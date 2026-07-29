Amerikai fegyverek ukrajnai gyártásáról tárgyalt Trump és Zelenszkij

Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a találkozón a diplomáciai erőfeszítések is napirendre kerültek. Az Oroszországgal zajló háború lezárására utalva úgy fogalmazott: fontos, hogy „újraélesszük a diplomáciai folyamatot”.

Volodimir Zelenszkij konvoja washingtoni idő szerint a délelőtti órákban érkezett a Fehér Házhoz. A találkozó előtt az ukrán elnök jelezte, hogy elsődleges célja a légvédelmi képességek megerősítéséről, különösen a rakétavédelemről szóló tárgyalás volt, amelyet az ukrán települések védelme szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett.

Nyitókép (a felek korábbi találkozójáról) forrása: SAUL LOEB / AFP