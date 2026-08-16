Felfüggesztjük az Otthon Start programhoz kapcsolódó kiemelő rendeleteket is, amelyek korábban olyan beruházásokat könnyítettek meg, amelyeknél a közérdek és a környezet védelme háttérbe szorult.

Felülvizsgáljuk többek között a Szilas Liget és a Népsziget fejlesztéseit és megszüntetjük több beruházás kiemelt státuszát is, többek között a Club Aliga, a Tihanyi Kastélyszálló, a margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont és a Pázmány Campus esetében.”

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