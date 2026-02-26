Ft
mercedes - benz esemény németország

Németország büszkeségénél járt a miniszterelnök (VIDEÓ)

2026. február 26. 18:05

Orbán Viktor csütörtökön a kecskeméti Mercedes-Benz gyárba látogatott, ahol a vállalat jubileumi eseményén mondott beszédet.

2026. február 26. 18:05
null

Orbán Viktor csütörtökön a kecskeméti Mercedes-Benz gyárba látogatott, ahol a vállalat 140 éves jubileuma és az üzem ötezredik magyar munkavállalójának elérése alkalmából rendezett eseményen vett részt. A programon a gyár vezetői és kormányzati szereplők is jelen voltak. Az eseményről a miniszterelnök egy rövid videót is megosztott a közösségi oldalán.

5000 munkahely Kecskeméten. Megyünk, mint az úthenger

– írta bejegyzésében Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

