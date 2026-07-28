Megtört a varázs? Már Magyar Péter személyes megítélése is romlik

A Publicus felmérése egy másik fontos változásra is rámutat. Jelentősen romlott Magyar Péter alkalmasságának megítélése: míg májusban a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen, most már csak 62 százalék vélekedik így. Ez 10 százalékpontos visszaesés rövid idő alatt.

Elillanó lelkesedés

Óhatatlanul adódik a kérdés, mit is látunk, mit is lehet egyáltalán belelátni ezekbe a számokba? Ami tény, hogy a kormánypárt támogatottsága nem növekszik. Ez teljesen világos. Mindez azért is fontos fejlemény, mert amióta Magyar Péter átvette a Tisza Párt vezetését, folyamatosan emelkedő tendenciát láthattunk. Ez most egyértelműen megtört. Új szavazókat a mögöttünk hagyott hetekben nem tudott maga mögé állítani a kormánypárt, sőt, vannak már távozók is az óriási táborból.