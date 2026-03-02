Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Franciaország Irán Hezbollah

Európa is veszélybe kerülhet: EU-s ország jelentette be, készek csatlakozni a háborúba Irán ellen

2026. március 02. 16:10

A Hezbollahnak is üzent a francia külügyminiszter.

2026. március 02. 16:10
null

Franciaország „a partnereivel kötött megállapodásoknak és a kollektív önvédelem elvének megfelelően” készen áll arra, hogy részt vegyen a háborúban Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében, amelyek az iráni támadások célpontjai, – jelentette ki hétfőn Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

A baráti országoknak, amelyeket szándékosan céloztak meg az iráni Forradalmi Gárda rakétái és drónjai, és olyan háborúba keveredtek, amelyet nem választottak – Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Irak, Bahrein, Kuvait, Omán és Jordánia – Franciaország teljes támogatását és teljes szolidaritását fejezi ki, és teljes készenlétben áll arra (...), hogy részt vegyen a védelmükben”

– mondta Jean-Noël Barrot párizsi sajtótájékoztatóján.

„Mintegy 400 ezer francia állampolgár él vagy tartózkodik a térség tucatnyi országában” – tette hozzá a miniszter. „Ismereteink szerint eddig nem számoltak be francia áldozatról” – mondta.

„Helyi szinten már megszerveztük a földi úton történő távozások megkönnyítését, ahol ez lehetséges, de nem minden érintett országban van így” – hívta fel a figyelmet.

A miniszter a katonai és politikai feszültség csökkentésére szólított fel. „Azonnal le kell állítani a katonai eszkalációt. A katonai műveletek cél nélküli határozatlan ideig tartó meghosszabbítása olyan kockázatot hordoz, amely Iránt és a régiót instabilitásba sodorhatja hosszú időre” – hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.

„Libanonban a Hezbollah súlyos hibát követett el, amelyért a lakosság ma reggel megfizette az árat, több tucat halottal és több tízezer belső menekülttel, amikor egy olyan konfliktusba lépett be, amelybe sem a hatóságok, sem a libanoni nép nem kíván belekeveredni” – mondta Barrot, és felszólította a Hezbollah síita fegyveres szervezetet, hogy „azonnal fejezze be ezeket a műveleteket”.

(MTI)

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Thibault Camus / POOL / AFP

 

canadian-deplorable
2026. március 02. 18:18
Quatar most jelentette be, hogy beléptek a háborúba Amerika oldalán. Quatar lelőtt két iráni Su-24 bombázót és több drónt és rakétát.
canadian-deplorable
•••
2026. március 02. 17:32 Szerkesztve
Macronnak most van egy piros pontja. Úgy hallom Starmer is megadta magát. Korábban nem akarta engedni, hogy Amerika használja az egyik bázisukat, mivel Anglia ma már muszlim ország, de ma reggel kapitulált. Trump nagyon meggyőző tud lenni... :)
sanya55-2
2026. március 02. 17:00
Házon belül elintézik ezt a f..zt Szarba Ukrajna
iphone-13
2026. március 02. 16:49
EZEK A BAROM FRANCIÁK MINDEN ÁRON HÁBORÚZNI AKARNAK. ALJAS EGY NÉPSÉG.
