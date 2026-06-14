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svájci néppárt népesség svájc javaslat bevándorlás

Döntöttek a svájciak: nem fognak az ország népességének maximalizálásával küzdeni a bevándorlás ellen

2026. június 14. 20:42

A népszavazáson a választók 58,86 százaléka járult az urnák elé.

2026. június 14. 20:42
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Elutasították a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét.

A svájci kormány honlapján közzétett előzetes eredmények szerint a vasárnap tartott referendumon a szavazók 45,21 százaléka támogatta, 54,79 százalékuk pedig ellenezte javaslatot, amely a lényegében a bevándorlás korlátozását célozta.

A népszavazáson a választók 58,86 százaléka járult az urnák elé.

A svájci kormány a javaslat elutasítása mellett kampányolt. Beat Jans igazságügyi miniszter üdvözölte az eredményt, egyben ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, miként tudnak megoldást találni a szavazók bevándorlással és lakhatással kapcsolatos aggályaira.

„A mai döntéssel a választópolgárok a stabilitás, nyitottság és megbízhatóság jelzését küldték” – húzta alá sajtótájékoztatóján az igazságügyi tárcavezető Guy Parmelin államfő oldalán.

A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere, az EU között.

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

Marcel Dettling, a Svájci Néppárt elnöke szerint a kezdeményezés nagyon népszerű volt vidéken, de végtére a városi szavazók kerekedtek felül. „Egyetlen probléma sem oldódott meg” – jelentette ki Dettling, hozzátéve, hogy folytatni fogják „az észszerű bevándorlás” iránti küzdelmüket.

A svájci népesség már most 9,1 millió főt számlál, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága. A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt.

(MTI)

Fotó: STEFAN WERMUTH / AFP

Összesen 24 komment

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Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. június 14. 21:55
Akkor hajrá, afrikaiak, muszlimok.
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pandalala
2026. június 14. 21:18
No, azért nem kéne keverni a bevándorlást (migrációt) és az "illegális lébecolókat"!! .... :-) Svájcban nagyon nehéz állampolgárságot kapni .... Viszont, _munkaerőre_ szükségük van .. És/de, ha már nincs, akkor mehetnek isten hírével... állampolgárság nuku ..
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5
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lemez
2026. június 14. 21:15
Már igy is tele van burkásokkal,ülnek a tavak mellett a sok gyerekkel.
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4
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masikhozzaszolo
2026. június 14. 21:12
Írnám, hogy.... Aztán meg azt gondolom: de jó lenne, ha mások nem szólnának bele a mi dolgunkba, és akkor ezt én se tenném mások dolgaival. Én a feleutat ezzel megtettem.
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