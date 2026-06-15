Vége a hűsölésnek, a héten ránk rúgja az ajtót az igazi kánikula

A nyugatias szél időnként megerősödhet. Kedden már kisebb eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar, a szél mérséklődik, a hőmérséklet pedig 28 fokig emelkedhet. Szerdán 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, elszórtan még lehet kisebb eső vagy zivatar, csütörtökön pedig már akár 33 fokot is mérhetnek.

Pénteken túlnyomóan derült, napos és száraz idő valószínű, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Hajnalban 13 és 20, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet,