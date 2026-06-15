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hidegfront hét időjárás meleg hőmérséklet

Vége a hűsölésnek, a héten ránk rúgja az ajtót az igazi kánikula

2026. június 15. 06:12

A hétvégi hidegfront után fokozatos melegedés várható, a hét végére több helyen 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.

2026. június 15. 06:12
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A hétvégi hidegfrontot követően a héten fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, és az előrejelzések szerint a hét második felére az idei nyár első jelentősebb hőhulláma is kialakulhat. A csapadékhajlam közben csökken, a hét végére jellemzően száraz, napos idő várható.

A HungaroMet előrejelzése szerint

hétfőn még 20 és 26 fok közötti, fátyol és gomolyfelhős időre lehet számítani, helyenként záporral, zivatarral. 

A nyugatias szél időnként megerősödhet. Kedden már kisebb eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar, a szél mérséklődik, a hőmérséklet pedig 28 fokig emelkedhet. Szerdán 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, elszórtan még lehet kisebb eső vagy zivatar, csütörtökön pedig már akár 33 fokot is mérhetnek.

Pénteken túlnyomóan derült, napos és száraz idő valószínű, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Hajnalban 13 és 20, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet,

szombaton pedig helyenként 36 fok is lehet.

Vasárnap tetőzhet a hőhullám, amikor akár 37 fokot is mérhetnek. A hajnali minimumok többfelé 20 fok fölött maradhatnak, vagyis trópusi éjszakákra is számítani lehet, a hőség pedig várhatóan csak lassan enyhül.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

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Összesen 1 komment

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2026. június 15. 08:07
Az az igazi nyár, amikor 30 fok felett vagyunk. A Balatonban is 25 fokos vízhőmérséklet felett kellemes fürdeni. Ez a mostani hétvége volt a botrányosan hideg. A szélből van túl sok az esőből meg igencsak kevés. De kevesebb széllel ki tudna teljesedni a medencejelleg és lennének normális nyári záporok, minthogy most évek óta nincsenek ilyenek, vagy csak nagyon ritkán.
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