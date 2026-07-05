Kylian Mbappénál betelt a pohár: kíméletlenül nekiment az alattomos paraguayiaknak

akit többször lekönyököltek és a földön fekve is megrúgtak. A feszültség az első félidőben egy tömegjelenetig fajult, miután a francia sztár szóváltásba keveredett Matías Galarzával. Didier Deschamps szövetségi kapitány a mérkőzés után értetlenségének adott hangot amiatt, hogy az agresszívan játszó paraguayiak egyetlen sárga lapot sem kaptak a játékvezetőtől, miközben az ő csapatát háromszor is figyelmeztették.

A paraguayi romboló stílus sokáig eredményesnek bizonyult, hiszen a franciák a nyolcvan százalékhoz közelítő labdabirtoklásuk ellenére alig tudtak helyzetet kialakítani. A jég végül a második félidő közepén tört meg, amikor Désiré Doué ellen szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a megítélt tizenegyest pedig a 70. percben Mbappé magabiztosan értékesítette.