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Windisch László állami számvevőszék országgyűlés

Windisch László: Magyar Péter kijelentése példátlan kormányzati beavatkozási kísérlet

2026. július 23. 20:16

A kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – közölte az Állami Számvevőszék.

2026. július 23. 20:16
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Közleményt adott ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután csütörtökön kormányhatározat született a szervezet teljes átvilágításáról. „A cél az, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait” – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az is cél, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjon dolgozni.

Az Állami Számvevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – kezdte közleményét az ÁSZ.

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Az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől, így a Kormánytól is függetlenül, az Alaptörvényben meghatározott feladatköre szerint végezte és végzi tevékenységét. Az ÁSZ nem a Kormány alá rendelt szerv, a demokratikus hatalommegosztás rendszerében nem a végrehajtó hatalom része, hanem az Országgyűlés szerve, ezért az ÁSZ működésének felülvizsgálatára egy demokratikus alkotmányos rendszerben a Kormány nem jogosult. Az ÁSZ ellenőrzi a Kormányt, nem a Kormány az ÁSZ-t – írták.

Pontosítást igényel a mai kormány-bejelentés a tekintetben is, hogy az Állami Számvevőszék 1989 óta sosem volt felügyeleti szerv, ilyen jogosítványokkal sosem rendelkezett, ma sem felügyeleti szerve egyetlen állami intézménynek sem. Az Állami Számvevőszék ellenőrző szervezet, amely a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését végzi, ami a felügyeleti típusú szervezethez, jogkörhöz képest egészen más jellegű hatáskört, eszközrendszert és feladat-ellátást jelent.

Az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László visszautasítja a miniszterelnöknek az ÁSZ elnök személyét érintő kijelentéseit, azokat az ÁSZ alkotmányos függetlenségét sértő, Magyarország újkori demokráciájában példátlan kormányzati beavatkozási kísérletként értékeli. Az ÁSZ és annak elnöke mindenkor az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően látta és látja el feladatát. Különösen visszás az ÁSZ függetlenségét sértő beavatkozási kísérlet amiatt is, hogy – törvény alapján kötelező ellenőrzésként – a többi érintett párttal egyetemben jelenleg zajlik a TISZA párt kampány-finanszírozásának számvevőszéki vizsgálata. A vizsgálatot a Számvevőszék a törvénynek megfelelően az országgyűlési választást követő egy éven belül folytatja le – zárult a közlemény.

Nyitókép: Mandiner/Földházy Árpád

 

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. július 23. 20:51
Az ÁSZ már nem üti a királyt? Hová süllyedt a világ.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. július 23. 20:50
A galambok várják a békét, az emberi hangot...hallgatják Ramazzotti és Celentano énekét..Il ragazzo della via glück.....Ramazzotti átnyújtja a gitárt Celentanonak, s ad neki egy puszit....elképzeltem....Magyar Péter átnyújtja a gitárt Orbánnak és ad neki egy puszit, majd együtt énekelnek....boldog béke idők...mikor voltak...63 után Kádár kiengedte a börtönből az 56-os értelmiséget, Tabajdi Gábor, Kiegyezés Kádárral című könyvében írt arról, hogy Kádár miként nyerte meg az értelmiséget..folytatás...Orbán...Magyar Péter...van még magyar értelmiség?
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1
0
Bitrex®
2026. július 23. 20:50
Varga Judit most már igazán kiteregethetné Poloska összes szennyesét, a nagykorú srác tanúskodásával, 𝙢𝙤𝙨𝙩 𝙢𝙖́𝙧 𝙪́𝙜𝙮𝙞𝙨 𝙢𝙞𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙞𝙣𝙙𝙚𝙜𝙮 alapon.
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2
0
mostar2222
2026. július 23. 20:47
Nocsak, a Lacinak nem tetszik az átvilágítás?
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0
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