Magyar Péterre hivatkozva toboroznak Magyarországon élő ukránokat
2026. március 02. 11:58
Egy nyilvánosságra került Facebook-bejegyzés szerint olyan ukránok jelentkezését várják, akik a kormánnyal szembeni kritika céljából negatív történeteket tudnak megosztani a gödi Samsung-gyárról. A Facebook-bejegyzésben személyesen Magyar Péterre hivatkoznak.
Az Ukránok Magyarországon nevű Facebook-csoport február 27-ei bejegyzésében a Budapesten élő Aljona Yakimenko tett közzé felhívást:
Peter Madiar interjút készített egy alkalmazottal, ahol sok hírt megtudtak (sajnos senki sem lepődött meg).
Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnához fűződő viszonyáról már korábban is jelentek meg írások.
Néhány hete Orbán Anitával, a Tisza Párt külpolitikai felelősével Münchenbe utazott, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, az ukrajnai fegyverszállítások támogatójával találkozott. Erről Donald Tusk Facebook-oldalán és Magyar Péter X közösségi felületén is beszámolt.
A politikus fontos „globalista” konferencián folytat majd kétoldalú tárgyalásokat „európai vezetőkkel”, de mit jelent ez a gyakorlatban: lesz például Magyar Péter-Zelenszkij találkozó? Szakértőt kérdeztünk!
Zelenszkij Magyar Péter győzelmében bízik
A Politicón nemrégiben kiszivárgott egy cikk a Zelenszkij-tervvel, melynek 3. pontja azt az elképzelést vázolja fel, hogy ha Magyarországon megbukik az Orbán-kormány, akkor a Tisza Párt megszavazza Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.
Ukrán közéleti szereplők több alkalommal is tettek közzé olyan nyilatkozatot, amelyben a Barátság kőaljvezeték elzárását szorgalmazták, és a magyar kormány bukását vizionálták.
Magyar Péter korábban a magyar hatóságok által ukrán kémként azonosított Tseber Rolanddal is találkozott Kijevben.
Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnához fűződő viszonyát igazolja az a gyanú is, hogy a Tisza Világ applikációt az ukrán PettersonApps nevű cég készítette, akikhez magyar emberek adatai kerültek, illetve a párt katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz korábban a NATO ülésein felszólalásait a „Slava Ukraina” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.
