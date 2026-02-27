Hátborzongató magabiztossággal jelentették ki: gyenge pozícióban van Orbán, nem sokáig bírja a brüsszeli harcot

Szerhij Kiszlicja, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője szerint a háború lezárásához egy trilaterális csúcstalálkozóra van szükség Volodimir Zelenszkij, Vlagyimir Putyin és Donald Trump között – számolt be róla a Corriere della Sera a nyomtatott kiadásában.

Kiszlicja hangsúlyozza, hogy a katonai tárgyalók konstruktívabbak voltak Abu-Dzabiban és Genfben, mint az orosz diplomaták.