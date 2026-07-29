„Felkerült végre a koronaékszer a jogállamiság és a demokrácia ellen elkövetett bűntettek sorozatával létrehozott tiszás közjogi tákolmányra, a parlament megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását lehetővé tevő törvényt. Franz Kafka elégedetten csettintett a mennyországban, éppen erre gondolt, amikor megírta A per című művét. A fideszes politikusok pedig, de amúgy bárki, aki nem örül eléggé Magyar Péter önkényuralmának, várhatják, megrágalmazzák-e őket, és bár nem csináltak semmit, jönnek-e egy reggel a keretlegények minden erkölcsöt és szabályt megsértve kizsebelni és letartóztatni őket. Bennünket. Akármelyikünket.

Bóka János remekül foglalta össze az új hivatal összes előnyét, miszerint mindenkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és bárkit tönkretehet. Célponttá teheti magánszemélyek és cégek vagyonát is, vizsgálódhat, nyomozhat, vádat emelhet, lehallgathat, fedett nyomozókat alkalmazhat, vagyont foglalhat le és átveheti cégek vezetését is.