rezsicsökkentés magyar péter kapitány istván orbán anita energia

Tisza, rezsicsökkentés, Orbán Anita

2026. február 10. 08:01

Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából.

null
Bayer Zsolt
Facebook

„Most még Magyar Péter összevissza hazudozik az orosz energiáról és a rezsicsökkentésről – ne feledjék például, hogy Magyar saját maga mondja egy felvételen, miszerint »a rezsicsökkentés egy humbug«, most pedig megígéri, hogy meg fogja tartani. Mit? A humbugot? Szóval most még összevissza hazudoznak, de Kapitány István és Orbán Anita a garancia arra, hogy az első adandó alkalommal végrehajtanák megbízóik akaratát, vagyis a leválást az olcsó orosz energiáról és az átállást a drágább amerikai LNG-re. Orbán Anita két évtizedes és most bemutatott karrierje és tevékenysége a garancia erre, nemkülönben Kapitány Istváné.

Magyar Péternek pedig nincsen semmiféle nemzetközi karrierje vagy felmutatható, értékteremtő tevékenysége, Magyar Péter egy ócska stróman, Brüsszel kitartottja, Kijev reménysége, akit egyértelműen a mellé küldött Orbán Aniták és Kapitány Istvánok irányítanának.

És mindez még csak nem is túl izgalmas. Ami izgalmas, hogy ezeknek a tevékenysége nyomán a magyar családok rezsiszámlái megháromszorozódnának.

És akkor az egyéb következményekről még nem is beszéltünk…”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala 

Jose
2026. február 10. 08:41
Imádom. Érdekes, mindenki LNG-zik folyamatosan. Na de mi van az olajjal, azt nem lehet cseppfolyósítani, mert már az. Ha nincs ruszki semmi, akkor lesz amcsi LNG, de honnan lesz az olaj?
pulsarito
2026. február 10. 08:39
Érdemes az egész cikket elolvasni a Nemzetben! Megjegyzés! Józan paraszti ésszel továbbra sem bírom felfogni, miért lenne jobb nekünk az orosz gáz helyett a jóval drágább amerikai? Ráadásul ugyanúgy ki lennénk szolgáltatva a szállítónak, csak most nem kelet, hanem nyugat felé!
bigfater73
2026. február 10. 08:30
Lófej madamme m.ország fekete angyala!
Perczel Éva
2026. február 10. 08:19
Agyar addig-addig sürgött, forgott míg lett neki is egy Orbánja. Olyan, amilyen, de hát mert kicsit álmodni.
