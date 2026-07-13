Hatalmas botrány lett a volt spanyol miniszterelnök kijelentéséből a foci-vb-elődöntő előtt

Mariano Rajoy volt spanyol miniszterelnök – aki 2011 és 2018 között vezette a kormányt – komoly politikai és diplomáciai vitát váltott ki, amikor a keddi, Franciaország–Spanyolország labdarúgó világbajnoki elődöntő előtt azt írta egy véleménycikkben, hogy a hazája ellen pályára lépő válogatottban

nincsenek franciák”.

Rajoy ugyan elismerte, hogy a riválisnak rendkívül erős csapata van, de a megjegyzését sokan úgy értelmezték, hogy ellenfél játékosai bevándorló vagy bevándorló hátterű családokból származnak.