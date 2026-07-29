Bóka János: Egyvalaki veszélyeztetheti az uniós forrásokat, de ő nem Magyarországon van (VIDEÓ)

Bóka János szerint a Tisza-kormánynak egyértelmű választ kell adnia arra, hogy valóban sikerült-e hazahoznia az uniós forrásokat – számolt be róla a Magyar Nemzet. A Fidesz frakcióvezetője arra reagált, hogy Magyar Péter azzal vádolta meg a Fideszt: az Alkotmánybírósághoz benyújtott beadványaival megpróbálja megakadályozni a mintegy hatezer milliárd forintnyi uniós támogatás felszabadítását. Bóka emlékeztetett arra is, hogy a kormány korábban többször azt közölte, sikerült megállapodni Brüsszellel az uniós pénzek ügyében.

A frakcióvezető úgy fogalmazott: