Nem ilyen rekorddöntésről álmodott Deschamps: csúnyán kikaptak a franciák az elődöntőben

Ugyanakkor a franciáknak is jutott egy nagyon apró öröm az ürömben, ugyanis szövetségi kapitányuk, Didier Deschamps 2012 óta irányítja csapatát, s az elődöntőn, amit egyébként a Bastille 1790-es elfoglalásának évfordulóját ünneplő nemzeti ünnepükön játszottak, új rekordot állított fel: ez volt pályafutása 26. vb-meccse, ezzel pedig megelőzte az addig csúcstartó német Helmut Schönt.