Látványos történelmi rekonstrukciókkal és több mint ötven ingyenes programmal várja a látogatókat az idei Kurultaj

A Magyar Turán Szövetség és a Magyar-Turán Alapítvány közlése szerint az idei esemény minden korábbinál látványosabb programokkal, történelmi rekonstrukciókkal és tudományos kiállításokkal várja az érdeklődőket.

A rendezvény egyik központi látványossága az „Attila Sátra” lesz, ahol új, hun kori rekonstrukciókat mutatnak be. Emellett felépül a buharai bazárt idéző keleti vásártér, több jurtafalu, valamint számos régészeti, antropológiai és kulturális kiállítás is helyet kap.