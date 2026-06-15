Vége a hűsölésnek, a héten ránk rúgja az ajtót az igazi kánikula

Egy gyönyörű barátság megrendülése
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A hétvégi hidegfront után fokozatos melegedés várható, a hét végére több helyen 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
A hétvégi hidegfrontot követően a héten fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, és az előrejelzések szerint a hét második felére az idei nyár első jelentősebb hőhulláma is kialakulhat. A csapadékhajlam közben csökken, a hét végére jellemzően száraz, napos idő várható.
A HungaroMet előrejelzése szerint
hétfőn még 20 és 26 fok közötti, fátyol és gomolyfelhős időre lehet számítani, helyenként záporral, zivatarral.
A nyugatias szél időnként megerősödhet. Kedden már kisebb eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar, a szél mérséklődik, a hőmérséklet pedig 28 fokig emelkedhet. Szerdán 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, elszórtan még lehet kisebb eső vagy zivatar, csütörtökön pedig már akár 33 fokot is mérhetnek.
Pénteken túlnyomóan derült, napos és száraz idő valószínű, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Hajnalban 13 és 20, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet,
szombaton pedig helyenként 36 fok is lehet.
Vasárnap tetőzhet a hőhullám, amikor akár 37 fokot is mérhetnek. A hajnali minimumok többfelé 20 fok fölött maradhatnak, vagyis trópusi éjszakákra is számítani lehet, a hőség pedig várhatóan csak lassan enyhül.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP
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