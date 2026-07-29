A régi ülésrend vége

A gondolkodáshoz való ragaszkodás mindenáron. Társadalmi szinten nem várható el a józan ész, ezen sajnos már túl vagyunk, ez a hajó elment. A tudatipar fűtötte annak a hajónak a kazánjait, amivel végleg elpöfögött a felségvizeinkről. Jellenleg az is beláthatatlan, mit vesztettünk el ezzel. Gyaníthatóan szinte mindent. Nem arról van szó, hogy ami eddig volt (jelesül a NER), az olyan nagyon kiváló lett volna, hanem arról, hogy ami most jönni látszik, az lényeges pontjain messze alulmúlja azt.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy engem nem érdekel „Hatvanpuszta”, „Mészáros Lőrinc” vagy „Felcsút”. Azért nem, mert ahhoz képest, ami itt alakulóban van, mindezek bagatell dolgok, szóra sem érdemesek.

Nem mintha helyes dolog volna lopni. Nem helyes. De valaminek vagy valakinek a lelkét elrabolni, valakit megfosztani a gondolkodás képességétől, azért az mégis csak más. Lehet azt mondani, hogy a NER volt a svihák, a szélhámos, a rafkós. Még azt is lehet mondani, hogy a korrupt, a tolvaj, a sikkasztó. Nem CSAK ilyen volt, hanem ilyen IS volt. Aki szerint csak ilyen volt, hazudik. Aki szerint csak olyan volt, az is hazudik. Aki viszont abban reménykedett, hogy ezt a mi háztáji berendezkedésünket elhajítva most viszont valami ennél emelkedettebb, erkölcsösebb és nemesebb valami jön, az jobban teszi, ha kihúzza az ujját a biliből. A NER a korszellemmel folytatott reménytelen és sok tekintetben dilettáns harcát bukta el. Törvényszerű volt, hogy elbukja. Ezt a harcot lényegében már a születése pillanatában elvesztette. Lehet azt mondani (mondják is néhányan), hogy azért vesztette el, mert nem volt lelke. Létezésének utolsó éveiben mintha már tényleg nem lett volna.