Az Állami Számvevőszék kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének felmentését

A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi közlése szerint a vádiratban szereplő cselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrány érhette az Integritás Hatóságot.

Biró Ferenc ugyanakkor határozottan visszautasítja a vádakat. Az Integritás Hatóság elnöke szerint politikai indíttatású, koncepciós eljárás zajlik ellene. Álláspontja szerint a kormányzat azért próbálja ellehetetleníteni a munkáját, mert a hatóság ténylegesen fel kívánta tárni a korrupciógyanús ügyeket.

Az IH elnöke nemrégiben arról beszélt, hogy bízik a magyar igazságszolgáltatás függetlenségében, és meggyőződése szerint semmilyen jogsértést nem követett el. Elemzők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy nyilvános megszólalásával igyekezett megelőzni az ügyészség várható bejelentését a vádemelésről.