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mérkőzés kylian mbappé paraguay didier deschamps válogatott játék

Kylian Mbappénál betelt a pohár: kíméletlenül nekiment az alattomos paraguayiaknak

2026. július 05. 06:36

De csak kiharcolták!

2026. július 05. 06:36
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Rendkívül feszült és fizikailag megterhelő mérkőzésen harcolta ki a negyeddöntőbe jutást a francia labdarúgó-válogatott a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a franciák miután Kylian Mbappé tizenegyesgóljával 1-0-ra legyőzték Paraguayt, a győztes találatot szerző csatár élesen bírálta a dél-amerikai együttes sportszerűtlen játékát.

A philadelphiai hőségben lejátszott, Paraguay elleni találkozó komoly nehézségek elé állította Didier Deschamps együttesét. 

A mélyen védekező dél-amerikaiak számos kemény szabálytalansággal igyekeztek megtörni a francia válogatott játékát, különösen Kylian Mbappét véve célba, 

akit többször lekönyököltek és a földön fekve is megrúgtak. A feszültség az első félidőben egy tömegjelenetig fajult, miután a francia sztár szóváltásba keveredett Matías Galarzával. Didier Deschamps szövetségi kapitány a mérkőzés után értetlenségének adott hangot amiatt, hogy az agresszívan játszó paraguayiak egyetlen sárga lapot sem kaptak a játékvezetőtől, miközben az ő csapatát háromszor is figyelmeztették.

A paraguayi romboló stílus sokáig eredményesnek bizonyult, hiszen a franciák a nyolcvan százalékhoz közelítő labdabirtoklásuk ellenére alig tudtak helyzetet kialakítani. A jég végül a második félidő közepén tört meg, amikor Désiré Doué ellen szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a megítélt tizenegyest pedig a 70. percben Mbappé magabiztosan értékesítette. 

A Real Madrid támadójának ez volt a hetedik találata az idei tornán. 

A lefújást követően újabb feszült pillanat alakult ki, amikor a paraguayiak kapusa, Orlando Gill labdával dobta meg a gólörömöt ünneplő franciát, ám Mbappé nem ült fel a provokációnak.

A mérkőzést követő értékelésében a francia csapatkapitány kíméletlenül odaszólt a kieső ellenfélnek. Mbappé kijelentette, hogy csapata bebizonyította, nemcsak látványos játékkal képes győzni, hanem ha kell, felveszi a kesztyűt a piszkos játékban is. Úgy fogalmazott, az ellenfél azt hitte, szmokingban érkeznek a pályára, de ők is tudnak keményen küzdeni, és ebben is jobbak voltak náluk. Franciaország a legjobb nyolc között Marokkóval találkozik majd Foxborough-ban, megismételve a négy évvel ezelőtti világbajnoki elődöntő párosítását.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

 

Összesen 13 komment

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2026. július 05. 10:21
Tegye fel a kezét, aki a francia idegenlégiónak drukkolt!
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1
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mandineradam
2026. július 05. 09:19
Azt írja ez a franciaimádó firkász, hogy "miután a francia sztár szóváltásba keveredett Matías Galarzával." Konkrétan két kézzel szemből meglökte. És ilyen mozdulatért sípszó után, már kiállítást is láttunk.
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1
0
Félelmetes Bob
2026. július 05. 09:11
Már várom a francia-marokkói meccset! Nem szívesen lennék aznap este rendőr Párizsban....
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11
0
apro_marosan_petergabor
2026. július 05. 09:06
Gyarmatosítók kontra bevándorlók meccsét láttuk, naná, hogy a globalista sajtó természetesen a franciák mellé állt. A rendkívül nagy arcú Mbappe sosem volta sportszerűség mintája, remélem az Argentinek - vagy más - megállítják őket, akiknek, talán csinált tizenegyessel sem kell megbirkózniuk...
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2
1
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