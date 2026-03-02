Még nincs olajválság, de minden attól függ, meddig bírja Irán – elemző a Mandinernek

Ahogyan az várható volt már a hétvégén is, hétfő reggel jelentős emelkedéssel kezdett a Brent nyersolaj a világpiacon. A hordónkénti ár a 73 dollár körüli szintről szinte rögtön 80 dollár közelébe ugrott, ami 9 százalékos emelkedés. Ott egyelőre szerencsére lecövekelt a jegyzés, de csak idő kérdése, mikor kúszik még feljebb.

Egyes szakértők szerint a 100 dolláros hordónkénti ár sincs kizárva. Mindez a szombaton kirobbant iráni háborúra és a teheráni ellencsapásokra való válasz. Ezek után felmerül a kérdés, milyen hatása lesz ennek, kell-e tartani egy esetleges újabb olajválságtól.