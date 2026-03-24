jogállamiság európai unió ideológia szabályozás szuverenitás ukrajna

Ukrajna kedvéért borítaná fel Brüsszel az európai szabályokat: elismerték

2026. március 24. 22:48

Ukrajna és Moldova fordítva ül a lovon, míg Albánia és Szerbia inkább együttműködne.

null

Brüsszelben újabb szintet lépett a politikai nyomásgyakorlás: az Európai Bizottság immár nyíltan beismerte, hogy 

az eddigi uniós szabályrendszer akadályozza az általuk diktált bővítési tempót, ezért magát az Európai Uniót alakítanák át.

A célja mindennek nem titkoltan Ukrajna gyorsított felvétele, ami miatt a brüsszeli bürokrácia akár a jogállamisági garanciákat és a tagállami szuverenitást is háttérbe szorítaná.

Marta Kos, az EU új bővítési biztosa a Versenyképes Európa Csúcstalálkozóján tette egyértelművé: 

a jelenlegi keretek között nem tartható a folyamat. 

Kijelentette, hogy az EU-nak módosítania kell a szabályait, hogy lehetővé tegye az új országok csatlakozását. A biztos asszony felszólította a tagállamokat, hogy álljanak elő saját terveikkel, miután a Bizottság korábbi, 

a folyamat radikális egyszerűsítésére vonatkozó javaslatait a fővárosok többsége – józan észre alapozva – elutasította.

Ukrajna a szabályok felett?

A vita középpontjában az úgynevezett „fordított bővítés” modellje áll, amelyet Ursula von der Leyen és csapata erőltet. Ez a javaslat gyakorlatilag felrúgná a csatlakozás évtizedes logikáját: a tagjelölt országok (elsősorban Ukrajna) 

már a kulcsfontosságú reformok befejezése előtt teljes jogú hozzáférést kapnának az uniós belső piachoz és a beruházási programokhoz.

Brüsszel szemében Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök álláspontja jelenti a legfőbb akadályt, mivel 

a magyar kormány következetesen ragaszkodik a tényekhez és a szabályok betartásához. 

Míg Brüsszel politikai ajándékként tekint a tagságra, Budapest emlékeztet: 

Ukrajna felvétele jelen állapotában beláthatatlan gazdasági és biztonsági kockázatokat jelentene az egész közösség számára.

A tagállamok is bizalmatlanok

Bár a fősodratú média gyakran csak Magyarországot láttatja „akadályként”, a valóság az, hogy 

a tagállamok többsége mélyen szkeptikus a Bizottság terveivel szemben. 

Marta Kos maga is elismerte, hogy a „fordított bővítés” a tagállamok szerint nem helyénvaló, és „forradalmi” (vagyis inkább felforgató) lépés lenne. Diplomáciai források szerint a tagállamok tartanak attól, hogy az elkapkodott bővítés demokratikus visszaeséshez vezetne, és az új tagok megbénítanák az EU döntéshozatalát.

„Szinte egyetlen tagállam sem támogatja a csatlakozást, mielőtt a tárgyalások szabályos módon lezárulnának” 

– idézett a cikk egy diplomatát, ami rávilágít a brüsszeli buborék és a realitások közötti tátongó szakadékra.

Kétsebességes Európa vagy szabálykövetés?

A balkáni országok, például Albánia és Szerbia vezetői, Edi Rama és Aleksandar Vučić szintén elégedetlenek a lassú folyamattal, de ők egyfajta „kétsebességes” modellt javasolnak: hozzáférést a gazdasági előnyökhöz politikai vétójog nélkül. 

Ezt azonban Ukrajna és Moldova elutasítja, mivel ők azonnal a döntéshozói asztalhoz akarnak ülni 

– vélhetően azért, hogy Brüsszel politikai céljait támogassák a konzervatívabb tagállamokkal szemben.

A realitásokat azonban még Brüsszelben sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Marta Kos elismerte, hogy Ukrajna 2027-es csatlakozási célja „lehetetlen”. Míg Izland esetében a magas szintű integráció miatt gyorsabb lehetne a folyamat, 

Ukrajna esetében a gazdasági és jogi reformok hiánya, valamint a háborús helyzet olyan falakat emel, amelyeket csak a szabályok erőszakos megkerülésével lehetne áttörni.

A magyar kormány álláspontja tehát beigazolódni látszik: Brüsszel nem a megoldást keresi, hanem a szabályokat akarja a saját politikai ideológiájához és Ukrajna igényeihez igazítani. Ez azonban nemcsak Magyarországot, hanem az egész Európai Unió stabilitását és jövőjét veszélyezteti.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
kukasmacska
2026. március 24. 23:25
Ukrajna EU tagsága 15-20 év múlva lesz esedékes. Nincs gyorsítósáv, nincs kivétel, a háború meg nem érdem
