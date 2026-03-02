Magyar Péterre hivatkozva toboroznak Magyarországon élő ukránokat

Ukrán közéleti szereplők több alkalommal is tettek közzé olyan nyilatkozatot, amelyben a Barátság kőaljvezeték elzárását szorgalmazták, és a magyar kormány bukását vizionálták.

Magyar Péter és Tseber Roland Kijevben (Forrás: Facebook)

Magyar Péter korábban a magyar hatóságok által ukrán kémként azonosított Tseber Rolanddal is találkozott Kijevben.

Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnához fűződő viszonyát igazolja az a gyanú is, hogy a Tisza Világ applikációt az ukrán PettersonApps nevű cég készítette, akikhez magyar emberek adatai kerültek, illetve a párt katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz korábban a NATO ülésein felszólalásait a „Slava Ukraina” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.

Nyitókép forrása: Facebook