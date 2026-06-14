Döntöttek a svájciak: nem fognak az ország népességének maximalizálásával küzdeni a bevándorlás ellen

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

Marcel Dettling, a Svájci Néppárt elnöke szerint a kezdeményezés nagyon népszerű volt vidéken, de végtére a városi szavazók kerekedtek felül. „Egyetlen probléma sem oldódott meg” – jelentette ki Dettling, hozzátéve, hogy folytatni fogják „az észszerű bevándorlás” iránti küzdelmüket.

A svájci népesség már most 9,1 millió főt számlál, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága. A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt.