02. 28.
szombat
02. 28.
szombat
Magyarország energia Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij energiaellátás Orbán Viktor Északi Áramlat

Minden magyarnak üzent Orbán Viktor: senkinek ne legyen kétsége, mindenre képesek az ukránok (VIDEÓ)

2026. február 27. 22:50

Az összes forgatókönyvre igyekszik felkészülni a miniszterelnök.

2026. február 27. 22:50
null

Egy meglehetősen érdekes történelmi párhuzamra hívták fel a figyelmet az Orbán Viktor Facebook-oldalán pénteken megjelent videóban.

A miniszterelnököt kérdező újságíróban felmerült egy hasonlóság a jelenlegi helyzet, valamint a rendszerváltást követő időszak között, ugyanis az Antall-kormány alatt is voltak problémák Magyarország energiaellátásával. A kormányfő azonban leszögezte, hogy

az egy másik ügy volt, mert inkább orosz-magyar ellentét volt.

Itt nem erről van szó, itt az oroszok úgy tudjuk, hogy adják az olajat”.

Tapintani lehet a különbséget

„Most erősebbek vagyunk, felkészültebbek vagyunk, időben gondoskodtunk a tartalékokról, és a gáz esetében, ami akkor a problémát okozta, kiépítettünk egy alternatív szállítási útvonalat, így ki tudjuk kerülni Ukrajnát délről.

De figyelni kell, mert az ukránok mindenre képesek!

Akár arra is, hogy a déli gázvezetékeinket megrongálják. Ne felejtsük el, hogy az Északi Áramlat vezetéket, ami Németországé volt, tehát egy Magyarországnál jóval nagyobb országé, azt is felrobbantották” – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 27. 23:37
Orbán nem a békét hozta el nektek, amit ígért 4 éve, hanem a mondvacsinált háborúját és a rettegést. Nem kérünk az Ukrajna ellen folytatott hergelésből és uszításból! No war!
Válasz erre
0
2
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. február 27. 23:34 Szerkesztve
Erre az ukrános baromságra normális ember nem reagál érdemben. Laposföld hívőkkel, meg vakcinatagadókkal sem vitatkozunk... Thankyounext.
Válasz erre
0
2
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 27. 23:33
Sosem az volt a kérdés, hogy Ukrajna megtámadja-e Magyarországot, hanem, hogy a fidesz megtámadja-e Magyarországot.
Válasz erre
2
1
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 27. 23:33
Aki beveszi, hogy az ukránok akár egyetlen drónt is elpazarolnának ránk az oroszok helyett, annak egy darab szar van az agya helyén.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!