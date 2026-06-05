Őrizetbe vették az óbudai korrupciós botrányban a hazai futballklubjai révén is ismert üzletembert

Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását
Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Angyalföldön, Siófokon és Pécsett is szerepet vállalt korábban a vállalkozó.
Több ismert politikushoz hasonlóan az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének tulajdonosa, Gy. Tamás is a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozóinak látókörébe került az óbudai korrupciós botránnyal összefüggésben. A több hazai futballklubhoz is kötődő vállalkozó budai luxusvilláját azután kutatták át a szakemberek, hogy kiderült, a gyanú szerint rendszerszerűen osztottak vissza kenőpénzeket az önkormányzati megbízások után.
Mint ismert, korábban már négy ismert politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság.
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Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
A vállalkozó az elmúlt években több klubnál is szerepet vállalt a magyar labdarúgásban tulajdonosként vagy főtámogatóként. Először a Vasas Kubala Akadémiánál tűnt fel, ahol 2018-ig volt a projekt része. Ezt követően a Balatonnál talált magának csapatot, a másodosztályú BFC Siófoknál többségi tulajdonosként jelent meg – egészen 2020 júniusáig, amikor eladta az üzletrészét.
A siófoki időszak után Pécsett fogalmazott meg ambiciózus célokat Gy. Tamás, NB I-be jutással kecsegtette a helyi szurkolókat, ám nem vált valóra a nagy álom. A pécsiek azóta kiestek az NB II-ből, jelenleg is az NB III-ban szerepelnek.
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Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.
Fotó: police.hu/illusztráció