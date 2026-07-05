Kylian Mbappénál betelt a pohár: kíméletlenül nekiment az alattomos paraguayiaknak

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
De csak kiharcolták!
Rendkívül feszült és fizikailag megterhelő mérkőzésen harcolta ki a negyeddöntőbe jutást a francia labdarúgó-válogatott a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A Magyar Nemzet beszámolója szerint a franciák miután Kylian Mbappé tizenegyesgóljával 1-0-ra legyőzték Paraguayt, a győztes találatot szerző csatár élesen bírálta a dél-amerikai együttes sportszerűtlen játékát.
A philadelphiai hőségben lejátszott, Paraguay elleni találkozó komoly nehézségek elé állította Didier Deschamps együttesét.
A mélyen védekező dél-amerikaiak számos kemény szabálytalansággal igyekeztek megtörni a francia válogatott játékát, különösen Kylian Mbappét véve célba,
akit többször lekönyököltek és a földön fekve is megrúgtak. A feszültség az első félidőben egy tömegjelenetig fajult, miután a francia sztár szóváltásba keveredett Matías Galarzával. Didier Deschamps szövetségi kapitány a mérkőzés után értetlenségének adott hangot amiatt, hogy az agresszívan játszó paraguayiak egyetlen sárga lapot sem kaptak a játékvezetőtől, miközben az ő csapatát háromszor is figyelmeztették.
A paraguayi romboló stílus sokáig eredményesnek bizonyult, hiszen a franciák a nyolcvan százalékhoz közelítő labdabirtoklásuk ellenére alig tudtak helyzetet kialakítani. A jég végül a második félidő közepén tört meg, amikor Désiré Doué ellen szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a megítélt tizenegyest pedig a 70. percben Mbappé magabiztosan értékesítette.
A Real Madrid támadójának ez volt a hetedik találata az idei tornán.
A lefújást követően újabb feszült pillanat alakult ki, amikor a paraguayiak kapusa, Orlando Gill labdával dobta meg a gólörömöt ünneplő franciát, ám Mbappé nem ült fel a provokációnak.
A mérkőzést követő értékelésében a francia csapatkapitány kíméletlenül odaszólt a kieső ellenfélnek. Mbappé kijelentette, hogy csapata bebizonyította, nemcsak látványos játékkal képes győzni, hanem ha kell, felveszi a kesztyűt a piszkos játékban is. Úgy fogalmazott, az ellenfél azt hitte, szmokingban érkeznek a pályára, de ők is tudnak keményen küzdeni, és ebben is jobbak voltak náluk. Franciaország a legjobb nyolc között Marokkóval találkozik majd Foxborough-ban, megismételve a négy évvel ezelőtti világbajnoki elődöntő párosítását.
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP