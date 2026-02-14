Magyar Péter, Zelenszkij és a „müncheni meló” – mi lesz ennek a vége?

ellenőrizetlen, illegális migrációt támogatták,

most pedig az orosz-ukrán háborúban érintett felek békítése helyett a konfliktus mélyítését és szélesítését vallják magukénak.

Ehhez viszont a szakértő szerint „fegyverre, emberi erőre és anyagi támogatásra van szükség”, idézte fel az amerikai alelnök, JD Vance tavalyi beszédét, aki „ellentmondást nem tűrő módon a baloldali és liberális vezetők szemébe mondta, hogy a saját bukott politikájuk jelenti az Európára fenyegető legnagyobb veszélyt”.

Most nem ő, hanem az egyébként ezt követően Budapestre látogató amerikai külügyminiszter, „Marco Rubio okozhat kellemetlen pillanatokat a konferencia résztvevőinek” – teszi hozzá.

A szűk körű, meghívásos alapon működő konferenciára Magyar Péter – noha korábban arról panaszkodott, hogy „ez az utolsó hétvégéje a gyerekekkel” – szombaton látogat az eseményre, de nem csak protokollszerepe lesz: a Tisza Párt vezetője ugyanis közösségi oldalán közölte, hogy a rendezvény során ő maga kétoldalú tárgyalásokat folytat majd „európai vezetőkkel”.