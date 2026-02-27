Fellélegezhetnek a magyar családok egy német döntésnek köszönhetően

Németország eláll a gáz- és olajkazánok betiltásától: a CDU/CSU és az SPD megállapodott az épületenergetikai törvény átfogó reformjáról, amelynek értelmében a jövőben ismét szabadon választható lesz a fűtéstípus.

A változás európai szinten is jelentős, a korábbi német szabályozás precedenst teremthetett volna az uniós szintű gázkazánbetiltáshoz – írja az Index.