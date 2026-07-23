Újdörögdi kézigránát-baleset: elutasították a sértett panaszát

A panaszt elutasító határozat közlésétől számított két hónapon belül a sértett - jogi képviselője útján - pótmagánvádlóként léphet fel - tartalmazza a közlemény. Emlékeztettek arra, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette a foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt folytatott büntetőeljárást. Ezt követően a sértett képviselője a határozat ellen bejelentett panaszában a bekövetkezett balesetre alapozva megkérdőjelezte a programban résztvevők - így a sértett - kiképzésének, felkészítésének alaposságát, szabályosságát, másrészt az "Adaptív Védelem" program indokoltságát, vitatta annak alkalmasságát, utalva arra, hogy az ügyészség határozata ezen kérdésekre nem adott választ.

A KNYF szerint a panaszban előadottakkal szemben megállapítható, hogy a regionális nyomozó ügyészség kellő alapossággal vizsgálta az eszközhasználattal és a kiképzéssel kapcsolatos szakmai szabályok betartását. Az ennek során feltárt szabályszegések és a bekövetkezett baleset között - a törvény által megkívánt büntetőjogi felelősséget magalapozó - közvetlen ok-okozati összefüggés nincs. Továbbá nem az ügyészség feladata az "Adaptív Védelem", vagyis az államigazgatásban dolgozók alap katonai felkészítése érdekében indított önkéntes program indokoltságnak megítélése. Ezzel összefüggésben a regionális nyomozó ügyészség a határozatában helyesen utalt arra, hogy büntetőjogi relevanciája annak van, hogy nem önmagában a program léte, az ismeretszerző képzés alapkiképzéssé emelése okozta közvetlenül a gránát felrobbanását, hanem a sértett - határozatban részletesen ismertetett - önhibáján kívüli fegyverkezelési hibája - ismertették.