Németország büszkeségénél járt a miniszterelnök (VIDEÓ)

Orbán Viktor csütörtökön a kecskeméti Mercedes-Benz gyárba látogatott, ahol a vállalat 140 éves jubileuma és az üzem ötezredik magyar munkavállalójának elérése alkalmából rendezett eseményen vett részt. A programon a gyár vezetői és kormányzati szereplők is jelen voltak. Az eseményről a miniszterelnök egy rövid videót is megosztott a közösségi oldalán.

5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.