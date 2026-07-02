A spanyolok és a Ronaldo–Modric-párharc is főszerepben: így folytatódik a világbajnokság

Megszenvedett Anglia, de ott van a világbajnokság nyolcaddöntőjében
Harry Kane fantasztikus góljának köszönhetően.
Svájc Algéria ellen harcolhatja ki a nyolcaddöntőbe jutást.
A labdarúgó-világbajnokság csütörtök esti és péntek hajnali, nyolcaddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésein több kiélezett párharc is várható. Los Angelesben a spanyol válogatott az osztrákokkal találkozik, ahol Luis de la Fuente együttese veretlenül és kapott gól nélkül jutott el az egyenes kieséses szakaszba. A spanyolok ugyanakkor egyelőre adósak a gólerős támadójátékkal, így elsősorban hatékony védekezésükre és stabilitásukra támaszkodhatnak, miközben az osztrákok feszes, szervezett játékukkal próbálhatják megnehezíteni a dolgukat.
A nap másik kiemelt mérkőzése a portugál–horvát összecsapás Torontóban, ahol Cristiano Ronaldo és Luka Modric párharca állhat a középpontban.
A két egykori Real Madrid-csapattárs nemzetközi karrierje a végéhez közeledik, így könnyen lehet, hogy világbajnokságon már utoljára találkoznak egymással. Ronaldo továbbra is kulcsfigura a portugáloknál, míg Modric ötödik vb-jén is meghatározó szerepet tölt be a horvát középpályán, miközben mindkét válogatott a továbbjutásért küzd.
A harmadik párharcban Algéria és Svájc csap össze Vancouverben, ahol külön figyelem irányul Vladimir Petkovic személyére is, aki korábban 2014 és 2021 között a svájci válogatott szövetségi kapitánya volt. Az algériaiakat irányító szakember jól ismeri ellenfelét, amely a csoportkörben magabiztos teljesítményt nyújtott, és több rutinos játékosra, valamint feltörekvő tehetségekre is építhet. Az algériai együttes a csoportkörben vegyes eredményekkel jutott tovább, de továbbjutásuk így is komoly fegyverténynek számít.
A nyolcaddöntőbe jutásért
július 2., csütörtök:
Spanyolország–Ausztria, Los Angeles 21.00
július 3., péntek:
Portugália–Horvátország, Toronto 1.00
Svájc–Algéria, Vancouver 5.00
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Harry Kane fantasztikus góljának köszönhetően.
Nyitókép: Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP