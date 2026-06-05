Vádalku miatt kattant a bilincs több politikus csuklóján, vállalkozókat is előállítottak

Elrendelték több politikus és vállalkozó letartóztatását
Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.
Sajtóértesülések szerint legalább négy szálon fut az a korrupciós ügy amelyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat is meggyanúsítottak. A parkfenntartáson túl fiktív számlák, megbízásokkal tisztára mosott vesztegetési pénzek, módosított építési szabályzatok is előkerültek – írta a HVG.
Mint kiderült, az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban Gy. Tamást, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát is előállították az – írja a hvg beszámolva az egyre terebélyesedő korrupciós botrány fejleményeiről. Továbbá egy, egyelőre meg nem nevezett vállalat tulajdonosát az értintett önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt állították elő a nyomozók, ahogy H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is. Információik szerint
a rendkívül szerteágazó korrupciós ügynek legalább négy része van.
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Az indoklás szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el.
Mint írták, a gyanú szerint több önkormányzatnál is egy több cégből álló hálózatot bíztak meg a kertészeti feladatok ellátásával – függetlenül attól, hogy az adott önkormányzatot kormánypárti vagy ellenzéki politikus vezette. A munkákat – például fűnyírás, temetőgondozás, növényápolás – irreálisan drágán végezték el alvállalkozók bevonásával, az így keletkezett hasznot pedig az alsóbb szinten lévő cégekből készpénzben vették fel, majd visszaosztották.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport említett tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az önkormányzati vezetőket.
A vesztegetés összege a vádhatóság szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.
A korrupcióval megszerzett pénzt pedig tisztára kellett mosni, mindezt
A szálak e téren Pécsre vezetnek, e téren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön eljárást folytat.
A HVG arra is kitért, hogy információi szerint az is felmerült a tanúvallomások során, hogy egyes önkormányzati döntéshozókat a helyi építési szabályzat módosítása érdekében fizettek le. Ezzel ugyanis elérték, hogy az kenőpénzt fizető vállalkozók beruházásai, építkezései kedvezőbb körülmények között valósuljanak meg – sorolták.
A lap forrásai szerint a Központi Nyomozó Főügyészség több emberrel vádalkut kötött, sokakat pedig lehallgattak. Ezek alapján ismertté vált, hogy előfordult, pályázaton választották ki a munkákat elvégző vállalkozót, aki később a nyereségből visszaosztott valamekkora részt. De arra is volt példa, hogy kifejezetten egy cégre írták ki a tendert, sőt, olyan esetet is találtak, hogy a megbízás mögött semmilyen teljesítés nem történtént, csak a pénzt vették fel utána.
Az ügyekben az volt a közös, hogy mindig ugyanaz a kör nyerte el a megbízást.
A HVG több forrásból is megtudta, hogy a csütörtökön elrendelt letartóztatások annak is köszönhetők, hogy a hatóságok egyezséget kötöttek Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármesterrel is, aki elsősorban a kerületet érintő ügyekben tett terhelő vallomást.
Rámutattak, hogy az egész korrupciós hálózat központi figurája, a korábban letartóztatott, majd szabadlábon védekező Z. Zsolt részletes vallomást tett, ő viszont más kerületekről is beszélt. Ennek következtében gyanúsították meg Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, valamint elődjét, Láng Zsoltot, akiket Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselővel együtt le is tartóztattak, illetve gyanúsított még Puskás Péter, a III. kerület volt fideszes alpolgármestere és több momentumos politikus is.
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere a rács mögül védője segítségével juttatott el egy üzenetetm, melyet közzétettek a Facebook-oldalán. Ebben úgy fogalmazott: „A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát. Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg”.
Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a hivatal is.
Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni” – üzente.
Őrsi posztját azzal zárta, hogy „sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét”.
Nyitókép: MTVA/Róka László