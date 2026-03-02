Európa is veszélybe kerülhet: EU-s ország jelentette be, készek csatlakozni a háborúba Irán ellen

„Helyi szinten már megszerveztük a földi úton történő távozások megkönnyítését, ahol ez lehetséges, de nem minden érintett országban van így” – hívta fel a figyelmet.

A miniszter a katonai és politikai feszültség csökkentésére szólított fel. „Azonnal le kell állítani a katonai eszkalációt. A katonai műveletek cél nélküli határozatlan ideig tartó meghosszabbítása olyan kockázatot hordoz, amely Iránt és a régiót instabilitásba sodorhatja hosszú időre” – hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.

„Libanonban a Hezbollah súlyos hibát követett el, amelyért a lakosság ma reggel megfizette az árat, több tucat halottal és több tízezer belső menekülttel, amikor egy olyan konfliktusba lépett be, amelybe sem a hatóságok, sem a libanoni nép nem kíván belekeveredni” – mondta Barrot, és felszólította a Hezbollah síita fegyveres szervezetet, hogy „azonnal fejezze be ezeket a műveleteket”.

(MTI)