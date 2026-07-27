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fehér ház volodimir zelenszkij kijev washington trump ukrajna oroszország

Trump Washingtonban fogadja Zelenszkijt

2026. július 27. 08:00

Az ukrán elnök Lindsey Graham amerikai szenátor temetésére érkezik.

2026. július 27. 08:00
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Trump elnök kedden a Fehér Házban találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – erősítette meg az Axiosnak egy Fehér Ház-i tisztviselő.
A látogatás lehetőséget nyújt Zelenszkijnek arra, hogy megerősítse támogatottságát Washingtonban. 

Az ABC News szombaton elsőként számolt be arról, hogy Zelenszkij a héten találkozik Trump-tal. 

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Az ukrán elnök Lindsey Graham temetésére látogat el Washingtonba. Graham, aki a Kongresszusban Ukrajna egyik leghatározottabb támogatója volt, röviddel halála előtt találkozott Zelenszkijjel Kijevben.

Laura Loomer, jobboldali influenszer és Trump közeli szövetségese, a múlt héten Kijevben találkozott Zelenszkijjel, miután évekig bagatellizálta Oroszország invázióját és ellenezte az Egyesült Államok ukrajnai támogatását. Egyesek ebből arra következtetnek, hogy Trump esetleg határozottabb ukrán-barát hangot fog megütni. 

Mindeközben Oroszország fokozta a ballisztikus rakéták használatát, és vasárnap ismét Kijevet támadta meg.

Trump és Zelenszkij legutóbb a hónap elején találkoztak a törökországi NATO-csúcstalálkozón, ahol megvitatták Ukrajna légvédelmének megerősítését és a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 3 komment

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auditorium
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2026. július 27. 10:54 Szerkesztve
A rendkivüli diplomáciai erőfeszitések eredménye: még több fegyvert Ukrajnának, hadd próbálják ki a legújabbakat. Az intervencionista országok többnyire távol fekszenek Ukrajnától, nem szoritkoznak olcsó orosz energiára és jelentős a hadiiparuk. Kelet-Európa pedig ismét nagyobb veszélyben van.
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sanya55-2
2026. július 27. 09:34
Lejmolni megy ,nem temetésre, de őt is eláshatnák egy kalap alatt
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Nasi12
2026. július 27. 08:20
"röviddel halála előtt találkozott Zelenszkijjel". Csak negogy Trump is úgy járjon. Bár a félidös választások még arrébb vannak.
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