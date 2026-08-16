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Nincs több kiskapu. Nincs több szabályok felett álló beruházás.
„Szigorítunk a kiemelt beruházások szabályain és különösen keményen lépünk fel az akkumulátorgyárak környezetkárosító működésével szemben.
Ha egy akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kaphat építési engedélyt.
Nincs több kiskapu. Nincs több szabályok felett álló beruházás. A környezetvédelmi szabályok mindenkire vonatkoznak.
A szigorítás érinti többek között:
De nemcsak az akkumulátorgyáraknál lépünk.
Felfüggesztjük az Otthon Start programhoz kapcsolódó kiemelő rendeleteket is, amelyek korábban olyan beruházásokat könnyítettek meg, amelyeknél a közérdek és a környezet védelme háttérbe szorult.
Felülvizsgáljuk többek között a Szilas Liget és a Népsziget fejlesztéseit és megszüntetjük több beruházás kiemelt státuszát is, többek között a Club Aliga, a Tihanyi Kastélyszálló, a margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont és a Pázmány Campus esetében.”
Nyitókép: Illusztráció/Pexels