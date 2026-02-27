Minden magyarnak üzent Orbán Viktor: senkinek ne legyen kétsége, mindenre képesek az ukránok (VIDEÓ)

Hátborzongató magabiztossággal jelentették ki: gyenge pozícióban van Orbán, nem sokáig bírja a brüsszeli harcot
Valamire készülhetnek Ukrajnában.
Az összes forgatókönyvre igyekszik felkészülni a miniszterelnök.
Egy meglehetősen érdekes történelmi párhuzamra hívták fel a figyelmet az Orbán Viktor Facebook-oldalán pénteken megjelent videóban.
A miniszterelnököt kérdező újságíróban felmerült egy hasonlóság a jelenlegi helyzet, valamint a rendszerváltást követő időszak között, ugyanis az Antall-kormány alatt is voltak problémák Magyarország energiaellátásával. A kormányfő azonban leszögezte, hogy
az egy másik ügy volt, mert inkább orosz-magyar ellentét volt.
Itt nem erről van szó, itt az oroszok úgy tudjuk, hogy adják az olajat”.
„Most erősebbek vagyunk, felkészültebbek vagyunk, időben gondoskodtunk a tartalékokról, és a gáz esetében, ami akkor a problémát okozta, kiépítettünk egy alternatív szállítási útvonalat, így ki tudjuk kerülni Ukrajnát délről.
De figyelni kell, mert az ukránok mindenre képesek!
Akár arra is, hogy a déli gázvezetékeinket megrongálják. Ne felejtsük el, hogy az Északi Áramlat vezetéket, ami Németországé volt, tehát egy Magyarországnál jóval nagyobb országé, azt is felrobbantották” – figyelmeztetett Orbán Viktor.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor