Látványos történelmi rekonstrukciókkal és több mint ötven ingyenes programmal várja a látogatókat az idei Kurultaj

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Augusztus 14. és 16. között rendezik meg Bugacon a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlést, amelyet a szervezők Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényeként hirdetnek.
A Magyar Turán Szövetség és a Magyar-Turán Alapítvány közlése szerint az idei esemény minden korábbinál látványosabb programokkal, történelmi rekonstrukciókkal és tudományos kiállításokkal várja az érdeklődőket.
A rendezvény egyik központi látványossága az „Attila Sátra” lesz, ahol új, hun kori rekonstrukciókat mutatnak be. Emellett felépül a buharai bazárt idéző keleti vásártér, több jurtafalu, valamint számos régészeti, antropológiai és kulturális kiállítás is helyet kap.
A szervezők tájékoztatása szerint több mint húsz rokon nép delegációja érkezik Bugacra, a hadi bemutatókon pedig kétezer lovas és gyalogos hagyományőrző vesz részt korhű fegyverzetben és viseletben. A háromnapos rendezvényen több mint ötven ingyenes program várja a látogatókat.
A programok között szerepelnek monumentális csatajelenetek, törzsi seregszemle, lovasíjász- és solymászbemutatók, hagyományos sportversenyek, valamint egy honfoglalás kori nomád esküvő rekonstrukciója is.
A gyermekeket külön játszóház, íjászat, pónilovaglás és kézműves foglalkozások várják.
Az „Ősök Sátrai” kiállításain antropológiai arcrekonstrukciók, hun, avar és honfoglalás kori leletek, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum ötvösművészeti tárlata is megtekinthető lesz.
A látogatók emellett kísérleti régészeti bemutatókon is részt vehetnek, ahol korabeli bronzöntési technikákat ismertetnek.
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Nyitókép forrása: Szervezők