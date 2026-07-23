Windisch László: Magyar Péter kijelentése példátlan kormányzati beavatkozási kísérlet

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A kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – közölte az Állami Számvevőszék.
Közleményt adott ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután csütörtökön kormányhatározat született a szervezet teljes átvilágításáról. „A cél az, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait” – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az is cél, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjon dolgozni.
Az Állami Számvevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – kezdte közleményét az ÁSZ.
Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől, így a Kormánytól is függetlenül, az Alaptörvényben meghatározott feladatköre szerint végezte és végzi tevékenységét. Az ÁSZ nem a Kormány alá rendelt szerv, a demokratikus hatalommegosztás rendszerében nem a végrehajtó hatalom része, hanem az Országgyűlés szerve, ezért az ÁSZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a Kormány nem jogosult. Az ÁSZ ellenőrzi a Kormányt, nem a Kormány az ÁSZ-t – írták.
Pontosítást igényel a mai kormány-bejelentés a tekintetben is, hogy az Állami Számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal sosem rendelkezett, ma sem felügyeleti szerve egyetlen állami intézménynek sem. Az Állami Számvevőszék ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskört, eszközrendszert és feladat-ellátást jelent.
Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László visszautasítja a miniszterelnöknek az ÁSZ elnök személyét érintő kijelentéseit, azokat az ÁSZ alkotmányos függetlenségét sértő, Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékeli. Az ÁSZ és annak elnöke mindenkor az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta és látja el feladatát. Különösen visszás az ÁSZ függetlenségét sértő beavatkozási kísérlet amiatt is, hogy – törvény alapján kötelező ellenőrzésként – a többi érintett párttal egyetemben jelenleg zajlik a TISZA párt kampány-finanszírozásának számvevőszéki vizsgálata. A vizsgálatot a Számvevőszék a törvénynek megfelelően az országgyűlési választást követő egy éven belül folytatja le – zárult a közlemény.
Nyitókép: Mandiner/Földházy Árpád