Izrael kíméletlenül lecsapott: fontos felsővezetőket öltek meg Teheránban

Életét vesztette Szajjed Jahíja Hamidi, az izraeli iráni hírszerzést felügyelő miniszterhelyettes, a minisztérium egyik vezető alakja, aki az évek során zsidók, nyugati közszereplők és az iráni ellenzék elleni terrortervezeteket irányította Iránon belül és kívül. Szintén megölték Dzsalál Pur Huszeint, a hírszerzési minisztérium kémelhárítási és hírszerzési részlegének vezetőjét.

A Hamász elleni háborúban az izraeli hadsereg a Gázai övezetben olyan dokumentumokat talált, amelyek ismételt kísérleteket tártak fel egy közös hírszerzési központ létrehozására, melyben a libanoni síita Hezbollah, a Hamász és az iráni Forradalmi Gárda vett részt az iráni hírszerzési minisztérium embereinek vezetésével.

A hírszerzési minisztérium az iráni állam egyik legfőbb eszköze az iráni állampolgárok megfigyelésére, olyan információkat is szolgáltattak, amelyek lehetővé tették a tüntetések erőszakos leverését az évek során.

A minisztérium felső vezetésének kiiktatása súlyos csapást mért a rezsim azon képességére, hogy terrortevékenységeket mozdítson elő, illetve hogy a rendszer iráni ellenzőit bántalmazza”

– közölte az izraeli hadsereg, amely a vezetőkön kívül a minisztérium teheráni központját is támadta.