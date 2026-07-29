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állami számvevőszék windisch lászló Magyar Péter

Megerősítette az ÁSZ-elnök: nem mond le

2026. július 29. 11:27

Magyar Péter Windisch Lászlót is lemondásra szólította fel, a számvevőszék elnöke egy interjúban fejtette ki a véleményét.

2026. július 29. 11:27
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Nem mond le, és az eltávolítását sem tartja kivitelezhetőnek a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, aki erről a 24.hu Della című podcast-jában beszélt. Úgy fogalmazott:

Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni.”

Ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök már a választás éjszakáján lemondásra szólította fel többek között Windisch Lászlót is

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Kitért arra is, az ÁSZ elnökeként – felrúgva ezzel a hagyományokat – az idén már nem kapott meghívást a közgazdász-vándorgyűlésre, de beszélt arról is, hogy az NKA-botrány is része lesz a Fidesz kampányköltései ellenőrzésének.

Windisch elmondta, a számvevőszék működését az előző kormányzattól is érték kritikák, pedig csak a munkájukat végezték, azaz ellenőrizték a közpénzek elköltését. Az ÁSZ a napokban reagált egyébként arra, hogy a kormány az intézmény működését is átvilágítaná.

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Összesen 135 komment

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zsidobuzi
2026. július 29. 16:18
pöffeszkedjen csak ez a hájfejű zsidó geci is csak addig amíg ki nem rúgják innen, mint a macskát szarni
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brokenwoodi4
2026. július 29. 16:18
Dehogynem.
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ekeke1
2026. július 29. 16:11
Eredeti ókori történetben egy csatatéren fekvő súlyosan sebesült ember ( egyes változatokban a római császár, Tiberius) testét ellepik a legyek.Egy arra járó irgalmas ember (vagy katona) megpróbálja elhessegetni őket.A sebesült rákiált, hogy ne tegye, mert ezek a legyek már teleszívták magukat, így kevesebb fájdalmat okoznak. Ha elkergeti őket, új, éhes legyek jönnek, és azok teljesen kiszívják a vérét. Ha valaki hörgött Balásy Gyula Gyula kapcsán, az most nézze meg , a most utcára kerülő óriás plakátok kinek a gyártásában, mennyiért készülnek, vagy hogy augusztus 20-i állami ünnepség hogy készül... Muhaha
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2
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macskieusz
2026. július 29. 16:08
Forsthoffert nem meri megdugni, mert nagyon harap.
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