Még nincs olajválság, de minden attól függ, meddig bírja Irán – elemző a Mandinernek

Horváth Sebestyén szerint a rezsicsökkentésben, amellett, hogy a szállítási költség miatt olcsóbb orosz eredetű földgáztól függ, kiegészítő tényezőként a kőolaj ára is szerepet játszik benne. Az orosz Ural típusú kőolaj finomítási ára ugyan kis mértékben magasabb a Brent és WTI fajtájúaknál, azonban mintegy 20-25 százalékkal olcsóbb azoknál.
„A kőolajár-indexek emelkedése mellett is ez a diszkont megmarad, így az orosz eredetű kőolajat finomító vállalatok jelentős extraprofitja és az erre vonatkozó szektoriális különadó biztosítja a rezsicsökkentés megvalósíthatóságát. A rezsicsökkentést nem az iráni háború, hanem a Barátság kőolajvezeték elzárása és az orosz energiahordozókról való erőltetett uniós és ellenzéki törekvés veszélyezteti” – emelte ki.
Nagyon kellene a Barátság újranyitása
Az elemző emlékeztetett: Európai Unióban minden tagállamnak kötelező az éves átlagos fogyasztást legalább 90 napig fedező stratégiai kőolajkészletet felhalmoznia és fenntartania. A Mol február közepén kérte ennek a felszabadítását, így május közepéig a Barátság kőolajvezeték nélkül is biztosított a magyar üzemanyag-ellátás. Emellett két héttel ezelőtt a magyar kormány mintegy 500 ezer tonna orosz eredetű kőolajat vásárolt tengeri szállítással, amely várhatóan március közepén érkezik meg hazánkba, az Adria kőolajvezetéken keresztül.
Ezen útvonal azonban nem jelent alternatívát, mivel elméleti maximális kapacitása évi 10 millió tonna, míg a magyar és szlovák együttes fogyasztás eléri a 14 millió tonnát.