Hátborzongató magabiztossággal jelentették ki: gyenge pozícióban van Orbán, nem sokáig bírja a brüsszeli harcot

2026. február 27. 21:51

Valamire készülhetnek Ukrajnában.

2026. február 27. 21:51
null

Szerhij Kiszlicja, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője szerint a háború lezárásához egy trilaterális csúcstalálkozóra van szükség Volodimir Zelenszkij, Vlagyimir Putyin és Donald Trump között – számolt be róla a Corriere della Sera a nyomtatott kiadásában.

Kiszlicja hangsúlyozza, hogy a katonai tárgyalók konstruktívabbak voltak Abu-Dzabiban és Genfben, mint az orosz diplomaták.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerinte gyenge pozícióban van, csak idő kérdése az uniós források felszabadítása Ukrajna számára.

Meglátása szerint Orbán attól tart, elveszíti a magyar választásokat.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

Nasi12
•••
2026. február 27. 22:12 Szerkesztve
Az egyik ukrán vezetö sügér szerint az a baj az olajvezetékkel, hogy eddig is müködött. Ugyanezt mondta tuskó a lengyel az északi áramlatról amit felrobbantottak. A terroristák tartsanak össze alapon. Gondolhatjuk.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 27. 22:02
Kell az aranybudikra a lóvé!
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. február 27. 21:59
"Uniós források" Tudtommal az EU szegény, mint a templom egere, semmilyen forrása sincs, hacsak a kölcsönt nem tekintjük annak.
Válasz erre
1
0
