facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Samsung tisza párt Ukrán kémbotrány ukránok magyarországon Magyar Péter

Magyar Péterre hivatkozva toboroznak Magyarországon élő ukránokat

2026. március 02. 11:58

Egy nyilvánosságra került Facebook-bejegyzés szerint olyan ukránok jelentkezését várják, akik a kormánnyal szembeni kritika céljából negatív történeteket tudnak megosztani a gödi Samsung-gyárról. A Facebook-bejegyzésben személyesen Magyar Péterre hivatkoznak.

2026. március 02. 11:58
null

Az Ukránok Magyarországon nevű Facebook-csoport február 27-ei bejegyzésében a Budapesten élő Aljona Yakimenko tett közzé felhívást: 

Peter Madiar interjút készített egy alkalmazottal, ahol sok hírt megtudtak (sajnos senki sem lepődött meg).

Péter most küldte ezt a levelet: [email protected]

Ha van saját történeted, itt beküldheted.

Bejegyzését végül a „Dicsőséget Ukrajnának” monológgal zárta - szúrta ki az Ellenpont

(Forrás: Facebook)

Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnához fűződő viszonyáról már korábban is jelentek meg írások. 

Néhány hete Orbán Anitával, a Tisza Párt külpolitikai felelősével Münchenbe utazott, ahol Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, az ukrajnai fegyverszállítások támogatójával találkozott. Erről Donald Tusk Facebook-oldalán és Magyar Péter X közösségi felületén is beszámolt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter és Donald Tusk (Forrás: Facebook)

Zelenszkij Magyar Péter győzelmében bízik 

A Politicón nemrégiben kiszivárgott egy cikk a Zelenszkij-tervvel, melynek 3. pontja azt az elképzelést vázolja fel, hogy ha Magyarországon megbukik az Orbán-kormány, akkor a Tisza Párt megszavazza Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

Ukrán közéleti szereplők több alkalommal is tettek közzé olyan nyilatkozatot, amelyben a Barátság kőaljvezeték elzárását szorgalmazták, és a magyar kormány bukását vizionálták. 

Magyar Péter és Tseber Roland Kijevben (Forrás: Facebook)

Magyar Péter korábban a magyar hatóságok által ukrán kémként azonosított Tseber Rolanddal is találkozott Kijevben. 

Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnához fűződő viszonyát igazolja az a gyanú is, hogy a Tisza Világ applikációt az ukrán PettersonApps nevű cég készítette, akikhez magyar emberek adatai kerültek, illetve a párt katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz korábban a NATO ülésein felszólalásait a „Slava Ukraina” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.

Nyitókép forrása: Facebook

 

2026. március 02. 12:43
Az ukránok lebuktatják az első számú ügynöküket, ezt a pszichopata drogos stricit.
tekeva
2026. március 02. 12:39
Az nagyon nagy baj, hogy az aktuálpolitikai csatározások témája lett a gödi gyár esete! Így a lényeg könnyen elsikkad, a gödi lakosok érdeke a legkevésbé sem lesz figyelembe véve. Bármelyik párt is csinál valamit, annak ott jó vége nem lesz. Nagyon várom már a választások végét és a lenyugvást, bármi is lesz a választások eredménye.
madre79
2026. március 02. 12:34
Ilyen aljas pali remélhetőleg nem minden évszázadban jön a világra!
Upuaut
2026. március 02. 12:32
Ha az ukrán dolgozók hiánya nem fog súlyos problémát a gyárnak, akkor rövid idő belül repülni fognak, és ezt köszönhetik majd ennek az ukrán kurvának.
