken 18 gólt szerzett, de van 3 gólpassza is.
Az al-Nasszr jelenleg a második helyen áll a szaúdi bajnokságban, egy ponttal lemaradva az ősi rivális al-Hilaltól.
A szaúdi Pro League múlt csütörtökön közleményt adott ki, amelyben figyelmeztette a világ legjobban kereső sportolóját, hogy egyetlen játékos sem gyakorolhat befolyást a saját csapatán túlmutató döntésekre. Úgy látszik, az erősebb kutya nyert...
A támadó így a szombati, al-Fateh elleni bajnokin már edzője rendelkezésére áll. Érdekesség, hogy
az al-Fateh vezetőedzője José Gomes, aki korábban a Videotont is irányította
– mutat rá cikkében a Blikk.
Ezt is ajánljuk a témában