02. 28.
szombat
02. 28.
szombat
Fellélegezhetnek a magyar családok egy német döntésnek köszönhetően

2026. február 27. 22:37

Berlin megkegyelmezett a legelterjedtebb fűtőberendezéseknek.

2026. február 27. 22:37
null

Németország eláll a gáz- és olajkazánok betiltásától: a CDU/CSU és az SPD megállapodott az épületenergetikai törvény átfogó reformjáról, amelynek értelmében a jövőben ismét szabadon választható lesz a fűtéstípus. 

A változás európai szinten is jelentős, a korábbi német szabályozás precedenst teremthetett volna az uniós szintű gázkazánbetiltáshoz – írja az Index

A legfontosabb változás a korábbi előírás eltörlése, amely kimondta, hogy az újonnan beszerelt fűtésberendezéseknek legalább 65 százalékban megújuló energiát kellett használniuk. 

Ezentúl szabadon választható lesz a fűtéstípus: hőszivattyú, gáz, olaj. A zöldítési kötelezettséget a háztulajdonosoktól a szolgáltatókra helyezik át: 2029-től a gáz- és olajszállítóknak egyre növekvő arányban kell klímabarát összetevőket (például biometán, szintetikus üzemanyag) keverni a hagyományos tüzelőanyagokhoz. A kvóta tíz százalékkal indul, majd 2040-ig három lépésben emelkedik.

Nyitókép: MTI/Marjai János

