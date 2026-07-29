Három rendőr jelent meg a Terror Háza Múzeumban, nyilvánvalóan megfélemlítési szándékkal

Sőt, egyszer akkor is ott volt, amikor egy oroszbarát szerző is a helyszínen tartózkodott! Tisztára az ötvenes évek szovjeturalom alatt álló Magyarországa. Tőle, aki számtalan elemzést, illetve könyvet publikált a témában, egyetlen idézet sincs a „terhelő anyagban”.

Nemcsak Bacsó Péter A tanújából, hanem történelmi tanulmányainkból is tudjuk, hogy volt ez a kommunisták alatt. Tudjuk, milyen fontosak a feljelentések, főleg, ha névtelenek. Én magam is megtapasztaltam múlt szombaton este fél kilenckor, amikor három rendőr jelent meg a Terror Háza Múzeumban egy feljelentésre hivatkozva, miszerint iratmegsemmisítés folyik az irodákban. Amikor meggyőződtek arról, hogy az irodákban nem tartózkodik senki, és hogy az őrökön kívül senki nincs az épületben, leléceltek.

Nyilvánvaló, hogy megfélemlítési szándékkal jöttek. Lehet, hogy volt valami „fontos és megbízható” feljelentés is, de az is lehet, hogy önszorgalomból, esetleg kirendelésre jöttek. Még ha lett is volna iratmegsemmisítés, ami tréfás (persze nem is volt), hiszen minden hivatalos ügy a számítógépes rendszeren keresztül történik, a jegypénztári és ajándékbolti pénztárgépek pedig a NAV-hoz vannak bekötve, akkor sem tudom, milyen jogszabályba ütközne a személyes feljegyzések, vázlatok ledarálása.