Minden magyarnak üzent Orbán Viktor: senkinek ne legyen kétsége, mindenre képesek az ukránok (VIDEÓ)

Tapintani lehet a különbséget

„Most erősebbek vagyunk, felkészültebbek vagyunk, időben gondoskodtunk a tartalékokról, és a gáz esetében, ami akkor a problémát okozta, kiépítettünk egy alternatív szállítási útvonalat, így ki tudjuk kerülni Ukrajnát délről.

De figyelni kell, mert az ukránok mindenre képesek!

Akár arra is, hogy a déli gázvezetékeinket megrongálják. Ne felejtsük el, hogy az Északi Áramlat vezetéket, ami Németországé volt, tehát egy Magyarországnál jóval nagyobb országé, azt is felrobbantották” – figyelmeztetett Orbán Viktor.