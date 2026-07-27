Trump Washingtonban fogadja Zelenszkijt

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Az ukrán elnök Lindsey Graham amerikai szenátor temetésére érkezik.
Trump elnök kedden a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – erősítette meg az Axiosnak egy Fehér Ház-i tisztviselő.
A látogatás lehetőséget nyújt Zelenszkijnek arra, hogy megerősítse támogatottságát Washingtonban.
Az ABC News szombaton elsőként számolt be arról, hogy Zelenszkij a héten találkozik Trump-tal.
Az ukrán elnök Lindsey Graham temetésére látogat el Washingtonba. Graham, aki a Kongresszusban Ukrajna egyik leghatározottabb támogatója volt, röviddel halála előtt találkozott Zelenszkijjel Kijevben.
Laura Loomer, jobboldali influenszer és Trump közeli szövetségese, a múlt héten Kijevben találkozott Zelenszkijjel, miután évekig bagatellizálta Oroszország invázióját és ellenezte az Egyesült Államok ukrajnai támogatását. Egyesek ebből arra következtetnek, hogy Trump esetleg határozottabb ukrán-barát hangot fog megütni.
Mindeközben Oroszország fokozta a ballisztikus rakéták használatát, és vasárnap ismét Kijevet támadta meg.
Trump és Zelenszkij legutóbb a hónap elején találkoztak a törökországi NATO-csúcstalálkozón, ahol megvitatták Ukrajna légvédelmének megerősítését és a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
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