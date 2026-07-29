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forradalmi gárda szaúd - arábia irán támadás egyesült államok reuters

Közös légicsapást hajtott végre Irakban az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia

2026. július 29. 07:43

Megérkezett az amerikai hadsereg közleménye is.

2026. július 29. 07:43
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Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) keddi közleménye szerint a július 28-án végrehajtott precíziós csapások olyan Irán-barát fegyveres csoportokat vettek célba, amelyek az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) irányításával hajtottak végre támadásokat az amerikai erők és a szaúdi olajipari infrastruktúra ellen. A hadsereg szerint az amerikai állások elleni támadások nem jártak sikerrel.

A Reuters beszámolója szerint a művelet újabb jele annak, hogy továbbra is feszült a helyzet a térségben, miközben Washington és Rijád egyre szorosabban működik együtt az Irán által támogatott fegyveres csoportokkal szemben. A közlemény nem tért ki arra, hogy a légicsapásoknak voltak-e áldozatai, és Irán egyelőre nem reagált hivatalosan az amerikai bejelentésre.

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
pulsarito
2026. július 29. 10:29
Érdekes a szaúdi diktatúra nem veri ki a biztosítékot az amerikai demokráciaexportőröknél, pedig az egy kb. É-Korea szintű diktatúra, csak kurva jól élnek!
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Nasi12
•••
2026. július 29. 09:48 Szerkesztve
Akkor most a Béketanács örökös elnöke ujabb szuverén országot bombáz? De hát Irakba már odavitték a demokráciát nem? Mára ujra elhalványodott volna?
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powerage
2026. július 29. 09:30
Érdekes, a jemeniek épp kiherélték a szaudi olajipart, most mégis irakot bombázzák? Ez valami régi reflex? Ha ez így megy tovább, irak szépen át fogja venni kuvaitot, jemen revansot vesz a korábbi szaudi hirigért, lesznek zavaros törzsi háborúk meg eltűnik egy-két helyi csinált ország. A közel-keleten emiatt kieső termelés miatt részben meggazdagszanak az oroszok, részben a kialakuló gazdasági összeomlás miatt lesz egy újabb népvándorlás a nyugati országok felé. Az egyetlen még el nem döntött kérdés csak az, hogy ukrajnában, argentínában vagy cipruson próbálják meg majd összegrundolni izrael 2-t, miután az első verziót szétlövik.
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1
0
Monte Carlo
2026. július 29. 08:59
piramis-2 2026. július 29. 07:57 Nekem tetszik. Egyre jobban. Ott nem pampoghattok
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0
1
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