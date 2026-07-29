Nyolcezer embert küld el a BMW, főleg Németországban

Világszerte mintegy 8000 álláshelyet épít le a BMW – jelenti a dpa és az AFP hírügynökségek egybehangzó értesüléseire alapozva a Die Welt. A program 2026 októberétől 2027 végéig tart majd, és a nem közvetlenül a gyártásban dolgozó munkatársakat érinti.

Mivel a BMW 154 ezer dolgozójának több mint fele, 84 ezer fő Németországban van állásban, a leginkább érintett ország e kirúgási hullámban is Németország lesz.

A BMW ígérete szerint a leépítést önkéntes végkielégítési programmal, illetve létszámstoppal fogják megoldani.