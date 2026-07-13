Hatalmas botrány lett a volt spanyol miniszterelnök kijelentéséből a foci-vb-elődöntő előtt

Kylian Mbappénál betelt a pohár: kíméletlenül nekiment az alattomos paraguayiaknak
De csak kiharcolták!
Ritkán van ilyen, hogy két ország ennyire egyetért valamiben: a franciák és a spanyolok is rasszistának tartják Mariano Rajoy egykori spanyol miniszterelnököt a megjegyzéséért.
Mariano Rajoy volt spanyol miniszterelnök – aki 2011 és 2018 között vezette a kormányt – komoly politikai és diplomáciai vitát váltott ki, amikor a keddi, Franciaország–Spanyolország labdarúgó világbajnoki elődöntő előtt azt írta egy véleménycikkben, hogy a hazája ellen pályára lépő válogatottban
nincsenek franciák”.
Rajoy ugyan elismerte, hogy a riválisnak rendkívül erős csapata van, de a megjegyzését sokan úgy értelmezték, hogy ellenfél játékosai bevándorló vagy bevándorló hátterű családokból származnak.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök élesen bírálta Rajoy kijelentését, amelyet „xenofóbnak” nevezett. A kormányfő a közösségi médiában azt hangsúlyozta, hogy egy országhoz való tartozást
hanem, hogy valaki az adott ország részeként él és hozzájárul annak fejlődéséhez. A francia válogatottnak is sok sikert kívánt az elődöntőre, hozzátéve: „győzzön a jobbik csapat, és veszítsen a rasszizmus”.
A Néppárt szóvivője, Borja Sémper hétfőn igyekezett jelentéktelenné tenni a vitát, amikor azt mondta, hogy a kifejezés „szarkasztikus” volt, és hogy pártja – a szocialisták vezetőjével ellentétben – azt szeretné, ha Spanyolország kedden akkor is nyerne, ha gyengébben játszik ellenfelénél.
A madridi francia nagykövetség hivatalosan is visszautasította Mariano Rajoy állítását, emlékeztetve arra, hogy nemzeti együttesükben minden futballista francia állampolgár. Kiemelték, hogy a 26 fős keretből 23-an Franciaországban születtek, míg az a három labdarúgó, aki külföldön látta meg a napvilágot, szintén francia.
Rajoy mondatai Franciaországban ellenérzést váltott ki a politikusok körében, a jobb- és baloldalon egyaránt. Többen rasszista felhangokat emlegettek, és hangsúlyozták, hogy a francia nemzeti identitás nem etnikai vagy faji alapon határozható meg. A Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, Philippe Diallo szerint Rajoy szavai elfogadhatatlanok, és a focistáknak nincs szükségük arra, hogy egy volt külföldi miniszterelnök igazolja franciaságukat.
Mint ismert, nemrégiben Celeste Amarilla paraguayi szenátor a franciák csapatkapitányát, Kylian Mbappét úgy jellemezte, mint „egy gyarmatosított kamerunit, aki valójában csak franciának tetteti magát”, miközben „sértődött, újgazdag, arrogáns és csúnya”. Amarilla később egy hosszú nyílt levelet tett közzé, melyben arról írt, semmilyen problémája nincs Franciaországgal, sőt ő maga is ott tanult másfél évtizedig, és a mai napig visszajár az országba – közölte cikkében a hvg.hu.
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De csak kiharcolták!
„A problémám veled van. Az arroganciád és megvetésed már a meccs előtt feldühített – fogalmazott a dél-amerikai politikus. – A meccs alatt egyértelmű volt a megvetésed minden paraguayi játékos iránt, mintha alattad állnának. Nem fogtad be a szádat, olyan sértéseket vágtál a fejükhöz, amiről tudod, hogy rendkívül bántók Latin-Amerikában” – folytatta (Amarillo szerint Mbappé a „la concha de tu madre”, magyarul az anyád p.csája sértést mondta a meccsen).
A szenátor azt sérelmezte, hogy a lefújás után Mbappé nem fogott kezet a paraguayi kapussal, majd szerinte látványosan az arcába üvöltött. Celeste Amarilla később törölte az eredeti bejegyzését, elismerve, hogy pont olyan stílust használt, amit számon kért a világklasszis csatáron.
A franciák százszázalékos teljesítménnyel várják a kedden 21 órakor kezdődő dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak: a svédeket 3–0-ra, Paraguayt 1–0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2–0-ra győzték le.
Az Európa-bajnok spanyolok is veretlenek még az idei vb-n, de azért nem százszázalékosak, mert gól nélküli döntetlennel kezdtek a Zöld-foki Köztársaság ellen. Ugyanakkor az eddig lejátszott hat találkozón csupán egy gólt kaptak, a belgáktól a pénteki negyeddöntőben.
A másik ágon a címvédő Argentína Angliával mérkőzik szerdán, magyar idő szerint 21 órakor.
(Mandiner/ MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner