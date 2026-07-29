Megerősítette az ÁSZ-elnök: nem mond le

Nem mond le, és az eltávolítását sem tartja kivitelezhetőnek a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, aki erről a 24.hu Della című podcast-jában beszélt. Úgy fogalmazott:

Nem gondolom, hogy jó döntés lenne lemondani, és azt sem gondolom, hogy ilyen eltávolításra sor fog kerülni.”

Ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök már a választás éjszakáján lemondásra szólította fel többek között Windisch Lászlót is