Újabb lökést kaptak a szigorúbb amerikai szankciók Oroszország ellen

Az amerikai szenátus 86–12 arányban fogadta el kedden azt a kétpárti támogatást élvező törvényjavaslatot, amely az eddigieknél szigorúbb szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben – adta hírül a Portfolio.

A lap beszámolója szerint a Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viselő javaslat Donald Trump támogatását is élvezi, miután az elnök azt kérte, hogy az Irán elleni szankciók meghosszabbítása is kerüljön bele a jogszabályba.