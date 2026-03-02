Vége a nyugati mítosznak: a hollandok szegényednek, a magyarok gazdagodnak – íme a bizonyíték

A 2026-os év egyik legnagyobb közgazdasági meglepetése az OECD legfrissebb jelentése, amely feketén-fehéren bebizonyította: a magyar gazdaságpolitika hatékonyabb a háztartások védelmében, mint a mintaszerűnek hitt nyugati rendszerek. A Kontextus Cash Talk Extra adásában Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet elemzője ismertette a döbbenetes adatokat: miközben Hollandiában a magyarnál nagyobb gazdasági növekedés ellenére a háztartások nettó jövedelme 1,5 százalékkal csökkent, addig Magyarországon a nettó bevételek jelentős mértékben nőttek, a stagnáló volumenű GDP mellett is.

Hogyan fordulhatott elő, hogy egy gazdag nyugati ország lakossága szegényedik, miközben Magyarországon a fizetések vásárlóerejének növekedése dübörög? A válasz az adópolitikában rejlik. Berzétei Ákos elmondta: a holland kormány új adókat vetett ki a lakosságra, hogy finanszírozza az állami kiadásokat. Ezzel szemben a magyar kormány stratégiája a „közteherviselés áthelyezése”: