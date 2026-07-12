„Beszéljen normálisan, ne legyen tiszteletlen velem!” – Lionel Messi megdorgálta a sípmestert

A videóbíró ezúttal is segített az argentinoknak: a hosszabbításban gyűrték le a svájciakat
Svájc tíz emberrel is kicsikarta a hosszabbítást, a tizenegyesekig azonban nem tudott ezúttal eljutni.
Egyébként az argentinok hosszabbításban győzték le a svájciakat.
Lionel Messi élesen reagált Joao Pedro Pinheiro játékvezető egyik megjegyzésére az Argentína–Svájc világbajnoki negyeddöntő első félidejében.
(A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után nyert 3–1-re.)
A jelenet akkor történt, amikor a portugál játékvezető egy svájci szabadrúgás előtt arra figyelmeztette az argentin sorfalat, hogy túl közel áll a labdához.
Messi szerint Pinheiro lekezelő hangnemben szólt hozzá, amire az argentin csapatkapitány azonnal válaszolt.
Beszéljen normálisan, ne legyen tiszteletlen velem. Én tisztelettel szólok önhöz, szóval maga is tegyen így” – mondta a 39 éves támadó a játékvezetőnek.
A szóváltásról készült felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
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Svájc tíz emberrel is kicsikarta a hosszabbítást, a tizenegyesekig azonban nem tudott ezúttal eljutni.
Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP