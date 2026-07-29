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brüsszel európai parlament európai néppárt Magyar Péter

Bóka János: Egyvalaki veszélyeztetheti az uniós forrásokat, de ő nem Magyarországon van (VIDEÓ)

2026. július 29. 12:41

A Fidesz frakcióvezetője szerint az uniós forrásokat nem az Alkotmánybíróság, hanem az Európai Parlament eljárása veszélyezteti.

2026. július 29. 12:41
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Bóka János szerint a Tisza-kormánynak egyértelmű választ kell adnia arra, hogy valóban sikerült-e hazahoznia az uniós forrásokat – számolt be róla a Magyar Nemzet. A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy Magyar Péter azzal vádolta meg a Fideszt: az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványaival megpróbálja megakadályozni a mintegy hatezer milliárd forintnyi uniós támogatás felszabadítását. Bóka emlékeztetett arra is, hogy a kormány korábban többször azt közölte, sikerült megállapodni Brüsszellel az uniós pénzek ügyében.

A frakcióvezető úgy fogalmazott

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ha elhozták, nem érti, mi az ok az aggodalomra, ha pedig nem hozták haza, akkor álljanak ki a választók elé, vallják be ezt a tényt, és jelöljék meg, milyen további intézkedések kellenek még az uniós források elhozatalára.”

Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az Alkotmánybíróság előtti eljárás nem veszélyezteti az uniós források megszerzését, mivel a törvények hatályban vannak, és egy esetleges alaptörvény-ellenesség megállapítása esetén is olyan megoldások születhetnek, amelyek nem akadályozzák a pénzek lehívását.

Bóka János ugyanakkor azt állította, hogy az uniós forrásokra valójában az Európai Parlament által indított, az Európai Bizottsággal szembeni eljárás jelent veszélyt, amelyet korábban az Európai Néppárt kezdeményezett. A frakcióvezető szerint ennek sikeres lezárása esetén Magyarország elveszítheti a már megszerzett és a jövőben megszerezhető uniós támogatásokat is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott: 

„Ha Magyar Péterek valóban fontosak az uniós források, akkor győzze meg legjobb barátját, Manfred Webert,

hogy vonja vissza ezt az eljárást az Európai Parlament. Jó lenne, ha hergelés helyett tényszerűen lehetne beszélni az uniós források kérdéséről.”

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 31 komment

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Sorrend:
cinkegolyó
2026. július 29. 16:12
Vitézy Dávid kommentháborúban bizonygatja, hogy nem hozták haza az uniós pénzeket Hazahozták, meg nem is. Elköltötték, meg nem is. Hazahozták többször, de mégsem tudják hazahozni, amit már állítólag hazahoztak. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne igazat mondani...
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astonph00125
2026. július 29. 15:28
Miután egy kifinomult kriptobefektetési rendszerben veszítettem pénzem, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI útmutatásait. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független, pénzügyi csalásokban jártas behajtási szakértővel. Így találkoztam Mr. Brownnal, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasnak írtak le. Először szkeptikus voltam, de az esetfelmérés, a technikai magyarázatok és a strukturált folyamat professzionálisnak tűnt. A beavatkozása után a helyzetem megoldódott. Ha úgy gondolod, hogy átvertek, a trustwave.cyberdefense [at] gmail [dot] com címen keresztül felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizze, jogosult-e az ügyed a visszaszerzésre.
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angie1
2026. július 29. 15:27
Hazugsággyárban mindent a Fideszre kennek! Ezt adta ki a gazdi!
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cluster
2026. július 29. 15:16
Aha tudjuk, éppen nyaral az Adrian. De gondolom most nem oroszlánt színez, talán egy kisegeret....
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