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szigorítás szabályozás akkumulátorgyár

Szigorítunk a kiemelt beruházások szabályain és különösen keményen lépünk fel az akkumulátorgyárak környezetkárosító működésével szemben

2026. augusztus 16. 09:46

Nincs több kiskapu. Nincs több szabályok felett álló beruházás.

2026. augusztus 16. 09:46
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Gajdos László
Gajdos László
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„Szigorítunk a kiemelt beruházások szabályain és különösen keményen lépünk fel az akkumulátorgyárak környezetkárosító működésével szemben.

Ha egy akkumulátorgyár megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kaphat építési engedélyt.

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Nincs több kiskapu. Nincs több szabályok felett álló beruházás. A környezetvédelmi szabályok mindenkire vonatkoznak.

A szigorítás érinti többek között:

  • CATL - Debrecen
  • SAMSUNG - Göd
  • SK On Hungary - Iváncsa

De nemcsak az akkumulátorgyáraknál lépünk.

Felfüggesztjük az Otthon Start programhoz kapcsolódó kiemelő rendeleteket is, amelyek korábban olyan beruházásokat könnyítettek meg, amelyeknél a közérdek és a környezet védelme háttérbe szorult.

Felülvizsgáljuk többek között a Szilas Liget és a Népsziget fejlesztéseit és megszüntetjük több beruházás kiemelt státuszát is, többek között a Club Aliga, a Tihanyi Kastélyszálló, a margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont és a Pázmány Campus esetében.”

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

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Összesen 125 komment

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Sorrend:
Fer70
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2026. augusztus 16. 21:36 Szerkesztve
Hahó, te élővizes barom! Neked mondjuk tényleg más dolgod nincs ilyenkor, amikor az ország 4 (☝️) hónapja szárazságtól szenved, amikor a termés döntő részét elvitte a szárazság, amikor a Dunán reklámozza magát a vezéred??? Tudod, Duna is élővíz!☝️ Vagy esetleg mesélj arról, hogy milyen intézkedéseket tettél május 2-a óta, amikor is a főnököd cselekvési terv elkészítésére szólított fel a szárazság miatt??? De arról is meghallgatunk, hogy miért vontatok vissza 3 víztározóval kapcsolatos projektet??? Hogy az államtitkárod hazug nyaralásáról már ne is beszéljünk...☝️🤔🤨 Gyalázat és szégyen vagy, akárcsak a szégyentelen, hazug Magyar Péter!🤔
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lemez
2026. augusztus 16. 21:32
Állati vagy.
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mostar2222
2026. augusztus 16. 21:12
szilvarozsa "Megerősítette Szijjártó Péter, a magyar kormány mostanáig körülbelül 1500 milliárd forint állami támogatást adott a különböző akkumulátorgyáraknak, illetve költött a működésükhöz szükséges infrastruktúra kiépítésére." Kíváncsi lennék a megtérülés hiteles matekjára, gondolom te nem.
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mostar2222
2026. augusztus 16. 21:05
Korrupt Kornél Amit mondott, mindabból te tönkretételt olvasol ki.....?
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