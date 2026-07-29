Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
07. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
orosz szankciók amerikai szenátus Magyarország Donald Trump

Újabb lökést kaptak a szigorúbb amerikai szankciók Oroszország ellen

2026. július 29. 09:43

Még Trump is támogatja, de Magyarország kivétel lehet.

2026. július 29. 09:43
null

Az amerikai szenátus 86–12 arányban fogadta el kedden azt a kétpárti támogatást élvező törvényjavaslatot, amely az eddigieknél szigorúbb szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben – adta hírül a Portfolio. 

A lap beszámolója szerint a Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viselő javaslat Donald Trump támogatását is élvezi, miután az elnök azt kérte, hogy az Irán elleni szankciók meghosszabbítása is kerüljön bele a jogszabályba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A törvény felhatalmazná az amerikai elnököt arra, hogy szükség esetén akár 100 százalékos importvámot vessen ki azokra az országokra, amelyek továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat és földgázt.

A javaslat egyik beterjesztője, Richard Blumenthal demokrata szenátor szerint a cél elsősorban azoknak az országoknak – köztük Kínának és Indiának – a nyomás alá helyezése, amelyek energiahordozó-vásárlásaikkal továbbra is bevételhez juttatják Moszkvát.

A Portfolio szerint Magyarország várhatóan nem tartozik az intézkedés által érintett legnagyobb orosz energiaimportőrök közé.

Nyitókép forrása: Aaron Schwartz / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Irgum-burgum
2026. július 29. 10:54
Ütni kell az orosz agresszort, amíg mozog.
Válasz erre
1
3
warthog
2026. július 29. 10:27
Ez vissza is üthet (ha csak nem azzal számolnak, hogy hamarosan vége a háborúnak) mivel, az Egyesült Államok 2025-ben 308,4 milliárd USD értékben importált árut Kínából, az USA GDP: ≈ 30 800 milliárd USD, ami azt jelenti, hogy 1% érkezik Kínából ,az 1% első ránézésre alacsonynak tűnik, de félrevezető lehet, mert a kínai import bizonyos iparágakban koncentrálódik. Például az elektronikai alkatrészek, akkumulátorok, ritkaföldfémek feldolgozása vagy egyes gyógyszer-alapanyagok esetében az amerikai ipar jóval nagyobb mértékben támaszkodik kínai beszállítókra. Amire szintén számítani lehet : ellen intézkedések - ellen vámok . Ami érdekes lehet a ritkaföldfémek és kritikus ásványok (ez az egyik legnagyobb amerikai függőség) és egyben ronthatja a két ország közötti kereskedelmi mérleget ami amúgy sem túl fényes USA szempontból: Kínából vásárolt áruk: 308,4 milliárd USD VS. Kínának eladott áruk: 106,3 milliárd USD. Kíváncsi leszek a kivételekre...!
Válasz erre
2
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 29. 10:24
Hogy is mondta a Dagadt? "Donald Trump elhozza a békét"?
Válasz erre
3
1
ördöngös pepecselés
2026. július 29. 10:22
a tiszások alig várják az 1000 forintos benzint és az ötszörös gázárakat, hogy visszafizethessék PoloskaPötinek amit értük tett.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!