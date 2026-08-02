Ft
Ft
39°C
24°C
Ft
Ft
39°C
24°C
08. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
mérkőzés újbarok tóvári róbert

A lefújás után esett össze az Újbarok focistája

2026. augusztus 02. 14:37

Megrázó esemény árnyékolta be a szombati futballnapot. A Csákváron rendezett felkészülési mérkőzés után összeesett és meghalt az Újbarok labdarúgója, Tóvári Róbert.

2026. augusztus 02. 14:37
null

Az Újbarok Csákváron lépett pályára a helyi öregfiúk együttese ellen. Az egyik labdarúgó a mérkőzés végét követően váratlanul a földre került, a jelenlévők pedig azonnal érzékelték, hogy nagy a baj. A két csapat játékosai rögtön megkezdték az újraélesztést, amelyet egészen a mentők megérkezéséig folytattak. A klub tájékoztatása szerint a szakemberek közel egy órán keresztül próbálták visszahozni a futballistát, ám minden erőfeszítés ellenére nem jártak sikerrel.

A történtek mély gyászba borították az Újbarok teljes közösségét. A klub közleményében kiemelte, hogy a mindenki által csak „Dugóként” ismert Tóvári Róbertre olyan emberként emlékeznek, akire mindig lehetett számítani. „Amit most érzünk, az mélységes gyász és fájdalom” – fogalmazott az egyesület.

Az Újbarok búcsújában hangsúlyozta: nem csupán egy futballistát veszítettek el, hanem egy nagyszerű embert és igaz barátot, aki hatalmas szívvel volt jelen a pályán és azon kívül is. A klub részvétét fejezte ki Tóvári Róbert családjának és szeretteinek. A tragédia után az Újbarok vezetősége úgy döntött, nem áll ki a 2026. augusztus 9-re kiírt, Lovasberény elleni kupamérkőzésen. Az egyesület a további fejleményekről később ad tájékoztatást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Pixabay

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
•••
2026. augusztus 02. 14:44 Szerkesztve
lehet, hogy az NB I-es meccseket sem kéne 40 fokos hőségben rendezni poloska kedvéért
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!