Ez az álláspont mindent megváltoztat: Magyar Péter falnak megy, miután megnézi Orbán Viktor videóját
A Tisza-vezér korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést.
Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából.
„Most még Magyar Péter összevissza hazudozik az orosz energiáról és a rezsicsökkentésről – ne feledjék például, hogy Magyar saját maga mondja egy felvételen, miszerint »a rezsicsökkentés egy humbug«, most pedig megígéri, hogy meg fogja tartani. Mit? A humbugot? Szóval most még összevissza hazudoznak, de Kapitány István és Orbán Anita a garancia arra, hogy az első adandó alkalommal végrehajtanák megbízóik akaratát, vagyis a leválást az olcsó orosz energiáról és az átállást a drágább amerikai LNG-re. Orbán Anita két évtizedes és most bemutatott karrierje és tevékenysége a garancia erre, nemkülönben Kapitány Istváné.
Magyar Péternek pedig nincsen semmiféle nemzetközi karrierje vagy felmutatható, értékteremtő tevékenysége, Magyar Péter egy ócska stróman, Brüsszel kitartottja, Kijev reménysége, akit egyértelműen a mellé küldött Orbán Aniták és Kapitány Istvánok irányítanának.
És mindez még csak nem is túl izgalmas. Ami izgalmas, hogy ezeknek a tevékenysége nyomán a magyar családok rezsiszámlái megháromszorozódnának.
És akkor az egyéb következményekről még nem is beszéltünk…”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-vezér korábban „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést.
***