Trump Washingtonban fogadja Zelenszkijt

Trump elnök kedden a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – erősítette meg az Axiosnak egy Fehér Ház-i tisztviselő.

A látogatás lehetőséget nyújt Zelenszkijnek arra, hogy megerősítse támogatottságát Washingtonban.

Az ABC News szombaton elsőként számolt be arról, hogy Zelenszkij a héten találkozik Trump-tal.