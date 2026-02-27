Hátborzongató magabiztossággal jelentették ki: gyenge pozícióban van Orbán, nem sokáig bírja a brüsszeli harcot

Kiderült a titok: ezért retteg Zelenszkij – egyetlen szó elég ahhoz, hogy teljesen magára maradjon Ukrajna
Ezúttal nagyon észnél kell lenniük.
Valamire készülhetnek Ukrajnában.
Szerhij Kiszlicja, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője szerint a háború lezárásához egy trilaterális csúcstalálkozóra van szükség Volodimir Zelenszkij, Vlagyimir Putyin és Donald Trump között – számolt be róla a Corriere della Sera a nyomtatott kiadásában.
Kiszlicja hangsúlyozza, hogy a katonai tárgyalók konstruktívabbak voltak Abu-Dzabiban és Genfben, mint az orosz diplomaták.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerinte gyenge pozícióban van, csak idő kérdése az uniós források felszabadítása Ukrajna számára.
Meglátása szerint Orbán attól tart, elveszíti a magyar választásokat.
