A kínosnál is kínosabb: egy amerikai tábornok titkos térképeket felejtett egy ukrán vonaton

Kaja Kallas beismerte, hogy Orbánnak igaza van: továbbra is Ukrajna a legfontosabb az uniós vezetőknek
Nem maradtak kérdőjelek.
Antonio Aguto tábornok gyorsan nyugdíjba vonult.
A Military Times arról ír, hogy 24 órára felügyelet nélkül maradt egy „titkos” minősítésű térképcsomag 2024. áprilisában, egy Ukrajnából Németországba tartó vonaton – ez az amerikai Védelmi Minisztérium főfelügyelői hivatalának jelentéséből derült ki. Hozzáteszik:
a vonat ukrán személyzettel közlekedett,
az eset pedig Lengyelországban történt.
A főfelügyelői hivatal eredetileg egy bizonyos Ukrajnai Biztonsági Támogató Csoporttal kapcsolatos panaszokat vizsgálta, ahol „mérgező légkör” uralkodott. A térképsorozatot a szervezetet vezető Antonio Aguto tábornok vitte magával egy hengeres csőben Ukrajnába. Hangsúlyozzák: a vizsgálat során az egyik tanú arról számolt be, hogy látta, amint
az utazócsoport egyik tagja felviszi a hengeres csövet a vonatra, de azt már senki sem látta, hogy le is veszik onnan.
A hengeres csövet másnap megtalálták a vonaton, és az amerikai nagykövetség ukrán személyzetének segítségével visszajuttatták, látszólag érintetlenül.
Hozzáteszik: az ilyen titkos dokumentumokat futárral kell szállítani, de a jelentés szerint ilyenre nem adtak ki parancsot. Aguto a nyomozóknak azt mondta, felettesként vállalja a felelősséget azért, hogy a térképek rövid időre elvesztek, de nem ő volt kijelölve arra, hogy a térképeket hurcolja.
A vizsgálat leszögezi egy későbbi esetről:
Aguto egy 2024. májusi kijevi vacsorán nagyon sokat ivott, beütötte a fejét, a másnapi találkozón pedig összefüggéstelenül és zavartan beszélt.
Arra a találkozóra is „kócosan” és kábultan érkezett, mivel előtte nem sokkal esett el másodjára, még a zakója is elszakadt. A találkozón jelen volt Anthony Blinken akkori külügyminiszter is, az USA ukrajnai agykövete pedig amiatt aggódott, hogy Agutót megmérgezték. A férfit kórházba szállították, ahol megállapították, hogy agyrázkódása volt. Mindez az alkoholfogasztás következménye volt.
Aguto nem sokkal később nyugdíjba vonult. Semmiben sem találták felelősnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Wikipédia
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Minden a 90 milliárdos hitelen múlik.
Szoboszlai Tibor egészségügyi katonai felmentéssel rendelkezett, mivel szív-, és tüdőbeteg.
Orbán Viktor után Trumpot is kipécézte egy ukrán megmondóember.