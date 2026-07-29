Újabb lökést kaptak a szigorúbb amerikai szankciók Oroszország ellen

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Még Trump is támogatja, de Magyarország kivétel lehet.
Az amerikai szenátus 86–12 arányban fogadta el kedden azt a kétpárti támogatást élvező törvényjavaslatot, amely az eddigieknél szigorúbb szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben – adta hírül a Portfolio.
A lap beszámolója szerint a Lindsey Graham republikánus szenátor nevét viselő javaslat Donald Trump támogatását is élvezi, miután az elnök azt kérte, hogy az Irán elleni szankciók meghosszabbítása is kerüljön bele a jogszabályba.
A törvény felhatalmazná az amerikai elnököt arra, hogy szükség esetén akár 100 százalékos importvámot vessen ki azokra az országokra, amelyek továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz olajat és földgázt.
A javaslat egyik beterjesztője, Richard Blumenthal demokrata szenátor szerint a cél elsősorban azoknak az országoknak – köztük Kínának és Indiának – a nyomás alá helyezése, amelyek energiahordozó-vásárlásaikkal továbbra is bevételhez juttatják Moszkvát.
A Portfolio szerint Magyarország várhatóan nem tartozik az intézkedés által érintett legnagyobb orosz energiaimportőrök közé.
Nyitókép forrása: Aaron Schwartz / AFP