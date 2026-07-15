Nem ilyen rekorddöntésről álmodott Deschamps: csúnyán kikaptak a franciák az elődöntőben

Hatalmas botrány lett a volt spanyol miniszterelnök kijelentéséből a foci-vb-elődöntő előtt
Korábban egy paraguayi szenátor miatt állt a bál.
A győztes spanyol válogatott 16 év után jutott újra döntőbe.
Az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó-világbajnokság dallasi elődöntőjében – írta meg az MTI kedd éjjel.
Az első gólt egy 11-esből Mikel Oyarzabal lőtte a 22. percben, míg a második az 58-ikban csúszott be a franciáknak Pedro Porrótól.
A közdelmet beárnyékolta egy kisebb, ám annál kellemetlenebb botrány: a korábbi spanyol miniszterelnök, Mariano Rajoy az El Debate című lapba írt egy cikket, amiben méltatta ugyan az ellenfelet, de
hangsúlyozta, nincsenek is francia játékosok a francia keretében.
Ezt is ajánljuk a témában
Korábban egy paraguayi szenátor miatt állt a bál.
Ugyanakkor a franciáknak is jutott egy nagyon apró öröm az ürömben, ugyanis szövetségi kapitányuk, Didier Deschamps 2012 óta irányítja csapatát, s az elődöntőn, amit egyébként a Bastille 1790-es elfoglalásának évfordulóját ünneplő nemzeti ünnepükön játszottak, új rekordot állított fel: ez volt pályafutása 26. vb-meccse, ezzel pedig megelőzte az addig csúcstartó német Helmut Schönt.
Az MTI emlékeztet: a spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnokság döntőjébe, és vasárnap 21 órakor az Anglia-Argentína párharc győztesével játszik a New York-i döntőben.
Franciaország pedig szombaton 23 órától Miamiban a harmadik helyért lép pályára a fenti párharc vesztesével.
Nyitóképen Pedro Porro gólöröme. Forrás: Paul ELLIS / AFP