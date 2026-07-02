A spanyolok és a Ronaldo–Modric-párharc is főszerepben: így folytatódik a világbajnokság

A labdarúgó-világbajnokság csütörtök esti és péntek hajnali, nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésein több kiélezett párharc is várható. Los Angelesben a spanyol válogatott az osztrákokkal találkozik, ahol Luis de la Fuente együttese veretlenül és kapott gól nélkül jutott el az egyenes kieséses szakaszba. A spanyolok ugyanakkor egyelőre adósak a gólerős támadójátékkal, így elsősorban hatékony védekezésükre és stabilitásukra támaszkodhatnak, miközben az osztrákok feszes, szervezett játékukkal próbálhatják megnehezíteni a dolgukat.

A nap másik kiemelt mérkőzése a portugál–horvát összecsapás Torontóban, ahol Cristiano Ronaldo és Luka Modric párharca állhat a középpontban.

A két egykori Real Madrid-csapattárs nemzetközi karrierje a végéhez közeledik, így könnyen lehet, hogy világbajnokságon már utoljára találkoznak egymással. Ronaldo továbbra is kulcsfigura a portugáloknál, míg Modric ötödik vb-jén is meghatározó szerepet tölt be a horvát középpályán, miközben mindkét válogatott a továbbjutásért küzd.