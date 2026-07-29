Bóka János: Egyvalaki veszélyeztetheti az uniós forrásokat, de ő nem Magyarországon van (VIDEÓ)

Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint az Alkotmánybíróság előtti eljárás nem veszélyezteti az uniós források megszerzését, mivel a törvények hatályban vannak, és egy esetleges alaptörvény-ellenesség megállapítása esetén is olyan megoldások születhetnek, amelyek nem akadályozzák a pénzek lehívását.
Bóka János ugyanakkor azt állította, hogy az uniós forrásokra valójában az Európai Parlament által indított, az Európai Bizottsággal szembeni eljárás jelent veszélyt, amelyet korábban az Európai Néppárt kezdeményezett. A frakcióvezető szerint ennek sikeres lezárása esetén Magyarország elveszítheti a már megszerzett és a jövőben megszerezhető uniós támogatásokat is. Ennek kapcsán úgy fogalmazott:
„Ha Magyar Péterek valóban fontosak az uniós források, akkor győzze meg legjobb barátját, Manfred Webert,