Amerikai fegyverek ukrajnai gyártásáról tárgyalt Trump és Zelenszkij

Sűrű nap a Fehér Házban: Trump Zelenszkijjel és Netanjahuval is egyeztetett
Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.
De az ukrán elnök tájékoztatása szerint a találkozón a diplomáciai erőfeszítések is napirendre kerültek.
Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségéről egyeztetett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Fehér Házban tartott keddi, zárt ajtók mögötti találkozóján – derül ki az ukrán elnöki hivatal tájékoztatásából.
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Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.
Zelenszkij közösségi oldalán azt írta, hogy a megbeszélésen a Patriot-rendszer gyártási licencének megszerzése mellett további olyan együttműködési lehetőségekről is szó esett, amelyek erősíthetik Ukrajna védelmi képességeit.
Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a találkozón a diplomáciai erőfeszítések is napirendre kerültek. Az Oroszországgal zajló háború lezárására utalva úgy fogalmazott: fontos, hogy „újraélesszük a diplomáciai folyamatot”.
Volodimir Zelenszkij konvoja washingtoni idő szerint a délelőtti órákban érkezett a Fehér Házhoz. A találkozó előtt az ukrán elnök jelezte, hogy elsődleges célja a légvédelmi képességek megerősítéséről, különösen a rakétavédelemről szóló tárgyalás volt, amelyet az ukrán települések védelme szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett.
Nyitókép (a felek korábbi találkozójáról) forrása: SAUL LOEB / AFP