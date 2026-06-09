Megjelent a salátatörvény, amiért cserébe elvileg fizet az Európai Unió

Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, melyet Magyar Péter történelmi jelentőségűnek nevezetett. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, a magyar emberek és vállalatok végre hozzájuthatnak az őket uniós ezermilliárdokhoz, amihez az Orbáni korrupció szükséges mindössze. Szerinte az, amit az előző kormány mondott, miszerint az uniós pénzek körüli vita a migrációról, Ukrajnáról, a különböző ideológiai kérdésekről szól, nem igaz, az unió korrupcióellenes intézkedéseket, átláthatóbb közéletet, autonóm egyetemeket akar.

Magyarország azért nem jutott hozzá éveken át a neki járó forrásokhoz, mert az Orbán-kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság esküdt ellensége volt. ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket a magyar emberek többsége is támogat és elvár

– mondta, hozzátéve, hogy ezt a vitát ők három hét alatt lezárták, megkötötték a politikai megállapodást az Európai Unióval, hazahoznak 6000 milliárd forintot, és végrehajtják azokat az intézkedéseket is, melyekre Magyarországnak saját érdekéből is szüksége van.