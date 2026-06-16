Az Állami Számvevőszék kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének felmentését

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Az ügyészség többek között hivatali visszaéléssel, valamint közokirat-hamisítással vádolja a hatóság vezetőjét.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez annak érdekében, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének tisztségét – közölte kedden az ÁSZ.
A tájékoztatás szerint az eljárás alapját az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény vonatkozó rendelkezése képezi, amely meghatározott esetekben lehetővé teszi az Integritás Hatóság vezetőjének felmentését.
A lépés előzménye, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség vádiratot nyújtott be Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
Az ügyészség többek között hivatali visszaéléssel, valamint közokirat-hamisítással vádolja a hatóság vezetőjét.
A hatályos szabályozás értelmében az ilyen jellegű bűncselekmények miatti vádemelés olyan körülménynek minősülhet, amely kizárhatja a tisztség további betöltését. A jogviszony megszüntetéséről ugyanakkor nem az ÁSZ, hanem a Fővárosi Törvényszék dönt majd.
A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi közlése szerint a vádiratban szereplő cselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrány érhette az Integritás Hatóságot.
Biró Ferenc ugyanakkor határozottan visszautasítja a vádakat. Az Integritás Hatóság elnöke szerint politikai indíttatású, koncepciós eljárás zajlik ellene. Álláspontja szerint a kormányzat azért próbálja ellehetetleníteni a munkáját, mert a hatóság ténylegesen fel kívánta tárni a korrupciógyanús ügyeket.
Az IH elnöke nemrégiben arról beszélt, hogy bízik a magyar igazságszolgáltatás függetlenségében, és meggyőződése szerint semmilyen jogsértést nem követett el. Elemzők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy nyilvános megszólalásával igyekezett megelőzni az ügyészség várható bejelentését a vádemelésről.
A kialakult helyzetben a következő lépés a Fővárosi Törvényszék kezében van, amelynek döntenie kell arról, hogy Biró Ferenc továbbra is betöltheti-e az Integritás Hatóság elnöki tisztségét.
Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a közelmúltban benyújtott, az uniós források felszabadítását célzó törvénycsomag jelentősen kibővítené az Integritás Hatóság jogosítványait. A tervezet alapján a hatóság a jövőben ellenőrizhetné a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát, közvetlen hozzáférést kapna több állami nyilvántartáshoz, valamint erősebb eszközökkel léphetne fel korrupciógyanús ügyekben. Amennyiben az ügyészség megszüntet egy nyomozást vagy elutasít egy feljelentést, az Integritás Hatóság bírósági úton kezdeményezhetné az eljárás folytatását. Emellett szabálytalanság gyanúja esetén közbeszerzési eljárásokba is beavatkozhatna, sőt a kifogásolt beszerzéseket ideiglenesen fel is függeszthetné.
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Nyitókép: Földházi Árpád