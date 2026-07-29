Közös légicsapást hajtott végre Irakban az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) keddi közleménye szerint a július 28-án végrehajtott precíziós csapások olyan Irán-barát fegyveres csoportokat vettek célba, amelyek az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) irányításával hajtottak végre támadásokat az amerikai erők és a szaúdi olajipari infrastruktúra ellen. A hadsereg szerint az amerikai állások elleni támadások nem jártak sikerrel.

A Reuters beszámolója szerint a művelet újabb jele annak, hogy továbbra is feszült a helyzet a térségben, miközben Washington és Rijád egyre szorosabban működik együtt az Irán által támogatott fegyveres csoportokkal szemben. A közlemény nem tért ki arra, hogy a légicsapásoknak voltak-e áldozatai, és Irán egyelőre nem reagált hivatalosan az amerikai bejelentésre.