Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij mark rutte friedrich merz Magyar Péter

Magyar Péter, Zelenszkij és a „müncheni meló” – mi lesz ennek a vége?

2026. február 14. 06:18

A politikus fontos „globalista” konferencián folytat majd kétoldalú tárgyalásokat „európai vezetőkkel”, de mit jelent ez a gyakorlatban: lesz például Magyar Péter-Zelenszkij találkozó? Szakértőt kérdeztünk!

2026. február 14. 06:18
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Pénteken elstartolt a február 15-ig tartó Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC), amelynek fókuszában idén a transzatlanti kapcsolatok jövője és egy szétesőben lévő világrend áll.

Az esemény honlapján – mint arról egyébként a Mandiner is beszámolt – olyasfélékről írnak, hogy fordulóponthoz érkezett a biztonsági konferencia, hiszen megkérdőjeleződnek régóta fennálló szövetségek, erodálódik a szabályokon alapuló nemzetközi rend, és konfliktusok eszkalálódnak világszerte – mondjuk ez nem meglepő azután, hogy tavaly JD Vance amerikai alelnök lényegében ráborította az asztalt a NATO alapvetően amerikai védőernyőt élvező, európai felére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Mindenesetre az idei rendezvényen is részt vesznek a szokásos európai potentátok, úgy, mint Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter – és nem maradhat ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem.

Magyar Péter és a „müncheni meló”

Ennél érdekesebb, hogy Zelenszkij mellett az eseményre látogat a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter is, Orbán Anita társaságában – utóbbi a párt egyik legújabb igazolása, elkötelezett atlantista, aki már 2008-ban kiadott Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében is arról írt, hogyan kell felvenni a harcot az oroszokkal. Ugyancsak ebben a könyvben taglalja azt is, hogy Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is, szükség esetén NATO-tagságot kínálva nekik.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Tisza, rezsicsökkentés, Orbán Anita

Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából.

Akárhogy is, mint az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán kifejti, a Müncheni Biztonsági Konferencia „az elmúlt évtizedek legjelentősebb liberális-globalista diplomáciai fórumai közé tartozik”. 

Azonban, teszi hozzá, „a világ irányítását ambicionáló elitet számos kellemetlen meglepetés érte itt az évek során”. A legutóbbi években elsősorban azért, mert szembe mentek a „józan ész által diktált” biztonságpolitikai szabályokkal:

  • ellenőrizetlen, illegális migrációt támogatták, 
  • most pedig az orosz-ukrán háborúban érintett felek békítése helyett a konfliktus mélyítését és szélesítését vallják magukénak.

Ehhez viszont a szakértő szerint „fegyverre, emberi erőre és anyagi támogatásra van szükség”, idézte fel az amerikai alelnök, JD Vance tavalyi beszédét, aki „ellentmondást nem tűrő módon a baloldali és liberális vezetők szemébe mondta, hogy a saját bukott politikájuk jelenti az Európára fenyegető legnagyobb veszélyt”.

Most nem ő, hanem az egyébként ezt követően Budapestre látogató amerikai külügyminiszter, „Marco Rubio okozhat kellemetlen pillanatokat a konferencia résztvevőinek” – teszi hozzá.

A szűk körű, meghívásos alapon működő konferenciára Magyar Péter – noha korábban arról panaszkodott, hogy „ez az utolsó hétvégéje a gyerekekkel” – szombaton látogat az eseményre, de nem csak protokollszerepe lesz: a Tisza Párt vezetője ugyanis közösségi oldalán közölte, hogy a rendezvény során ő maga kétoldalú tárgyalásokat folytat majd „európai vezetőkkel”. 

Mint írta, a német kancellárral és „több európai állami és iparági vezetővel” Arról is említést tesz, hogy ma este Münchenben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat. 

Visszautasíthatatlan ajánlatok

A szombati nap nem csak a nyilvánosság elé teregetett magánéleti okokból fontos: Magyar Péter ugyanis éppen aznap vesz részt az eseményen, amikor az ukrán elnök is ott lesz. Zelenszkij a hivatalos program szerint „A cselekvőképesek koalíciója?” Hogyan garantálható Ukrajna tartós támogatása? című panelbeszélgetésben vesz részt. Ennek a diskurzusnak egy másik fontos szereplője Mark Rutte lesz, aki a múlt hónapban azt mondta az EU törvényhozóinak, hogy 

„álmodozzanak csak tovább”, ha úgy gondolják, van remény arra, hogy az EU Washington segítsége nélkül is megállja a helyét.

Mint arra Koskovics rámutat, „Magyar Péter és Orbán Anita számára München hazai terep lesz – hiszen legfontosabb támogatóikkal lesznek egy teremben”.

Friedrich Merz és Donald Tusk, mellett Keir Starmer brit kormányfőt, valamint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt emeli ki, „olyan vezetők, akik egytől egyig a Tiszára tették tétjeiket a magyar választásokon”, olyanok, akik Magyar Pétertől várják, hogy feloldja a magyar vétót Ukrajna gyorsított csatlakozása témájában, 

Volodimir Zelenszkijnek pedig „élet-halál kérdése az, hogy be tudja-e léptetni országát az Unióba még 2027 vége előtt”.

Ugyanakkor a szakértő szerint „némileg kétséges”, hogy Magyar Péter és Zelenszkij nyilvánosan találkoznak-e a jelen körülmények között. „Ám az biztosra vehetjük, hogy az instrukcióikat bármikor el tudják juttatni a Tisza vezéréhez, aki nem arról híres, hogy nemet tudna mondani rájuk” – fogalmaz.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bigfater73
2026. február 14. 08:52
Fosospetya lófejűt is megcsinálja útközben?! Baja lesz ha nem!
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. február 14. 08:29
Hamarabb talalkozik Rubio a messiassal, mint a dagival Ez jo hir, valamit mar sejtenek
Válasz erre
0
4
szerintem-4
2026. február 14. 08:21
Ezek a találkozók csak hitelesebbé teszik a Fidesz narrativát, nevezetesen azt, hogy az EU vezetői beavatkoznak a választások a és le akarják váltani Orbán Viktort.
Válasz erre
2
0
polárüveg
2026. február 14. 07:42
Magyar Péter kiutazott konferenciára. Az epsteinista bulizók és az epsteinista fehér porosok konferenciájára? Vagyis epsteinstyl bulikra, ahol mindenkit, mindent megkaphat? Cserében, persze.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!