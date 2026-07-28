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fehér ház volodimir zelenszkij benjámin netanjahu donald trump

Sűrű nap a Fehér Házban: Trump Zelenszkijjel és Netanjahuval is egyeztetett

2026. július 28. 19:37

Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.

2026. július 28. 19:37
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A Fehér Ház „pozitívnak és produktívnak” minősítette Donald Trump amerikai elnök találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében annyit közölt, hogy a két találkozó lezárult, további részleteket nem árult el.

Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanjahuval, azt megelőzően pedig órás megbeszélést folytatott Zelenszkijjel washingtoni idő szerint a délelőtti és déli órákban.

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Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete azt közölte, hogy Netanjahu elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről szeretne hallani Donald Trumptól.

Az amerikai elnök, az ukrán elnök és az izraeli miniszterelnök délután részt vesz Lindsey Graham közelmúltban elhunyt republikánus szenátor gyászszertartásán a főváros Nemzeti Székesegyházában.

A ceremónián az amerikai Kongresszus vezető politikusai és további külföldi vendégek is részt vesznek, köztük Alexander Stubb finn elnök.

Nyitókép: Zelenszkij ukrán elnök távozik a Fehér Házból, fotó: Alex WROBLEWSKI / AFP

 

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Összesen 5 komment

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Canadian
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2026. július 28. 20:12 Szerkesztve
Hé orosz szopók, van két kérdésem, csak tisztán látás végett: 1. Nektek ugye április 4-e a "felszabadulásunk ünnepe"? 2. Mit fogtok csinálni október 23-án? Nemzeti gyásznap, és a felkelők elítélése? Irjátok meg, őszintén szeretném tudni.
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powerage
2026. július 28. 20:05
"Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek." Lófütty. Annak idején, amikor az ukránoknál valamivel fejlettebb Japán megkapta a licenszet, kb tíz évbe került nekik, amíg el tudtak kezdeni gyártani PAC-2-es rakétákat. Az újabb PAC-3-as már gyorsabb volt, az három év alatt sikerült. Évente kemény ~30 rakétát gyártanak le, amit Ukrajnában egy délután alatt elszórnak. Plusz, amíg valaki nem adja oda a megfelelő alapanyagokat (ritkaföldfémek, mágnesek etc), addig nincs miből gyártani. Ez a baja az amerikaiaknak is, azon felül, hogy ott sincs rendes kapacitás. Amit meg kanadai barátunk ugat a stratégiai hibáról: A patriot rendszer fő alkalmazási területe a minél több adófizetői lóvé leakasztása. Esetleg repülőgépek ellen jó. Rakéták, főleg ballisztikusak ellen szart sem ér.
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Canadian
2026. július 28. 20:00
A Patriot rakéták ukrajnai gyártása stratégiai hiba, mivel borítékolható hogy a tervrajzok a fekete piacon fognak kikötni, és hamarosan minden muszlim koszfészek ezekkel fog nyugati gépekre lövöldözni. Az se lenne jó, ha a két fő rivális Oroszország és Kína megszerezné a tervrajzokat.
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