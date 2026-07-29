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magyar nemzeti múzeum magyar - turán alapítvány kurultaj magyar turán szövetség rendezvény program kiállítás

Látványos történelmi rekonstrukciókkal és több mint ötven ingyenes programmal várja a látogatókat az idei Kurultaj

2026. július 29. 09:31

Augusztus 14. és 16. között rendezik meg Bugacon a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlést, amelyet a szervezők Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényeként hirdetnek.

2026. július 29. 09:31
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A Magyar Turán Szövetség és a Magyar-Turán Alapítvány közlése szerint az idei esemény minden korábbinál látványosabb programokkal, történelmi rekonstrukciókkal és tudományos kiállításokkal várja az érdeklődőket.

A rendezvény egyik központi látványossága az „Attila Sátra” lesz, ahol új, hun kori rekonstrukciókat mutatnak be. Emellett felépül a buharai bazárt idéző keleti vásártér, több jurtafalu, valamint számos régészeti, antropológiai és kulturális kiállítás is helyet kap.

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A szervezők tájékoztatása szerint több mint húsz rokon nép delegációja érkezik Bugacra, a hadi bemutatókon pedig kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző vesz részt korhű fegyverzetben és viseletben. A háromnapos rendezvényen több mint ötven ingyenes program várja a látogatókat.

A programok között szerepelnek monumentális csatajelenetek, törzsi seregszemle, lovasíjász- és solymászbemutatók, hagyományos sportversenyek, valamint egy honfoglalás kori nomád esküvő rekonstrukciója is.

A gyermekeket külön játszóház, íjászat, pónilovaglás és kézműves foglalkozások várják.

Az „Ősök Sátrai” kiállításain antropológiai arcrekonstrukciók, hun, avar és honfoglalás kori leletek, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum ötvösművészeti tárlata is megtekinthető lesz.

A látogatók emellett kísérleti régészeti bemutatókon is részt vehetnek, ahol korabeli bronzöntési technikákat ismertetnek.

Bővebb információkért kattintsanak IDE.

Nyitókép forrása: Szervezők

 

 

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
Irgum-burgum
2026. július 29. 11:03
Egyetlen fillér közpénzt sem szabad költeni erre a kamumagyarkodó giccsparádéra.
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0
0
machet
2026. július 29. 10:19
Eddig is ilyesmik voltak.
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0
0
Héja
2026. július 29. 10:19
Megnézem.
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2
0
xelakit9
2026. július 29. 10:16
MCSKS FDSZ
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0
2
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