Egy gyönyörű barátság megrendülése

A közel-keleti zsidó állam nem jöhetett volna létre az angolszászok történelmi léptékű támogatása nélkül, és nem tudott volna fennmaradni végső és legnagyobb szövetségese, az Egyesült Államok nélkül. Ezek az axiómák az eltelt hosszú évtizedekben meghatározták a Közel-Kelet és az egész világ geopolitikáját. Izrael ezzel a nyugati világ legmesszebbre előretolt bástyája lett a föld legforróbb tűzfészkében. Az izraeliek életképes államot, fejlett gazdaságot és gyarapodó társadalmat hoztak létre egy ellenséges környezetben a szentföldi partokon.

Baráti olvasatok szerint a zsidó állam a terror elleni fellépés legelső tűzvonalában harcol, a Nyugat nagyobb biztonsága érdekében.

Izrael és Amerika különleges szövetségében azonban az utóbbi időben erős repedések keletkeztek. Különösen Barack Obama elnöksége idején az amerikai baloldalt képviselő Demokrata Párt egyre jobban eltávolodott Izrael ügyétől, már nem feltételek és elvárások nélkül támogatva a távoli szövetségest. Az előző évtizedben az újbalos, radikális woke ideológia totális amerikai – nyugati – áttörése nyomán pedig a vonalas baloldal szerte az európai és az amerikai kontinensen Izrael nyílt és hangos kritikusává, sőt ellenségévé vált, felkarolva a zsidó állam elpusztítására törekvő erőket is.