Vége a nyugati mítosznak: a hollandok szegényednek, a magyarok gazdagodnak – íme a bizonyíték

Azt sem rejtették véka alá az elemzők, hogy miért.
A 2026-os év egyik legnagyobb közgazdasági meglepetése az OECD legfrissebb jelentése, amely feketén-fehéren bebizonyította: a magyar gazdaságpolitika hatékonyabb a háztartások védelmében, mint a mintaszerűnek hitt nyugati rendszerek. A Kontextus Cash Talk Extra adásában Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet elemzője ismertette a döbbenetes adatokat: miközben Hollandiában a magyarnál nagyobb gazdasági növekedés ellenére a háztartások nettó jövedelme 1,5 százalékkal csökkent, addig Magyarországon a nettó bevételek jelentős mértékben nőttek, a stagnáló volumenű GDP mellett is.
Hogyan fordulhatott elő, hogy egy gazdag nyugati ország lakossága szegényedik, miközben Magyarországon a fizetések vásárlóerejének növekedése dübörög? A válasz az adópolitikában rejlik. Berzétei Ákos elmondta: a holland kormány új adókat vetett ki a lakosságra, hogy finanszírozza az állami kiadásokat. Ezzel szemben a magyar kormány stratégiája a „közteherviselés áthelyezése”:
a családok terheit folyamatosan csökkentik, míg a hiányzó forrásokat a multinacionális szektor extraprofitjából (bankadó, energiaadó) pótolják.
Szalai Piroska rámutatott: Magyarország 2010-ben még a második legmagasabb adóékkel rendelkezett az OECD-ben, csak Belgium előzött meg minket. 2026-ra azonban nálunk történt a legnagyobb adócsökkentés a világon, és mára az EU-átlag alá kerültünk. Ez azt jelenti, hogy a bruttó bérből sokkal több nettó bevétel marad a magyar családoknál, mint korábban bármikor.
A beszélgetésben hangsúlyozták, hogy ez a siker a „konnektivitás” alapú külpolitikának is köszönhető, amely nem engedi, hogy Magyarországot elvágják a keleti beruházásoktól és energiától. Berzétei Ákos ugyanakkor arra is figyelmeztetett: az ellenzék éppen ezt a modellt akarja szétverni. Az adóadminisztráció egyszerűsítése mögé bújtatva valójában az extraprofit-adók kivezetését tervezik, ami azonnali lyukat ütne a költségvetésben.
Ezt a lyukat pedig csak a lakossági adók emelésével vagy a családtámogatások visszavágásával tudnák betömni – pontosan úgy, ahogy azt a holland példa mutatja.
A 2026-os adatok alapján látszik: a magyar modell válságálló. Míg Európa nyugati fele stagnál, és a lakossággal fizetteti meg a politikai hibák árát, Magyarországon a háztartások nettó bevételei messze túlszárnyalják a gazdasági növekedés ütemét. A kérdés már nem az, hogy mikor érjük utol a Nyugatot, hanem az, hogy a nyugati országok mikor veszik észre: a magyar modell az egyetlen, amely valódi biztonságot nyújt a polgárainak a globális válságok idején is.
