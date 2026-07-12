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argentína lionel messi joao pedro pinheiro svájc vb

„Beszéljen normálisan, ne legyen tiszteletlen velem!” – Lionel Messi megdorgálta a sípmestert

2026. július 12. 08:15

Egyébként az argentinok hosszabbításban győzték le a svájciakat.

2026. július 12. 08:15
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Lionel Messi élesen reagált Joao Pedro Pinheiro játékvezető egyik megjegyzésére az Argentína–Svájc világbajnoki negyeddöntő első félidejében.

(A címvédő argentin válogatott csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszva, hosszabbítás után nyert 3–1-re.)

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A jelenet akkor történt, amikor a portugál játékvezető egy svájci szabadrúgás előtt arra figyelmeztette az argentin sorfalat, hogy túl közel áll a labdához.

Messi szerint Pinheiro lekezelő hangnemben szólt hozzá, amire az argentin csapatkapitány azonnal válaszolt.

Beszéljen normálisan, ne legyen tiszteletlen velem. Én tisztelettel szólok önhöz, szóval maga is tegyen így” – mondta a 39 éves támadó a játékvezetőnek.

A szóváltásról készült felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában.

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Nyitókép forrása: Odd ANDERSEN / AFP

 

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Összesen 1 komment

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Sorrend:
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. július 12. 08:25
Messi legyen szerényebb és köszönje meg a bíróknak, meg a VAR-nak, hogy így tolják őket.
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