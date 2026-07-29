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bóka jános nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal ávh Magyar Péter

ÁVH

2026. július 29. 11:54

Utoljára Rákosi Mátyás rettegett ennyire külföldi segítséggel nehezen megszerzett hatalmának elvesztésétől, mint a kormányzás helyett az önmagáról szóló film főszerepét alakító Magyar Péter.

2026. július 29. 11:54
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Felkerült végre a koronaékszer a jogállamiság és a demokrácia ellen elkövetett bűntettek sorozatával létrehozott tiszás közjogi tákolmányra, a parlament megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását lehetővé tevő törvényt. Franz Kafka elégedetten csettintett a mennyországban, éppen erre gondolt, amikor megírta A per című művét. A fideszes politikusok pedig, de amúgy bárki, aki nem örül eléggé Magyar Péter önkényuralmának, várhatják, megrágalmazzák-e őket, és bár nem csináltak semmit, jönnek-e egy reggel a keretlegények minden erkölcsöt és szabályt megsértve kizsebelni és letartóztatni őket. Bennünket. Akármelyikünket.

Bóka János remekül foglalta össze az új hivatal összes előnyét, miszerint mindenkit megfigyelhet, eljárás alá vonhat és bárkit tönkretehet. Célponttá teheti magánszemélyek és cégek vagyonát is, vizsgálódhat, nyomozhat, vádat emelhet, lehallgathat, fedett nyomozókat alkalmazhat, vagyont foglalhat le és átveheti cégek vezetését is. 

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Bármelyik banánköztársaság diktátora érezheti most úgy, szégyenében lemond és elbujdokol, mert ilyen hatékony erőszakszervezetet, ami az összes akadékoskodót egy szemvillanás alatt takarítja el a hatalmi önkény útjából, akkor sem tudtak volna kitalálni, ha kétszer születnek.”

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Idézőjel

A mai napon hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény

Alkotmányossági aggály nem merült fel.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 34 komment

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Sorrend:
kulakman
2026. július 29. 16:12
Eisenberger Bruno már a melegít! Álnevén Péter Gábor! Az ÁVH reklámarca!
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0
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brokenwoodi4
2026. július 29. 15:09
Rákosiról csak Beles rettegett jobban.
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0
3
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 29. 14:53
mlotta 2026. július 29. 14:41 Ezt is túléljük. A famíliádban ki volt besúgó?
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0
3
sergent
2026. július 29. 14:43
"Orbánnak is és pártjának is az a legnagyobb problémája, hogy mivel a mindenkori első ember maga a párt, és a mindenkori első ember egész családja vastagon érintett a közpénzek gátlástalan kitalicskázásában, és ez tabutéma még a kritikus fideszesek kritikusnak tűnő megszólalásaiban is, ezért nem érzékelik, hogy mennyire erős a társadalom, a választói igény arra, hogy vezetőszáron elhurcolt korrupt, első vonalbeli politikusok porba hullott fejeit lássa."
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