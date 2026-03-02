Európa is veszélybe kerülhet: EU-s ország jelentette be, készek csatlakozni a háborúba Irán ellen

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Franciaország „a partnereivel kötött megállapodásoknak és a kollektív önvédelem elvének megfelelően” készen áll arra, hogy részt vegyen a háborúban Perzsa-öböl menti országok és Jordánia védelmében, amelyek az iráni támadások célpontjai, – jelentette ki hétfőn Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.
A baráti országoknak, amelyeket szándékosan céloztak meg az iráni Forradalmi Gárda rakétái és drónjai, és olyan háborúba keveredtek, amelyet nem választottak – Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Irak, Bahrein, Kuvait, Omán és Jordánia – Franciaország teljes támogatását és teljes szolidaritását fejezi ki, és teljes készenlétben áll arra (...), hogy részt vegyen a védelmükben”
– mondta Jean-Noël Barrot párizsi sajtótájékoztatóján.
„Mintegy 400 ezer francia állampolgár él vagy tartózkodik a térség tucatnyi országában” – tette hozzá a miniszter. „Ismereteink szerint eddig nem számoltak be francia áldozatról” – mondta.
„Helyi szinten már megszerveztük a földi úton történő távozások megkönnyítését, ahol ez lehetséges, de nem minden érintett országban van így” – hívta fel a figyelmet.
A miniszter a katonai és politikai feszültség csökkentésére szólított fel. „Azonnal le kell állítani a katonai eszkalációt. A katonai műveletek cél nélküli határozatlan ideig tartó meghosszabbítása olyan kockázatot hordoz, amely Iránt és a régiót instabilitásba sodorhatja hosszú időre” – hangsúlyozta a francia diplomácia vezetője.
„Libanonban a Hezbollah súlyos hibát követett el, amelyért a lakosság ma reggel megfizette az árat, több tucat halottal és több tízezer belső menekülttel, amikor egy olyan konfliktusba lépett be, amelybe sem a hatóságok, sem a libanoni nép nem kíván belekeveredni” – mondta Barrot, és felszólította a Hezbollah síita fegyveres szervezetet, hogy „azonnal fejezze be ezeket a műveleteket”.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
