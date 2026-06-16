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állami számvevőszék központi nyomozó főügyészség biró ferenc

Az Állami Számvevőszék kezdeményezte az Integritás Hatóság elnökének felmentését

2026. június 16. 17:47

Az ügyészség többek között hivatali visszaéléssel, valamint közokirat-hamisítással vádolja a hatóság vezetőjét.

2026. június 16. 17:47
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Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez annak érdekében, hogy a bíróság szüntesse meg az Integritás Hatóság (IH) elnökének tisztségét – közölte kedden az ÁSZ.

A tájékoztatás szerint az eljárás alapját az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény vonatkozó rendelkezése képezi, amely meghatározott esetekben lehetővé teszi az Integritás Hatóság vezetőjének felmentését.

A lépés előzménye, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség vádiratot nyújtott be Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 

Az ügyészség többek között hivatali visszaéléssel, valamint közokirat-hamisítással vádolja a hatóság vezetőjét.

A hatályos szabályozás értelmében az ilyen jellegű bűncselekmények miatti vádemelés olyan körülménynek minősülhet, amely kizárhatja a tisztség további betöltését. A jogviszony megszüntetéséről ugyanakkor nem az ÁSZ, hanem a Fővárosi Törvényszék dönt majd.

140 millió forintos kár

A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi közlése szerint a vádiratban szereplő cselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrány érhette az Integritás Hatóságot.

Biró Ferenc ugyanakkor határozottan visszautasítja a vádakat. Az Integritás Hatóság elnöke szerint politikai indíttatású, koncepciós eljárás zajlik ellene. Álláspontja szerint a kormányzat azért próbálja ellehetetleníteni a munkáját, mert a hatóság ténylegesen fel kívánta tárni a korrupciógyanús ügyeket.

Az IH elnöke nemrégiben arról beszélt, hogy bízik a magyar igazságszolgáltatás függetlenségében, és meggyőződése szerint semmilyen jogsértést nem követett el. Elemzők szerint ugyanakkor az sem zárható ki, hogy nyilvános megszólalásával igyekezett megelőzni az ügyészség várható bejelentését a vádemelésről.

A kialakult helyzetben a következő lépés a Fővárosi Törvényszék kezében van, amelynek döntenie kell arról, hogy Biró Ferenc továbbra is betöltheti-e az Integritás Hatóság elnöki tisztségét.

Bővülő jogkörök

Ahogy korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, a közelmúltban benyújtott, az uniós források felszabadítását célzó törvénycsomag jelentősen kibővítené az Integritás Hatóság jogosítványait. A tervezet alapján a hatóság a jövőben ellenőrizhetné a vagyonnyilatkozatok valóságtartalmát, közvetlen hozzáférést kapna több állami nyilvántartáshoz, valamint erősebb eszközökkel léphetne fel korrupciógyanús ügyekben. Amennyiben az ügyészség megszüntet egy nyomozást vagy elutasít egy feljelentést, az Integritás Hatóság bírósági úton kezdeményezhetné az eljárás folytatását. Emellett szabálytalanság gyanúja esetén közbeszerzési eljárásokba is beavatkozhatna, sőt a kifogásolt beszerzéseket ideiglenesen fel is függeszthetné.

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Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
chiron
2026. június 16. 18:45
Annyi itt a red flag, mint egy kínai állami felvonuláson. Láttam néhány hozzá hasonlót, részben szakmai okokból. Azok utóbb pszichopatának bizonyultak. Szerintem az is hülye volt, aki a Fideszbe engedte. Most meg csodálkoznak a következményeken.
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0
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zsuzsa-963
2026. június 16. 18:19
A nagypapa Bíró Ferenc a Műegyetem legkommunistább (Gépgyártás technológiai) Tanszék vezetője volt, 1956 előtt pedig a Rákosi Mátyás Csepeli Vas- és Fémművek vezérigazgatója. Mellesleg Rákosi pajtás édes öccse. Szóval Ö is tősgyökeres Rosenfeld.
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0
1
radler
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2026. június 16. 18:08 Szerkesztve
140 millió forintos kár Apró pénz, ahhoz képest amennyi után nyomoznak. Viszont kiváló vádalku alap. Az Integritás Hatóság elnökének ugyanis beosztásából kifolyólag valószínűleg vannak olyan információi, amelyre kíváncsi lesz az ügyészség. És dalolni fog, mint a pacsirta.
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3
2
google-2
2026. június 16. 18:05
Rendszereken áthúzódó koncepciós per áldozata a Rákosi rokon. Szegénykém.
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3
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