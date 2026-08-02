A lefújás után esett össze az Újbarok focistája

Az Újbarok Csákváron lépett pályára a helyi öregfiúk együttese ellen. Az egyik labdarúgó a mérkőzés végét követően váratlanul a földre került, a jelenlévők pedig azonnal érzékelték, hogy nagy a baj. A két csapat játékosai rögtön megkezdték az újraélesztést, amelyet egészen a mentők megérkezéséig folytattak. A klub tájékoztatása szerint a szakemberek közel egy órán keresztül próbálták visszahozni a futballistát, ám minden erőfeszítés ellenére nem jártak sikerrel.

A történtek mély gyászba borították az Újbarok teljes közösségét. A klub közleményében kiemelte, hogy a mindenki által csak „Dugóként” ismert Tóvári Róbertre olyan emberként emlékeznek, akire mindig lehetett számítani. „Amit most érzünk, az mélységes gyász és fájdalom” – fogalmazott az egyesület.

Az Újbarok búcsújában hangsúlyozta: nem csupán egy futballistát veszítettek el, hanem egy nagyszerű embert és igaz barátot, aki hatalmas szívvel volt jelen a pályán és azon kívül is. A klub részvétét fejezte ki Tóvári Róbert családjának és szeretteinek. A tragédia után az Újbarok vezetősége úgy döntött, nem áll ki a 2026. augusztus 9-re kiírt, Lovasberény elleni kupamérkőzésen. Az egyesület a további fejleményekről később ad tájékoztatást.