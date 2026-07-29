Megerősítette az ÁSZ-elnök: nem mond le

Windisch László: Magyar Péter kijelentése példátlan kormányzati beavatkozási kísérlet
A kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – közölte az Állami Számvevőszék.
Magyar Péter Windisch Lászlót is lemondásra szólította fel, a számvevőszék elnöke egy interjúban fejtette ki a véleményét.
Nem mond le, és az eltávolítását sem tartja kivitelezhetőnek a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, aki erről a 24.hu Della című podcast-jában beszélt. Úgy fogalmazott:
Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni.”
Ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök már a választás éjszakáján lemondásra szólította fel többek között Windisch Lászlót is
Kitért arra is, az ÁSZ elnökeként – felrúgva ezzel a hagyományokat – az idén már nem kapott meghívást a közgazdász-vándorgyűlésre, de beszélt arról is, hogy az NKA-botrány is része lesz a Fidesz kampányköltései ellenőrzésének.
Windisch elmondta, a számvevőszék működését az előző kormányzattól is érték kritikák, pedig csak a munkájukat végezték, azaz ellenőrizték a közpénzek elköltését. Az ÁSZ a napokban reagált egyébként arra, hogy a kormány az intézmény működését is átvilágítaná.
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A kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztásának elvét – közölte az Állami Számvevőszék.
nyitókép: Földházi Árpád