Nyolcezer embert küld el a BMW, főleg Németországban

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Utolsóként kezdik meg a leépítést.
Világszerte mintegy 8000 álláshelyet épít le a BMW – jelenti a dpa és az AFP hírügynökségek egybehangzó értesüléseire alapozva a Die Welt. A program 2026 októberétől 2027 végéig tart majd, és a nem közvetlenül a gyártásban dolgozó munkatársakat érinti.
Mivel a BMW 154 ezer dolgozójának több mint fele, 84 ezer fő Németországban van állásban, a leginkább érintett ország e kirúgási hullámban is Németország lesz.
A BMW ígérete szerint a leépítést önkéntes végkielégítési programmal, illetve létszámstoppal fogják megoldani.
A program a BMW piaci kommunikációja szerint a második félévben jár majd költségekkel, és mintegy egymilliárd euró egyszeri kiadást okoz. Hogy pontosan mennyit spórol ezzel hosszabb távon a konszern, arról még nincsenek hírek.
Hosszú ideig a BMW volt az egyetlen nagy német autógyártó, amely megúszta nagy leépítés nélkül; a VW, a Mercedes, az Audi és a Porsche ezen már a múlt évben és jelentősen nagyobb, több tízezres léptékben túlvannak.
A Porsche ezen a héten további 5000 álláshely megszűnését jelentette be, és leépítésekben vannak a nagy beszállítók is – teszi hozzá a lap.
A Welt elemzése szerint a német autóipart most leginkább a kínai autópiaci kereslet beszakadása sújtja autóik iránt,
az ottani, egyre durvuló verseny, a kínai autómárkák Kínán kívüli nyomulása, valamint az Egyesült Államok vámjai és a közel-keleti válság is hozzáteszik a magukét a krízishez.
A debreceni BMW érintettségéről egyelőre nincs szó.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt