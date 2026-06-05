Vádalku miatt kattant a bilincs több politikus csuklóján, vállalkozókat is előállítottak

Sajtóértesülések szerint legalább négy szálon fut az a korrupciós ügy amelyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat is meggyanúsítottak. A parkfenntartáson túl fiktív számlák, megbízásokkal tisztára mosott vesztegetési pénzek, módosított építési szabályzatok is előkerültek – írta a HVG.

Mint kiderült, az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban Gy. Tamást, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát is előállították az – írja a hvg beszámolva az egyre terebélyesedő korrupciós botrány fejleményeiről. Továbbá egy, egyelőre meg nem nevezett vállalat tulajdonosát az értintett önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt állították elő a nyomozók, ahogy H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is. Információik szerint