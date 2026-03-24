Ukrajna kedvéért borítaná fel Brüsszel az európai szabályokat: elismerték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Ukrajna és Moldova fordítva ül a lovon, míg Albánia és Szerbia inkább együttműködne.
Brüsszelben újabb szintet lépett a politikai nyomásgyakorlás: az Európai Bizottság immár nyíltan beismerte, hogy
az eddigi uniós szabályrendszer akadályozza az általuk diktált bővítési tempót, ezért magát az Európai Uniót alakítanák át.
A célja mindennek nem titkoltan Ukrajna gyorsított felvétele, ami miatt a brüsszeli bürokrácia akár a jogállamisági garanciákat és a tagállami szuverenitást is háttérbe szorítaná.
Marta Kos, az EU új bővítési biztosa a Versenyképes Európa Csúcstalálkozóján tette egyértelművé:
a jelenlegi keretek között nem tartható a folyamat.
Kijelentette, hogy az EU-nak módosítania kell a szabályait, hogy lehetővé tegye az új országok csatlakozását. A biztos asszony felszólította a tagállamokat, hogy álljanak elő saját terveikkel, miután a Bizottság korábbi,
a folyamat radikális egyszerűsítésére vonatkozó javaslatait a fővárosok többsége – józan észre alapozva – elutasította.
A vita középpontjában az úgynevezett „fordított bővítés” modellje áll, amelyet Ursula von der Leyen és csapata erőltet. Ez a javaslat gyakorlatilag felrúgná a csatlakozás évtizedes logikáját: a tagjelölt országok (elsősorban Ukrajna)
már a kulcsfontosságú reformok befejezése előtt teljes jogú hozzáférést kapnának az uniós belső piachoz és a beruházási programokhoz.
Brüsszel szemében Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök álláspontja jelenti a legfőbb akadályt, mivel
a magyar kormány következetesen ragaszkodik a tényekhez és a szabályok betartásához.
Míg Brüsszel politikai ajándékként tekint a tagságra, Budapest emlékeztet:
Ukrajna felvétele jelen állapotában beláthatatlan gazdasági és biztonsági kockázatokat jelentene az egész közösség számára.
Bár a fősodratú média gyakran csak Magyarországot láttatja „akadályként”, a valóság az, hogy
a tagállamok többsége mélyen szkeptikus a Bizottság terveivel szemben.
Marta Kos maga is elismerte, hogy a „fordított bővítés” a tagállamok szerint nem helyénvaló, és „forradalmi” (vagyis inkább felforgató) lépés lenne. Diplomáciai források szerint a tagállamok tartanak attól, hogy az elkapkodott bővítés demokratikus visszaeséshez vezetne, és az új tagok megbénítanák az EU döntéshozatalát.
„Szinte egyetlen tagállam sem támogatja a csatlakozást, mielőtt a tárgyalások szabályos módon lezárulnának”
– idézett a cikk egy diplomatát, ami rávilágít a brüsszeli buborék és a realitások közötti tátongó szakadékra.
A balkáni országok, például Albánia és Szerbia vezetői, Edi Rama és Aleksandar Vučić szintén elégedetlenek a lassú folyamattal, de ők egyfajta „kétsebességes” modellt javasolnak: hozzáférést a gazdasági előnyökhöz politikai vétójog nélkül.
Ezt azonban Ukrajna és Moldova elutasítja, mivel ők azonnal a döntéshozói asztalhoz akarnak ülni
– vélhetően azért, hogy Brüsszel politikai céljait támogassák a konzervatívabb tagállamokkal szemben.
A realitásokat azonban még Brüsszelben sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Marta Kos elismerte, hogy Ukrajna 2027-es csatlakozási célja „lehetetlen”. Míg Izland esetében a magas szintű integráció miatt gyorsabb lehetne a folyamat,
Ukrajna esetében a gazdasági és jogi reformok hiánya, valamint a háborús helyzet olyan falakat emel, amelyeket csak a szabályok erőszakos megkerülésével lehetne áttörni.
A magyar kormány álláspontja tehát beigazolódni látszik: Brüsszel nem a megoldást keresi, hanem a szabályokat akarja a saját politikai ideológiájához és Ukrajna igényeihez igazítani. Ez azonban nemcsak Magyarországot, hanem az egész Európai Unió stabilitását és jövőjét veszélyezteti.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP