Magyar Péter, Zelenszkij és a „müncheni meló” – mi lesz ennek a vége?

Kiosztotta JD Vance Európát: Ne csak papoljanak a demokráciáról, csinálják is!
Az amerikai alelnök szerint Európára a legnagyobb fenyegetést nem Oroszország vagy Kína jelenti, hanem önmaga, és Németországnak is címzett kemény szavakat.
A politikus fontos „globalista” konferencián folytat majd kétoldalú tárgyalásokat „európai vezetőkkel”, de mit jelent ez a gyakorlatban: lesz például Magyar Péter-Zelenszkij találkozó? Szakértőt kérdeztünk!
Pénteken elstartolt a február 15-ig tartó Müncheni Biztonsági Konferencia (MSC), amelynek fókuszában idén a transzatlanti kapcsolatok jövője és egy szétesőben lévő világrend áll.
Az esemény honlapján – mint arról egyébként a Mandiner is beszámolt – olyasfélékről írnak, hogy fordulóponthoz érkezett a biztonsági konferencia, hiszen megkérdőjeleződnek régóta fennálló szövetségek, erodálódik a szabályokon alapuló nemzetközi rend, és konfliktusok eszkalálódnak világszerte – mondjuk ez nem meglepő azután, hogy tavaly JD Vance amerikai alelnök lényegében ráborította az asztalt a NATO alapvetően amerikai védőernyőt élvező, európai felére.
Mindenesetre az idei rendezvényen is részt vesznek a szokásos európai potentátok, úgy, mint Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter – és nem maradhat ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem.
Ennél érdekesebb, hogy Zelenszkij mellett az eseményre látogat a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter is, Orbán Anita társaságában – utóbbi a párt egyik legújabb igazolása, elkötelezett atlantista, aki már 2008-ban kiadott Power, Energy, and the New Russian Imperialism című könyvében is arról írt, hogyan kell felvenni a harcot az oroszokkal. Ugyancsak ebben a könyvben taglalja azt is, hogy Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is, szükség esetén NATO-tagságot kínálva nekik.
Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából.
Akárhogy is, mint az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán kifejti, a Müncheni Biztonsági Konferencia „az elmúlt évtizedek legjelentősebb liberális-globalista diplomáciai fórumai közé tartozik”.
Azonban, teszi hozzá, „a világ irányítását ambicionáló elitet számos kellemetlen meglepetés érte itt az évek során”. A legutóbbi években elsősorban azért, mert szembe mentek a „józan ész által diktált” biztonságpolitikai szabályokkal:
Ehhez viszont a szakértő szerint „fegyverre, emberi erőre és anyagi támogatásra van szükség”, idézte fel az amerikai alelnök, JD Vance tavalyi beszédét, aki „ellentmondást nem tűrő módon a baloldali és liberális vezetők szemébe mondta, hogy a saját bukott politikájuk jelenti az Európára fenyegető legnagyobb veszélyt”.
Most nem ő, hanem az egyébként ezt követően Budapestre látogató amerikai külügyminiszter, „Marco Rubio okozhat kellemetlen pillanatokat a konferencia résztvevőinek” – teszi hozzá.
A szűk körű, meghívásos alapon működő konferenciára Magyar Péter – noha korábban arról panaszkodott, hogy „ez az utolsó hétvégéje a gyerekekkel” – szombaton látogat az eseményre, de nem csak protokollszerepe lesz: a Tisza Párt vezetője ugyanis közösségi oldalán közölte, hogy a rendezvény során ő maga kétoldalú tárgyalásokat folytat majd „európai vezetőkkel”.
Mint írta, a német kancellárral és „több európai állami és iparági vezetővel” Arról is említést tesz, hogy ma este Münchenben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat.
A szombati nap nem csak a nyilvánosság elé teregetett magánéleti okokból fontos: Magyar Péter ugyanis éppen aznap vesz részt az eseményen, amikor az ukrán elnök is ott lesz. Zelenszkij a hivatalos program szerint „A cselekvőképesek koalíciója?” Hogyan garantálható Ukrajna tartós támogatása? című panelbeszélgetésben vesz részt. Ennek a diskurzusnak egy másik fontos szereplője Mark Rutte lesz, aki a múlt hónapban azt mondta az EU törvényhozóinak, hogy
„álmodozzanak csak tovább”, ha úgy gondolják, van remény arra, hogy az EU Washington segítsége nélkül is megállja a helyét.
Mint arra Koskovics rámutat, „Magyar Péter és Orbán Anita számára München hazai terep lesz – hiszen legfontosabb támogatóikkal lesznek egy teremben”.
Friedrich Merz és Donald Tusk, mellett Keir Starmer brit kormányfőt, valamint Ursula von der Leyen európai bizottsági elnököt emeli ki, „olyan vezetők, akik egytől egyig a Tiszára tették tétjeiket a magyar választásokon”, olyanok, akik Magyar Pétertől várják, hogy feloldja a magyar vétót Ukrajna gyorsított csatlakozása témájában,
Volodimir Zelenszkijnek pedig „élet-halál kérdése az, hogy be tudja-e léptetni országát az Unióba még 2027 vége előtt”.
Ugyanakkor a szakértő szerint „némileg kétséges”, hogy Magyar Péter és Zelenszkij nyilvánosan találkoznak-e a jelen körülmények között. „Ám az biztosra vehetjük, hogy az instrukcióikat bármikor el tudják juttatni a Tisza vezéréhez, aki nem arról híres, hogy nemet tudna mondani rájuk” – fogalmaz.
