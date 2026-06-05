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vádalku politikus központi nyomozó főügyészség őrsi gergely czeglédy gergő vállalkozó önkormányzat korrupciós ügy

Vádalku miatt kattant a bilincs több politikus csuklóján, vállalkozókat is előállítottak

2026. június 05. 07:50

Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.

2026. június 05. 07:50
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Sajtóértesülések szerint legalább négy szálon fut az a korrupciós ügy amelyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat is meggyanúsítottak. A parkfenntartáson túl fiktív számlák, megbízásokkal tisztára mosott vesztegetési pénzek, módosított építési szabályzatok is előkerültek – írta a HVG.

Mint kiderült, az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban Gy. Tamást, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát is előállították az – írja a hvg beszámolva az egyre terebélyesedő korrupciós botrány fejleményeiről. Továbbá egy, egyelőre meg nem nevezett vállalat tulajdonosát az értintett önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt állították elő a nyomozók, ahogy H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is. Információik szerint 

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a rendkívül szerteágazó korrupciós ügynek legalább négy része van.

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Pécsig érnek a szálak

Mint írták, a gyanú szerint több önkormányzatnál is egy több cégből álló hálózatot bíztak meg a kertészeti feladatok ellátásával – függetlenül attól, hogy az adott önkormányzatot kormánypárti vagy ellenzéki politikus vezette. A munkákat – például fűnyírás, temetőgondozás, növényápolás – irreálisan drágán végezték el alvállalkozók bevonásával, az így keletkezett hasznot pedig az alsóbb szinten lévő cégekből készpénzben vették fel, majd visszaosztották.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport említett tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az önkormányzati vezetőket. 

A vesztegetés összege a vádhatóság szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.

A korrupcióval megszerzett pénzt pedig tisztára kellett mosni, mindezt 

  • számlagyárakkal,
  • költségvetési csalással oldották meg.

A szálak e téren Pécsre vezetnek, e téren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön eljárást folytat. 

A HVG arra is kitért, hogy információi szerint az is felmerült a tanúvallomások során, hogy egyes önkormányzati döntéshozókat a helyi építési szabályzat módosítása érdekében fizettek le. Ezzel ugyanis elérték, hogy az kenőpénzt fizető vállalkozók beruházásai, építkezései kedvezőbb körülmények között valósuljanak meg – sorolták.

Többekkel vádalkut kötöttek

A lap forrásai szerint a Központi Nyomozó Főügyészség több emberrel vádalkut kötött, sokakat pedig lehallgattak. Ezek alapján ismertté vált, hogy előfordult, pályázaton választották ki a munkákat elvégző vállalkozót, aki később a nyereségből visszaosztott valamekkora részt. De arra is volt példa, hogy kifejezetten egy cégre írták ki a tendert, sőt, olyan esetet is találtak, hogy a megbízás mögött semmilyen teljesítés nem történtént, csak a pénzt vették fel utána. 

Az ügyekben az volt a közös, hogy mindig ugyanaz a kör nyerte el a megbízást.

A HVG több forrásból is megtudta, hogy a csütörtökön elrendelt letartóztatások annak is köszönhetők, hogy a hatóságok egyezséget kötöttek Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármesterrel is, aki elsősorban a kerületet érintő ügyekben tett terhelő vallomást. 

Rámutattak, hogy az egész korrupciós hálózat központi figurája, a korábban letartóztatott, majd szabadlábon védekező Z. Zsolt részletes vallomást tett, ő viszont más kerületekről is beszélt. Ennek következtében gyanúsították meg Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, valamint elődjét, Láng Zsoltot, akiket Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselővel együtt le is tartóztattak, illetve gyanúsított még Puskás Péter, a III. kerület volt fideszes alpolgármestere és több momentumos politikus is.

Őrsi a rácsok mögül üzent

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere a rács mögül védője segítségével juttatott el egy üzenetetm, melyet közzétettek a Facebook-oldalán. Ebben úgy fogalmazott: „A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát. Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg”

Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a hivatal is. 

Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni” – üzente.

Őrsi posztját azzal zárta, hogy „sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét”.

Nyitókép: MTVA/Róka László 

Összesen 8 komment

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chief Bromden
2026. június 05. 08:27
Porlik a malter új kötőanyag kell. Indulhatnak az új táskásemberkék. Vagy mint anno Lajosnál a szerelést a vagyont leadni. Vallomásokat megtenni, nem nő fel csonka családban a gyerek.
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stormy
2026. június 05. 08:08
ha ez igy folyattódik akkor ahogy ez kinéz a börtonlekészeket börtönrabbikra kell cserélni.
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gyzoltan-2
2026. június 05. 08:08
"Vádalku miatt kattant a bilincs több politikus csuklóján, vállalkozókat is előállítottak" A lendkereket mozgásba hozták.., akár be is gyorsulhat... Látszólagos egzisztenciák hullhatnak a porba.., akár kiérdemelten is...
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Héja
2026. június 05. 08:03
Ahol pénz van, ott korrupció is... Mások szerint korrupció az, amiből minket kihagynak :-)
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