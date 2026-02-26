Németország büszkeségénél járt a miniszterelnök (VIDEÓ)

Baljós közelség – megérkezett a Mandinerre az ukrajnai háborúról szóló, nagy sikerű dokumentumfilm! (VIDEÓ)
Itt megtekinthető!
Orbán Viktor csütörtökön a kecskeméti Mercedes-Benz gyárba látogatott, ahol a vállalat jubileumi eseményén mondott beszédet.
Orbán Viktor csütörtökön a kecskeméti Mercedes-Benz gyárba látogatott, ahol a vállalat 140 éves jubileuma és az üzem ötezredik magyar munkavállalójának elérése alkalmából rendezett eseményen vett részt. A programon a gyár vezetői és kormányzati szereplők is jelen voltak. Az eseményről a miniszterelnök egy rövid videót is megosztott a közösségi oldalán.
5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger
– írta bejegyzésében Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Itt megtekinthető!