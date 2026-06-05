Őrizetbe vették az óbudai korrupciós botrányban a hazai futballklubjai révén is ismert üzletembert

Több ismert politikushoz hasonlóan az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének tulajdonosa, Gy. Tamás is a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozóinak látókörébe került az óbudai korrupciós botránnyal összefüggésben. A több hazai futballklubhoz is kötődő vállalkozó budai luxusvilláját azután kutatták át a szakemberek, hogy kiderült, a gyanú szerint rendszerszerűen osztottak vissza kenőpénzeket az önkormányzati megbízások után.

Mint ismert, korábban már négy ismert politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság.