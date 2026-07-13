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Kylan Mbappé foci-vb 2026 Franciaország Spanyolország Mariano Rajoy

Hatalmas botrány lett a volt spanyol miniszterelnök kijelentéséből a foci-vb-elődöntő előtt

2026. július 13. 19:21

Ritkán van ilyen, hogy két ország ennyire egyetért valamiben: a franciák és a spanyolok is rasszistának tartják Mariano Rajoy egykori spanyol miniszterelnököt a megjegyzéséért.

2026. július 13. 19:21
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Mariano Rajoy volt spanyol miniszterelnök – aki 2011 és 2018 között vezette a kormányt – komoly politikai és diplomáciai vitát váltott ki, amikor a keddi, Franciaország–Spanyolország labdarúgó világbajnoki elődöntő előtt azt írta egy véleménycikkben, hogy a hazája ellen pályára lépő válogatottban 

nincsenek franciák”.

Rajoy ugyan elismerte, hogy a riválisnak rendkívül erős csapata van, de a megjegyzését sokan úgy értelmezték, hogy ellenfél játékosai bevándorló vagy bevándorló hátterű családokból származnak.

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Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök élesen bírálta Rajoy kijelentését, amelyet „xenofóbnak” nevezett. A kormányfő a közösségi médiában azt hangsúlyozta, hogy egy országhoz való tartozást 

  • nem a vezetéknév, 
  • a születési hely vagy 
  • a bőrszín határozza meg, 

hanem, hogy valaki az adott ország részeként él és hozzájárul annak fejlődéséhez. A francia válogatottnak is sok sikert kívánt az elődöntőre, hozzátéve: „győzzön a jobbik csapat, és veszítsen a rasszizmus”.

A Néppárt szóvivője, Borja Sémper hétfőn igyekezett jelentéktelenné tenni a vitát, amikor azt mondta, hogy a kifejezés „szarkasztikus” volt, és hogy pártja – a szocialisták vezetőjével ellentétben – azt szeretné, ha Spanyolország kedden akkor is nyerne, ha gyengébben játszik ellenfelénél.

Francia válasz

A madridi francia nagykövetség hivatalosan is visszautasította Mariano Rajoy állítását, emlékeztetve arra, hogy nemzeti együttesükben minden futballista francia állampolgár. Kiemelték, hogy a 26 fős keretből 23-an Franciaországban születtek, míg az a három labdarúgó, aki külföldön látta meg a napvilágot, szintén francia.

Francia politikusok kritikája

Rajoy mondatai Franciaországban ellenérzést váltott ki a politikusok körében, a jobb- és baloldalon egyaránt. Többen rasszista felhangokat emlegettek, és hangsúlyozták, hogy a francia nemzeti identitás nem etnikai vagy faji alapon határozható meg. A Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, Philippe Diallo szerint Rajoy szavai elfogadhatatlanok, és a focistáknak nincs szükségük arra, hogy egy volt külföldi miniszterelnök igazolja franciaságukat.

NÚNEZ FEIJÓO, Alberto; RAJOY, Mariano
Mariano Rajoy, Spanyolország korábbi miniszterelnöke (balra) / Fotó: MTVA/MTI/Javier Lizón

Mint ismert, nemrégiben Celeste Amarilla paraguayi szenátor a franciák csapatkapitányát, Kylian Mbappét úgy jellemezte, mint „egy gyarmatosított kamerunit, aki valójában csak franciának tetteti magát”, miközben „sértődött, újgazdag, arrogáns és csúnya”. Amarilla később egy hosszú nyílt levelet tett közzé, melyben arról írt, semmilyen problémája nincs Franciaországgal, sőt ő maga is ott tanult másfél évtizedig, és a mai napig visszajár az országba – közölte cikkében a hvg.hu.

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„A problémám veled van. Az arroganciád és megvetésed már a meccs előtt feldühített – fogalmazott a dél-amerikai politikus. – A meccs alatt egyértelmű volt a megvetésed minden paraguayi játékos iránt, mintha alattad állnának. Nem fogtad be a szádat, olyan sértéseket vágtál a fejükhöz, amiről tudod, hogy rendkívül bántók Latin-Amerikában” – folytatta (Amarillo szerint Mbappé a „la concha de tu madre”, magyarul az anyád p.csája sértést mondta a meccsen).

A szenátor azt sérelmezte, hogy a lefújás után Mbappé nem fogott kezet a paraguayi kapussal, majd szerinte látványosan az arcába üvöltött. Celeste Amarilla később törölte az eredeti bejegyzését, elismerve, hogy pont olyan stílust használt, amit számon kért a világklasszis csatáron.

Franciaország–Spanyolország

A franciák százszázalékos teljesítménnyel várják a kedden 21 órakor kezdődő dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak: a svédeket 3–0-ra, Paraguayt 1–0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2–0-ra győzték le. 

Az Európa-bajnok spanyolok is veretlenek még az idei vb-n, de azért nem százszázalékosak, mert gól nélküli döntetlennel kezdtek a Zöld-foki Köztársaság ellen. Ugyanakkor az eddig lejátszott hat találkozón csupán egy gólt kaptak, a belgáktól a pénteki negyeddöntőben. 

A másik ágon a címvédő Argentína Angliával mérkőzik szerdán, magyar idő szerint 21 órakor. 

Foci-vb 2026: Paraguay–Franciaország, összefoglaló

(Mandiner/ MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
napredbosna
2026. július 13. 21:37
Idemásolom Bosznia-Hercegovina válogatottjainak születési helyét (bosnyákul/szerbül/horvátul van, de érteni fogjátok.) A lényeg: ez olyan, mintha a sok Louis, Pierre és Mathieu Németországban, Svédországban vagy Kamerunban született volna, de ordít róluk, hogy franciák. Nikola Vasilj (BiH) Martin Zlomislić (BiH) Osman Hadžikić (Austrija) Sead Kolašinac (Njemačka) Amar Dedić (Austrija) Nihad Mujakić (BiH) Nikola Katić (BiH) Tarik Muharemović (Slovenija) Stjepan Radeljić (BiH) Nidal Čelik (BiH) Ivan Šunjić (BiH) Benjamin Tahirović (Švedska) Dženis Burnić (Njemačka) Amir Hadžiahmetović (Danska) Ivan Bašić (Hrvatska) Amar Memić (BiH) Esmir Bajraktarević (SAD=USA) Kerim Alajbegović (Njemačka) Armin Gigović (Švedska) Ermedin Demirović (Njemačka) Jovo Lukić (Srbija) Samed Baždar (Srbija) Haris Tabaković (Švicarska) Edin Džeko (BiH)
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massivement7
2026. július 13. 21:34
Kubatov grünweiszer nertárs labdakergető afrikáner csapatkája is full BLM, büszkén viselik a harcosok a fekete trikót, more. A zászlók is ilyenek már, grün, weisz, schwartz, ez ügyes, mondaná az MTK-s Kohn bácsi
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1
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corluc
2026. július 13. 21:25
Ejrópának már régen vége van.
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2
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optimista-2
2026. július 13. 21:24
Csak azt nem értem, hogy az igazságot miért tilos kimondani ? Valaki ?
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