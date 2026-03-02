Ft
gazdasági növekedés belgium magyarország magyar modell lakosság oecd

Vége a nyugati mítosznak: a hollandok szegényednek, a magyarok gazdagodnak – íme a bizonyíték

2026. március 02. 15:56

Ráadásul a holland kormány új adókat vetett ki a lakosságra, míg Magyarországon a családok terheit folyamatosan csökkentik. A hollandok csak irigykedhetnek.

2026. március 02. 15:56
null

A 2026-os év egyik legnagyobb közgazdasági meglepetése az OECD legfrissebb jelentése, amely feketén-fehéren bebizonyította: a magyar gazdaságpolitika hatékonyabb a háztartások védelmében, mint a mintaszerűnek hitt nyugati rendszerek. A Kontextus Cash Talk Extra adásában Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet elemzője ismertette a döbbenetes adatokat: miközben Hollandiában a magyarnál nagyobb gazdasági növekedés ellenére a háztartások nettó jövedelme 1,5 százalékkal csökkent, addig Magyarországon a nettó bevételek jelentős mértékben nőttek, a stagnáló volumenű GDP mellett is.

Hogyan fordulhatott elő, hogy egy gazdag nyugati ország lakossága szegényedik, miközben Magyarországon a fizetések vásárlóerejének növekedése dübörög? A válasz az adópolitikában rejlik. Berzétei Ákos elmondta: a holland kormány új adókat vetett ki a lakosságra, hogy finanszírozza az állami kiadásokat. Ezzel szemben a magyar kormány stratégiája a „közteherviselés áthelyezése”: 

a családok terheit folyamatosan csökkentik, míg a hiányzó forrásokat a multinacionális szektor extraprofitjából (bankadó, energiaadó) pótolják.

Szalai Piroska rámutatott: Magyarország 2010-ben még a második legmagasabb adóékkel rendelkezett az OECD-ben, csak Belgium előzött meg minket. 2026-ra azonban nálunk történt a legnagyobb adócsökkentés a világon, és mára az EU-átlag alá kerültünk. Ez azt jelenti, hogy a bruttó bérből sokkal több nettó bevétel marad a magyar családoknál, mint korábban bármikor.

A beszélgetésben hangsúlyozták, hogy ez a siker a „konnektivitás” alapú külpolitikának is köszönhető, amely nem engedi, hogy Magyarországot elvágják a keleti beruházásoktól és energiától. Berzétei Ákos ugyanakkor arra is figyelmeztetett: az ellenzék éppen ezt a modellt akarja szétverni. Az adóadminisztráció egyszerűsítése mögé bújtatva valójában az extraprofit-adók kivezetését tervezik, ami azonnali lyukat ütne a költségvetésben. 

Ezt a lyukat pedig csak a lakossági adók emelésével vagy a családtámogatások visszavágásával tudnák betömni – pontosan úgy, ahogy azt a holland példa mutatja.

A 2026-os adatok alapján látszik: a magyar modell válságálló. Míg Európa nyugati fele stagnál, és a lakossággal fizetteti meg a politikai hibák árát, Magyarországon a háztartások nettó bevételei messze túlszárnyalják a gazdasági növekedés ütemét. A kérdés már nem az, hogy mikor érjük utol a Nyugatot, hanem az, hogy a nyugati országok mikor veszik észre: a magyar modell az egyetlen, amely valódi biztonságot nyújt a polgárainak a globális válságok idején is.

Nyitókép: Pixabay

 

 

csapláros
2026. március 02. 18:30
Fck fcbkcsapláros 2026. március 02. 17:03 ..."Igen bazd meg mert mészárosnál és matolcsinál elválik a szar a májtól Rohadt tolvaj banda!"... Neked É-Koreában és Kubában a helyed bazdmeg, meg az 1950-es évekbeli Sztálini Szovjetunióban és Rákosi Magyarországán. MINDEGY, hogy Orbán, Kádár, vagy Horthy kormánya lenne hatalmon. A szar az uralmuk alatt is elválna a májtól. Azon rinyálsz, mint egy kiszuperált repedt sarkú fürdős kurva, hogy a multik 2010 óta már nem (olyan intenzíven) lapátolják ki az országból azt a hasznot amelyért a nép megdolgozott, mert Mészáros az egyre gyarapodó 33 ezer és egyre több milliárdosunk azt MEGFOGJA úgy, hogy adókedvezmények, adócsökkentések, béremelések, SZÉP kártyák és egyéb juttatások révén a népnek is csurran-cseppen belőle a kormány közvetítésével !?
nempolitizalok-0
2026. március 02. 18:24
Fck fcbk 2026. március 02. 16:08 • Szerkesztve Mindeközben a húsz legszegényebb uniós régióból négy magyar." Akkor igen jó az irány, ugyanis 2010-ben ez még vagy 12 volt.
altercat1
2026. március 02. 18:12
Pár kattintás, és... Holland átlag nettó bér: netto maandsalaris in Nederland ligt in 2026 rond de €2.830 tot €3.350 Háztartási kiadások: Nederlandse huishoudens €35.000 per jaar (35000 : 12 =2916,66)
csapláros
2026. március 02. 18:11
bekeev-2025 2026. március 02. 17:00 csaplárosbekeev-2025 2026. március 02. 16:43 ...""Ja. Te is ott mosogatod a fekák tányérját. Egészen jól érzed magad a svábbogaras gettóbeli patkányodudban. Vacsorára csinálsz bogárpalacsintát...vagy 220 Volton pirított bogarakat... Gazdag magyar... bruhahaha"...Nem mindenki mosogatni jár ki, bár ti magyarok csak erre vagytok képesek. A nőitek meg szexmunkásnak valók."... VAGYIS TALÁLT SÜLLYEDT, sértődött disszidens, mindent szarozó lelki sérült, kerítésen túlról bekajabáló szarfaszú ... Bruhahaha SENKI nem mondta, hogy a Nyugat haldoklik. De már onnan is menekülnek Keletre, a béke és nyugalom szigeteire. Innen meg egyre kevésbé akaródzik arra felé barangolni, ha egyszer a kőgazdag arab emírségekben is vagy 4500-an rekedtek, most hogy bombázzák őket. És ők, a jelekből itélve még messze vannak attól, hogy milliárdosok legyenek.
