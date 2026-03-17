Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország anthony blinken antonio aguto orosz-ukrán háború tábornok németország vonat térkép ukrajna

A kínosnál is kínosabb: egy amerikai tábornok titkos térképeket felejtett egy ukrán vonaton

2026. március 17. 07:12

Antonio Aguto tábornok gyorsan nyugdíjba vonult.

2026. március 17. 07:12
A Military Times arról ír, hogy 24 órára felügyelet nélkül maradt egy „titkos” minősítésű térképcsomag 2024. áprilisában, egy Ukrajnából Németországba tartó vonaton – ez az amerikai Védelmi Minisztérium főfelügyelői hivatalának jelentéséből derült ki. Hozzáteszik:

 a vonat ukrán személyzettel közlekedett, 

az eset pedig Lengyelországban történt.

A főfelügyelői hivatal eredetileg egy bizonyos Ukrajnai Biztonsági Támogató Csoporttal kapcsolatos panaszokat vizsgálta, ahol „mérgező légkör” uralkodott. A térképsorozatot a szervezetet vezető Antonio Aguto tábornok vitte magával egy hengeres csőben Ukrajnába. Hangsúlyozzák: a vizsgálat során az egyik tanú arról számolt be, hogy látta, amint 

az utazócsoport egyik tagja felviszi a hengeres csövet a vonatra, de azt már senki sem látta, hogy le is veszik onnan.

A hengeres csövet másnap megtalálták a vonaton, és az amerikai nagykövetség ukrán személyzetének segítségével visszajuttatták, látszólag érintetlenül.

Hozzáteszik: az ilyen titkos dokumentumokat futárral kell szállítani, de a jelentés szerint ilyenre nem adtak ki parancsot. Aguto a nyomozóknak azt mondta, felettesként vállalja a felelősséget azért, hogy a térképek rövid időre elvesztek, de nem ő volt kijelölve arra, hogy a térképeket hurcolja.

A vizsgálat leszögezi egy későbbi esetről: 

Aguto egy 2024. májusi kijevi vacsorán nagyon sokat ivott, beütötte a fejét, a másnapi találkozón pedig összefüggéstelenül és zavartan beszélt. 

Arra a találkozóra is „kócosan” és kábultan érkezett, mivel előtte nem sokkal esett el másodjára, még a zakója is elszakadt. A találkozón jelen volt Anthony Blinken akkori külügyminiszter is, az USA ukrajnai agykövete pedig amiatt aggódott, hogy Agutót megmérgezték. A férfit kórházba szállították, ahol megállapították, hogy agyrázkódása volt. Mindez az alkoholfogasztás következménye volt.

Aguto nem sokkal később nyugdíjba vonult. Semmiben sem találták felelősnek.

Nyitókép: Wikipédia

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2026. március 17. 07:37
A "kétitalos limit" amit a z érintett nem tartott be, az AR 670-1 szabály parancsnokok értelmezése. Ez nem hivatalos szabály, de gyakran használják arra a szabály kiskapujának bezárására, amely nem határozza meg az alkoholfogyasztási határt, amit a katona fogyaszthat. Ezt a határt általában úgy értelmezik, hogy egy katona két italt is ihat, függetlenül a pohár méretétől vagy az ital alkoholtartalmától. ------ Hukk.
Válasz erre
0
0
benito
2026. március 17. 07:37
johannluipigus 2026. március 17. 07:33 Válasz erre 0 0 @benito "Úgy látom hogy a narancsboksevikok nem értik mi az a nyomtávkülönbség." Ez most hogy jön ide, maga szerencsétlen balfácán? Úgy jön ide hogy én elolvastam a cikket te idióta narancsboksevik.
Válasz erre
0
0
chiron
2026. március 17. 07:33
Olyan kvóta - tábornok feje van.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. március 17. 07:33
Válasz erre 0 0 @benito "Úgy látom hogy a narancsboksevikok nem értik mi az a nyomtávkülönbség." Ez most hogy jön ide, maga szerencsétlen balfácán?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!