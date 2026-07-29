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volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború donald trump ukrajna oroszország

Amerikai fegyverek ukrajnai gyártásáról tárgyalt Trump és Zelenszkij

2026. július 29. 07:25

De az ukrán elnök tájékoztatása szerint a találkozón a diplomáciai erőfeszítések is napirendre kerültek.

2026. július 29. 07:25
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Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségéről egyeztetett Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a Fehér Házban tartott keddi, zárt ajtók mögötti találkozóján – derül ki az ukrán elnöki hivatal tájékoztatásából.

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Zelenszkij közösségi oldalán azt írta, hogy a megbeszélésen a Patriot-rendszer gyártási licencének megszerzése mellett további olyan együttműködési lehetőségekről is szó esett, amelyek erősíthetik Ukrajna védelmi képességeit.

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Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a találkozón a diplomáciai erőfeszítések is napirendre kerültek. Az Oroszországgal zajló háború lezárására utalva úgy fogalmazott: fontos, hogy „újraélesszük a diplomáciai folyamatot”.

Volodimir Zelenszkij konvoja washingtoni idő szerint a délelőtti órákban érkezett a Fehér Házhoz. A találkozó előtt az ukrán elnök jelezte, hogy elsődleges célja a légvédelmi képességek megerősítéséről, különösen a rakétavédelemről szóló tárgyalás volt, amelyet az ukrán települések védelme szempontjából kulcsfontosságúnak nevezett.

Nyitókép (a felek korábbi találkozójáról) forrása: SAUL LOEB / AFP

 

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 29. 11:12
Nasi12 2026. július 29. 11:06 A Yasen-M class Perm orosz tengeralattjáró a világ elsö hiperszonikus rakétával Remek. Az összes interkontinentális rakéta hiperszónikus. Az ősrégi Polaris rakéta is az volt.
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Irgum-burgum
2026. július 29. 11:06
Putyin csak az erőből ért, ergo tárgyalás vagy finomkodás helyett keményen oda kell sújtani az orosz hadiiparnak.
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Nasi12
2026. július 29. 11:06
A Yasen-M class Perm orosz tengeralattjáró a világ elsö hiperszonikus rakétával felszereltje lesz 2026 végén. Amerikának is kellhetnek a Himarsok a világtengereken.
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xelakit9
2026. július 29. 09:53
Slava Ukraini!
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