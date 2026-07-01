Megszenvedett Anglia, de ott van a világbajnokság nyolcaddöntőjében

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Harry Kane fantasztikus góljának köszönhetően.
Harry Kane duplájával Anglia 2–1-re legyőzte a Kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság szerdai játéknapján, a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen.
Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától.
Marcus Rashford és Harry Kane is a 15. vb-mérkőzését játszotta, ezzel az angol válogatott csúcstartóivá váltak a mezőnyjátékosok között.
A csoportharmadikok ranglistájának élén zárt afrikaiak a várakozásoknak megfelelően az első pillanattól kezdve türelmesen futballoztak, a kapujuk elé visszahúzódva védekeztek, és várták az ellentámadások lehetőségét. Az angolok próbálták feltörni ellenfelük védelmét, de a hetedik percben nagyot hibáztak, mivel Brian Cipengát őrizetlenül hagyták, ő pedig Chancel Mbemba távoli, de pontos előreívelése után 11 méterről a kapu rövid oldalába, az alsó sarokba lőtt (0–1).
Thomas Tuchel szövetségi kapitány csoportgyőztes csapata a folytatásban is rohamozott a gólszerzés érdekében, de egyre több technikai hibája volt a mezőnyjáték során, és ennek a gyors, pontos támadásépítés látta kárát, ezért számukra a legjobbkor jött az ivószünet.
A harmincadik percben Jude Bellingham veszélyes fejesét védte Lionel Mpasi. Öt perccel később Harry Kane elől mentett nagyot a becsúszó Axel Tuanzebe, majd Rashford közeli lövését Aaron Wan-Bissaka rúgta ki a gólvonalról. Az egyre veszélyesebb támadásokat vezető angolok sebezhetővé váltak hátul, és ezt majdnem kihasználta Sébastien Desabre szövetségi kapitány együttese, de Wan-Bissaka beadása és Yoane Wissa közeli lövése után a labda a kapufát érintve hagyta el a játékteret.
Az első félidő hosszabbításában előbb Bellingham újabb fejesét, majd Kane közeli bombáját védte óriási bravúrral Mpasi, így csapata 1–0-ra vezetett a szünetben.
A játék képe a második felvonásban sem változott: nyomasztó fölényben játszottak és kitartóan támadtak az angolok, de Kongó a fegyelmezett védekezés mellett továbbra is futballozni akart, és nem arra törekedett, hogy elrontsa ellenfele játékát. A 75. percben érett góllá az angol fölény: a csereként beállt Anthony Gordon beadását Kane fejelte a hálóba (1–1). A 86. percben Bellingham és Mpasi különcsatáját ismét a kongói kapus nyerte, de a kipattanó labdát Gordon megszelídítette,
Kane-hez passzolta, ő pedig a hálóba bombázott (2–1).
Eredmény, a nyolcaddöntőbe jutásért:
Anglia-Kongói DK 2–1 (0–1)
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Takuya Yoshino / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP