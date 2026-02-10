„Most még Magyar Péter összevissza hazudozik az orosz energiáról és a rezsicsökkentésről – ne feledjék például, hogy Magyar saját maga mondja egy felvételen, miszerint »a rezsicsökkentés egy humbug«, most pedig megígéri, hogy meg fogja tartani. Mit? A humbugot? Szóval most még összevissza hazudoznak, de Kapitány István és Orbán Anita a garancia arra, hogy az első adandó alkalommal végrehajtanák megbízóik akaratát, vagyis a leválást az olcsó orosz energiáról és az átállást a drágább amerikai LNG-re. Orbán Anita két évtizedes és most bemutatott karrierje és tevékenysége a garancia erre, nemkülönben Kapitány Istváné.

Magyar Péternek pedig nincsen semmiféle nemzetközi karrierje vagy felmutatható, értékteremtő tevékenysége, Magyar Péter egy ócska stróman, Brüsszel kitartottja, Kijev reménysége, akit egyértelműen a mellé küldött Orbán Aniták és Kapitány Istvánok irányítanának.