Fellélegezhetnek a magyar családok egy német döntésnek köszönhetően

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Berlin megkegyelmezett a legelterjedtebb fűtőberendezéseknek.
Németország eláll a gáz- és olajkazánok betiltásától: a CDU/CSU és az SPD megállapodott az épületenergetikai törvény átfogó reformjáról, amelynek értelmében a jövőben ismét szabadon választható lesz a fűtéstípus.
A változás európai szinten is jelentős, a korábbi német szabályozás precedenst teremthetett volna az uniós szintű gázkazánbetiltáshoz – írja az Index.
A legfontosabb változás a korábbi előírás eltörlése, amely kimondta, hogy az újonnan beszerelt fűtésberendezéseknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kellett használniuk.
Ezentúl szabadon választható lesz a fűtéstípus: hőszivattyú, gáz, olaj. A zöldítési kötelezettséget a háztulajdonosoktól a szolgáltatókra helyezik át: 2029-től a gáz- és olajszállítóknak egyre növekvő arányban kell klímabarát összetevőket (például biometán, szintetikus üzemanyag) keverni a hagyományos tüzelőanyagokhoz. A kvóta tíz százalékkal indul, majd 2040-ig három lépésben emelkedik.
