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korrupció rendőrség őrizet

Őrizetbe vették az óbudai korrupciós botrányban a hazai futballklubjai révén is ismert üzletembert

2026. június 05. 19:36

Angyalföldön, Siófokon és Pécsett is szerepet vállalt korábban a vállalkozó.

2026. június 05. 19:36
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Több ismert politikushoz hasonlóan az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének tulajdonosa, Gy. Tamás is a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozóinak látókörébe került az óbudai korrupciós botránnyal összefüggésben. A több hazai futballklubhoz is kötődő vállalkozó budai luxusvilláját azután kutatták át a szakemberek, hogy kiderült, a gyanú szerint rendszerszerűen osztottak vissza kenőpénzeket az önkormányzati megbízások után.

Mint ismert, korábban már négy ismert politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság.

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A vállalkozó az elmúlt években több klubnál is szerepet vállalt a magyar labdarúgásban tulajdonosként vagy főtámogatóként. Először a Vasas Kubala Akadémiánál tűnt fel, ahol 2018-ig volt a projekt része. Ezt követően a Balatonnál talált magának csapatot, a másodosztályú BFC Siófoknál többségi tulajdonosként jelent meg – egészen 2020 júniusáig, amikor eladta az üzletrészét.

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A siófoki időszak után Pécsett fogalmazott meg ambiciózus célokat Gy. Tamás, NB I-be jutással kecsegtette a helyi szurkolókat, ám nem vált valóra a nagy álom. A pécsiek azóta kiestek az NB II-ből, jelenleg is az NB III-ban szerepelnek.

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Fotó: police.hu/illusztráció

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