Sűrű nap a Fehér Házban: Trump Zelenszkijjel és Netanjahuval is egyeztetett

Most üthet vissza a védett ár kivezetése

Mindössze három héttel az intézkedés megszüntetése után a hazai üzemanyagárak elérték, sőt meghaladták a védett árak szintjét, és a drágulás csak most kezdődött. A gyenge forinttal társítva ez különösen nagy csapás a magyar gazdaságnak.