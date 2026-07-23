Windisch László: Magyar Péter kijelentése példátlan kormányzati beavatkozási kísérlet

Közleményt adott ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ), miután csütörtökön kormányhatározat született a szervezet teljes átvilágításáról. „A cél az, hogy az ÁSZ végre maradéktalanul és lelkesen el tudja végezni alkotmányos feladatait” – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az is cél, hogy az összes felügyeleti szerv összehangoltan, következetesen és hatékonyan tudjon dolgozni.

Az Állami Számvevőszék üdvözli a működésére, hatáskörére, ellenőrzési jogosítványaira vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, de hangsúlyozza, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – kezdte közleményét az ÁSZ.